Το σχέδιο της Πολωνίας για την κατασκευή μεγα-αεροδρομίου δυτικά της Βαρσοβίας

Περιφερειακά της Βαρσοβίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί ένα μακρόπνοο, φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο υποδομών.

Πρόκειται για το Πρόγραμμα CPK (Centralny Port Komunikacyjny), μία στρατηγική πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου εθνικού συστήματος μεταφορών που θα ενσωματώνει αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές. Το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη, εστιάζοντας στην ανάπτυξη υποδομών που θα εξυπηρετούν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το μέλλον της ευρωπαϊκής κινητικότητας.

Συγκρατείται ότι, στο παρελθόν, το έργο έχει περάσει από κυκεώνα πολιτικών αλληλοκατηγοριών, καθώς συνδέεται με σκάνδαλα κακοδιαχείρισης και διασπάθισης δημοσίου χρήματος, ενώ σημειώνεται επιφυλακτικότητα για τη δυνατότητα περάτωσης του έργου, δεδομένου του μεγέθους του και του ορίζοντα υλοποίησής του.

Τα κύρια συστατικά του προγράμματος είναι ο διεθνής αερολιμένας, ένα νέο σιδηροδρομικό δίκτυο και η επακόλουθη ζώνη επιχειρήσεων και λογιστικού κέντρου. Συγκεκριμένα, ο νέος διεθνής αερολιμένας προβλέπεται ότι θα κατασκευαστεί σε στρατηγική τοποθεσία, 37 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρσοβίας, με στόχο να εξυπηρετεί από 34 έως 44 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως από το 2032 και έπειτα και να συνδέεται με τις μεγαλύτερες πόλεις της Πολωνίας.

Υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει με μηδενικές εκπομπές από την πρώτη μέρα, ενσωματώνοντας συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας και υποδομές συμβατές με καύσιμα βιώσιμης αεροπορίας (SAF). Το αεροδρόμιο αναμένεται ότι θα υποστηρίζει και στρατιωτικές ανάγκες, πέρα από την χρήση του για πολιτικές πτήσεις.

Ο δεύτερος πυλώνας του Προγράμματος CPK είναι το νέο δίκτυο υπερσύγχρονων σιδηροδρόμων που θα συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις της Πολωνίας και θα μειώσει τον χρόνο διασύνδεσης μεταξύ τους, συμμορφούμενο με περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπερηχητικού σιδηροδρόμου είναι ένα μήκος διαδρομής 480 χιλιόμετρα, με προβλεπόμενη ταχύτητα έως 350 χλμ/ώρα και επιχειρησιακή ταχύτητα έως 320 χλμ/ώρα. Το εν λόγω έργο προβλέπεται να συνδέεται με το Κεντρικό Δίκτυο Μεταφορών της Ευρώπης (TEN-T) και να διευκολύνει τη σύνδεση της χώρας με τις Βαλτικές Χώρες, την Τσεχία και τη Γερμανία.

Η τρίτη διάσταση του Προγράμματος CPK αφορά τη δημιουργία μιας πλούσιας εμπορικής και λογιστικής ζώνης γύρω από τον αερολιμένα, η οποία θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και θα προσελκύσει επενδύσεις. Κύρια στοιχεία των περιφερειακών επενδύσεων είναι η κατασκευή του Airport City, ήτοι περίπου 50 εκτάρια γης για την ανάπτυξη ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και ερευνητικών εγκαταστάσεων, του Cargo City, με εγκαταστάσεις logistics για άμεση πρόσβαση στον αερολιμένα και συνδέσεις με μεγάλους οδικούς άξονες και τέλος, άλλα έργα στο πεδίο της ενέργειας, όπως η ανάπτυξη ενός δικτύου πέμπτης γενιάς για την αειφόρο κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια του CPK, με τη χρήση αντλιών θερμότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εν συνόλω, το Πρόγραμμα CPK αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική μελέτη που, εφόσον υλοποιηθεί ως σχεδιάζεται, θα ενισχύσει τη διεθνή συνδεσιμότητα της Πολωνίας και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων οικονομικών κλάδων.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Βαρσοβία.






































































