Alba Graduate Business School: Οι αλλαγές στον τουρισμό απαιτούν εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών

Οι καταιγιστικές αλλαγές στην τουριστική βιομηχανία, οι οποίες προκλήθηκαν τόσο από την πανδημία του κορωνοϊού όσο και από την επιτακτική ανάγκη μεταβολής του τουριστικού μοντέλου με έμφαση στη βιωσιμότητα και την εμπειρία των επισκεπτών, αποτελούν πρόκληση για την τουριστική εκπαίδευση.

Με βάση τα νέα δεδομένα, το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, παρουσιάζει το πρώτο σύγχρονο online μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Τουριστικών Μονάδων στην Ελλάδα, MSc in Tourism Management. Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο να εκπληρώσει τις ανάγκες των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, όπως είναι για παράδειγμα οι επιχειρηματίες τουριστικών επιχειρήσεων, οι νέοι επαγγελματίες στον χώρο της φιλοξενίας, οι tour operators, οι ξεναγοί, τα στελέχη τουριστικών γραφείων, οι διοργανωτές εκδηλώσεων και συνεδρίων, οι cruisemakers, οι υπεύθυνοι ψυχαγωγίας, οι μεσίτες, οι διαχειριστές ακινήτων και οι εργαζόμενοι του ευρύτερου τουριστικού τομέα που βρίσκονται εντός και εκτός των συνόρων και δεν έχουν την ευχέρεια της εξ’ επαφής εκπαίδευσης.

"Upgrade to Business Class": Το μότο του προγράμματος οδηγεί στην κορυφή της τουριστικής γνώσης

Ειδικότερα, το ΜSc in Tourism Management το οποίο πραγματοποιείται με σύγχρονη, εξ αποστάσεως διδασκαλία, αποτελεί το πλέον βασικό εργαλείο στη «φαρέτρα» των επαγγελματιών που επιθυμούν να εξελίξουν την κατάρτισή τους, συμβαδίζοντας με τις σημαίνουσες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο διεθνές τουριστικό τοπίο. Εξάλλου, το μότο του ΜSc in Tourism Management, «Upgrade to Business Class», ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη για αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τουρισμού, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο κατακτούν την κορυφή της σύγχρονης τουριστικής γνώσης. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες εκτός Αθηνών αλλά και εκτός Ελλάδος, οι οποίοι, ενώ εργάζονται, επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα ευέλικτο, υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας πρόγραμμα.

Στρατηγικές συνεργασίες για τους φοιτητές, με τη σφραγίδα του Alba Graduate Business School

Εκτός από τα μαθήματα, στο διάστημα Νοεμβρίου-Μαρτίου, το πρόγραμμα προσφέρει και μια σειρά workshops τα οποία γίνονται με φυσική παρουσία, αποσκοπώντας στη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα την ουσιαστική δικτύωσή τους, που αποτελεί και ένα από τα κύρια ζητούμενα στη σύγχρονη τουριστική βιομηχανία. Αναλυτικά, η στρατηγική συνεργασία του προγράμματος με το Costa Navarino, προσφέρει στους φοιτητές του Alba τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα τριήμερης διάρκειας workshop στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων στο Costa Navarino τον Νοέμβριο, ενώ δύο ακόμα workshops σε Service Operations and Revenue Management θα δοθούν στις εγκαταστάσεις του Alba τον Δεκέμβριο και τον Μάρτιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερο τρίπτυχο: Ευελιξία-Σύγχρονη εκπαίδευση-Υψηλή αξία, με τη σφραγίδα του Alba Graduate Business School. Εξάλλου, η μαθησιακά ευέλικτη φιλοσοφία του Alba και το υψηλών προσόντων διδακτικό προσωπικό του συνθέτουν ένα απόλυτα επιτυχημένο-και άκρως απαραίτητο, σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις, μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σχετικά, η κα Ευαγγελία Μπαραλού, Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του προγράμματος MSc in Tourism Management, Alba Graduate Business School, δήλωσε τα εξής: «Το πρόγραμμα MSc in Tourism Management του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, είναι σχεδιασμένο να προσφέρει σύγχρονη, απομακρυσμένη μάθηση σε όλη τη χώρα και διεθνώς, με στόχο να ικανοποιήσει τις διαφορετικές ανάγκες των επαγγελματιών, που επιθυμούν να σπουδάσουν διοίκηση τουριστικών μονάδων και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν για ένα ή δύο χρόνια σε εκ του σύνεγγυς εκπαίδευση στην Αθήνα. Οι επαγγελματίες του τουρισμού, που ζουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, χρειάζονται μεγάλη ευελιξία, καλύτερη διαχείριση χρόνου και μια ευρύτερη παγκόσμια προοπτική για υψηλής ποιότητας, ευέλικτη και οικονομικά προσιτή εκπαίδευση.

Απαντώντας σε αυτές τις ανάγκες, και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια, το Alba προσφέρει σύγχρονη, εξ αποστάσεως μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων (Tourism Management), η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους επαγγελματίες να φοιτήσουν online, με σύγχρονο τρόπο (synchronous) απ’ οπουδήποτε στον κόσμο. Ενώ λοιπόν, η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται για μία καριέρα στον ίδιο τομέα, το Alba αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας μίας ταυτότητας Alba και, γι’ αυτόν το σκοπό, προσφέρει τρία διά ζώσης workshops, κατά τα οποία οι φοιτητές θα μπορούν να γνωριστούν από κοντά».

Ευελιξία και ποιότητα για τον σύγχρονο επαγγελματία

Παρέχοντας χρονική ευελιξία στους συμμετέχοντες, η διεξαγωγή των μαθημάτων από το υψηλών προσόντων διδακτικό προσωπικό του Alba γίνεται απογευματινές ώρες, με γλώσσα διδασκαλίας τα Αγγλικά. Το πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώβριο, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου. Τέλος, η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες για την πλήρη φοίτηση και 24 μήνες για την part-time φοίτηση.

http://www.alba.acg.edu/degree-programs/masters/msc-in-tourism-management/