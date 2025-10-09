Αττάλεια: Πάνω από 14 εκατ. επισκέπτες το 2025 – Σταθεροποίηση το2026

Παρά το ρεκόρ αφίξεων και τα ισχυρά έσοδα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τουριστική ανάπτυξη θα “φρενάρει” τα επόμενα χρόνια στο διάσημο τουρκικό θέρετρο, λόγω των υψηλών τιμών και των γεωπολιτικών εντάσεων

Η Αττάλεια κατέγραψε περισσότερους από 14 εκατομμύρια επισκέπτες τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, διατηρώντας ισχυρή δυναμική παρά την άνοδο του κόστους και τις περιφερειακές αναταράξεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, μόνο τον Σεπτέμβριο το θέρετρο υποδέχθηκε 2,39 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 49.114 σε σχέση με πέρυσι. Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, οι αφίξεις ανήλθαν σε 14,09 εκατομμύρια, ελαφρώς πάνω από τα επίπεδα του 2024.

Η Ρωσία παραμένει η κυριότερη αγορά προέλευσης, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία. Οι επαγγελματίες του τουρισμού προβλέπουν ότι η Αντάλια θα κλείσει τη χρονιά με περίπου 17 εκατομμύρια επισκέπτες και έσοδα 17 δισ. δολάρια.

Αυξήσεις τιμών και γεωπολιτικές πιέσεις “φρενάρουν” την ανάπτυξη

Παρά τη συνεχιζόμενη ζήτηση, η τουριστική ανάπτυξη του προορισμού αναμένεται να σταθεροποιηθεί τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Κάαν Κασίφ Καβαλογλού, πρόεδρος της Ένωσης Μεσογειακών Τουριστικών Ξενοδόχων και Επιχειρηματιών (AKTOB), προειδοποιεί ότι οι αυξήσεις στις τιμές των ξενοδοχείων σε ευρώ και οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις περιορίζουν την περαιτέρω διεθνή άνοδο.

«Εκτός αν τελειώσει ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας και οι εντάσεις γύρω από το Ισραήλ, οι τουριστικοί αριθμοί θα μείνουν σταθεροί γύρω στα 17–18 εκατομμύρια για τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια», δήλωσε ο Καβαλογλού.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι τιμές των ξενοδοχείων στην Αττάλεια έχουν αυξηθεί σχεδόν 50% σε ευρώ από την πανδημία, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση για πολλούς Ευρωπαίους επισκέπτες. Προβλέπει ότι το 2026 οι αυξήσεις δεν θα ξεπεράσουν το 5% εκτός αν βελτιωθούν οι διεθνείς συνθήκες.

Σημαντική στήριξη προσέφεραν οι Τούρκοι ταξιδιώτες και οι ομογενείς που ζουν στην Ευρώπη, διατηρώντας υψηλές πληρότητες το καλοκαίρι, παρά τη δύσκολη χειμερινή περίοδο του 2025.

Η Αττάλεια στον ανταγωνισμό της Μεσογείου

Η πορεία της Αττάλειας αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση επιβράδυνσης που παρατηρείται σε όλη τη Μεσόγειο.

Η Ισπανία, για παράδειγμα, κατέγραψε αύξηση μόλις 2,8% το καλοκαίρι – τη χαμηλότερη από την περίοδο μετά την πανδημία. Παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, οι περιφερειακές συγκρούσεις και η επιστροφή σε προ πανδημίας πρότυπα ταξιδιών περιορίζουν την ταχύτητα ανάπτυξης.

Ωστόσο, η Αττάλεια παραμένει πιο ανθεκτική σε σχέση με άλλες περιοχές, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διαφοροποίηση των αγορών. Οι κρατήσεις συνεχίζονται από τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, με την τουριστική σεζόν να επεκτείνεται έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη και η επιμήκυνση της σεζόν

Ο Καβαλογλού υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα του τουρκικού τουρισμού απέναντι στην οικονομική και πολιτική αστάθεια αποτελεί δείγμα ισχύος της χώρας.

«Ο τουρισμός είναι ένας πολύ ανθεκτικός τομέας, που ξεπερνά κάθε κρίση και παραμένει βασικός πυλώνας της οικονομίας», ανέφερε.

Η έμφαση πλέον δίνεται στην ικανοποίηση των επισκεπτών και τη βιωσιμότητα, ώστε η Τουρκία να παραμείνει ανταγωνιστική έναντι της Ισπανίας και της Ελλάδας. Το Υπουργείο Τουρισμού, μαζί με ιδιωτικούς φορείς, προωθεί νέες μορφές θεματικού, πολιτιστικού και αθλητικού τουρισμού για τη λειτουργία της πόλης όλο το χρόνο.