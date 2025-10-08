Επιβράδυνση στις αφίξεις ξένων τουριστών στην Ισπανία

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE), η Ισπανία καταγράφει σημάδια επιβράδυνσης στην άνοδο των τουριστικών αφίξεων. Τον Ιούλιο 2025, μήνα κορύφωσης της θερινής περιόδου, οι αφίξεις αυξήθηκαν μόλις κατά 1,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, παρότι ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 11 εκατομμύρια επισκέπτες. Σωρευτικά, την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου καταγράφηκαν 55,5 εκατ. τουρίστες (+4,1%), με την αύξηση να περιορίζεται στους τελευταίους τρεις μήνες σε επίπεδα κάτω του 2%.

Η κάμψη αποδίδεται κυρίως στη μείωση αφίξεων από βασικές αγορές. Η Γερμανία σημείωσε πτώση -4,8% και η Γαλλία -3,1%, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη μεγαλύτερη αγορά με μερίδιο 21%, η αύξηση ήταν οριακή (+0,7%). Παράλληλα, η οργάνωση Mesa del Turismo υπογραμμίζει ότι οι υψηλότερες τιμές της Ισπανίας συγκριτικά με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς, όπως η Τουρκία, η Τυνησία και το Μαρόκο, ή με αγορές της Αδριατικής, όπως η Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Αλβανία, λειτουργούν ανασταλτικά.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Καταλονία κατέγραψε μείωση -1,1% τον Ιούλιο (2,35 εκατ. επισκέπτες) και οριακή αύξηση +1,1% στο επτάμηνο (11,6 εκατ.), επηρεασμένη κυρίως από τη χαμηλή ζήτηση της γαλλικής αγοράς. Η Μαδρίτη εμφάνισε πτώση -3,4%, ενώ οι Βαλεαρίδες, με ισχυρή εξάρτηση από τη γερμανική αγορά, περιορίστηκαν σε αύξηση +0,9% τον Ιούλιο και +3,1% στο επτάμηνο (8,99 εκατ.), χάνοντας τη δεύτερη θέση από τα Κανάρια Νησιά, τα οποία υποδέχτηκαν 9,1 εκατ. ταξιδιώτες. Αντίθετα, η Ανδαλουσία σημείωσε την καλύτερη επίδοση με +7,9% (8,3 εκατ.), μειώνοντας την απόσταση από τις Βαλεαρίδες.

Παρά την επιβράδυνση των αφίξεων, τα τουριστικά έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται με υψηλότερους ρυθμούς. Τον Ιούλιο ανήλθαν σε 16,45 δισ. ευρώ (+6,1%), με τη μέση δαπάνη ανά τουρίστα στα 1.493 ευρώ (+4,4%) και τη μέση ημερήσια δαπάνη στα 210 ευρώ (+6,9%). Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τουρισμού επισημαίνει ότι η δυναμική των δαπανών παραμένει ισχυρή, αντισταθμίζοντας μερικώς την επιβράδυνση στην ανάπτυξη των αφίξεων.