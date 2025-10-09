Συνεργασία προορισμών και τουριστικών φορέων για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού

Προορισμοί και τουριστικοί οργανισμοί δηλώνουν πως η αυξανόμενη διάθεση για συνεργασία συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου του υπερτουρισμού.

Ο Μανουέλ Μπάτλερ, διευθυντής του Ισπανικού Οργανισμού Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο συνέδριο της Ένωσης Βρετανών Τουριστικών Πρακτόρων (Abta) ότι ήδη υπάρχουν ενδείξεις αύξησης των πωλήσεων ταξιδιών κατά τη χαμηλή και μέση τουριστική περίοδο, ενώ παρατηρείται στροφή των ταξιδιωτών προς λιγότερο γνωστούς προορισμούς στην Ισπανία.

Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι, μέσα από τη συνεργασία του Ισπανικού Οργανισμού Τουρισμού με την Abta και τους τουριστικούς πράκτορες, είναι εφικτή η ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί ο υπερτουρισμός.

«Έχουμε αρχίσει να κινούμε τον δείκτη προς τη σωστή κατεύθυνση. Μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, πιστεύω ότι θα το επιτύχουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μπάτλερ ανέφερε επίσης ότι πόλεις όπως η Βαρκελώνη ήδη μειώνουν τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, δίνοντας προτεραιότητα στη φωνή των τοπικών κοινωνιών. «Κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Αισιόδοξη εμφανίστηκε και η Ζένα Μπενσέιχ, γενική διευθύντρια της Intrepid για την περιοχή ΕΜΕΑ, η οποία τόνισε: «Είμαι πραγματικά αισιόδοξη για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει πραγματική διάθεση στήριξης εταιρειών όπως η δική μας».

Η Intrepid, γνωστή για τα μικρά γκρουπ ταξιδιωτών σε λιγότερο γνωσμένους προορισμούς, βλέπει αυτή την τάση να ενισχύεται. Η Μπενσέιχ αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της εταιρείας, όπως η δημιουργία της «Not Hot List» και η ανάπτυξη του τουρισμού στη Γροιλανδία σε μια περίοδο που η Ισλανδία δεχόταν υπερβολικά υψηλή ζήτηση. «Υπάρχουν προορισμοί που χρειάζονται περισσότερο τουρισμό και δεν προβάλλονται αρκετά – αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε τη ‘Not Hot List’», είπε.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής βιωσιμότητας της TUI, Ίαν Κόρμπετ, υπογράμμισε ότι υπάρχει «κοινή ευθύνη» μεταξύ ταξιδιωτικών εταιρειών και προορισμών ώστε «η ανάπτυξη να κατευθύνεται εκεί όπου είναι ευπρόσδεκτη».

«Κάθε προορισμός έχει τα όριά του. Είναι ευθύνη των τοπικών αρχών να τα καθορίσουν. Από εκεί ξεκινά ο διάλογος», ανέφερε.

Ο Κόρμπετ πρόσθεσε ότι η TUI επενδύει στην ανάπτυξη τουρισμού εκτός αιχμής, μέσα από καινοτόμες ιδέες όπως τα λεγόμενα racecations — ταξίδια που συνδυάζουν τουρισμό και αθλητικά γεγονότα. Έφερε ως παράδειγμα τη «Μεσογειακή Μαραθώνια Λίγκα της TUI», μια πρωτοβουλία που ενισχύει τον τουρισμό μέσω αγώνων δρόμου.

«Στοχεύουμε να επεκτείνουμε τέτοιες καινοτόμες μορφές δραστηριοτήτων εκτός υψηλής σεζόν», κατέληξε.