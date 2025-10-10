Η Τουρκία ξεπερνά τα 2.000 ξενοδοχεία με πιστοποίηση βιώσιμου τουρισμού GSTC

Η Τουρκία ενισχύει τη θέση της ως ηγετική δύναμη στον βιώσιμο τουρισμό, ξεπερνώντας τα 2.000 καταλύματα με πιστοποίηση από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Βιώσιμου Τουρισμού (GSTC). Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί αύξηση 37% μέσα σε μόλις εννέα μήνες, από 1.466 πιστοποιημένα καταλύματα στο τέλος του 2024 σε 2.005 την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Η χώρα υπέγραψε το 2022 συμφωνία συνεργασίας με το GSTC, αποτελώντας την πρώτη παγκοσμίως που ανέπτυξε εθνικό πρόγραμμα σε κυβερνητικό επίπεδο για την ευθυγράμμιση του τουριστικού της τομέα με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας. Μέχρι σήμερα, πάνω από το 80% των καταλυμάτων που διαθέτουν πιστοποίηση GSTC παγκοσμίως βρίσκονται στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το ποσοστό καταλυμάτων Σταδίου 3 —το υψηλότερο επίπεδο του εθνικού προγράμματος— έχει ξεπεράσει το 50% σε Αττάλεια, Κιρσεχίρ και Κιλίς, ενώ πάνω από το 30% των καταλυμάτων σε Κωνσταντινούπολη, Ικόνιο, Γκαζιαντέπ, Καϊσέρι και Αϊδίνιο έχουν επίσης πιστοποιηθεί.

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Mehmet Nuri Ersoy, δήλωσε ότι «το επίτευγμα της υπέρβασης των 2.000 ξενοδοχείων με πιστοποίηση του GSTC υπογραμμίζει την ηγετική θέση της Τουρκίας στον βιώσιμο τουρισμό». Πρόσθεσε ότι ο στόχος της χώρας είναι «η πλήρης συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα έως το 2030 και η ανάδειξη της Τουρκίας ως δύναμης που διαμορφώνει το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του GSTC, Randy Durband, συνεχάρη την Τουρκία για το επίτευγμά της, σημειώνοντας ότι το εθνικό πρόγραμμα της χώρας «αποτελεί παράδειγμα για το πώς κυβερνήσεις και ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργαστούν για να ανεβάσουν τον πήχη της βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η Τουρκία προωθεί ενεργά το πρόγραμμα διεθνώς, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά του σε συνέδρια και εκδηλώσεις σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Το Παγκόσμιο Συνέδριο Βιώσιμου Τουρισμού του GSTC πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια το 2023, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους τουριστικών φορέων από όλο τον κόσμο.