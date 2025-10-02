Η ακτινογραφία του τουρισμού σε Μιλάνο και Βόρεια Ιταλία
02 Oct 2025, 07:10 | ΔΙΕΘΝΗ
Σοφία Κοντογιάννη
Το Μιλάνο και γενικότερα η Βόρεια Ιταλία επιβεβαίωσαν το 2024 τη θέση τους ως πρωταγωνιστές του ποιοτικού και οικονομικά αποδοτικού τουρισμού στην Ιταλία.
Η περιοχή συγκέντρωσε σημαντικό μερίδιο των διεθνών τουριστικών εισπράξεων, με το Μιλάνο να κατατάσσεται στη δεύτερη θέση στο σύνολο της χώρας ως προς τις δαπάνες των ξένων επισκεπτών, αμέσως μετά τη Ρώμη.
Το Μιλάνο, χάρη στον δυναμισμό του ως οικονομικό, πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο, συγκέντρωσε δαπάνες που υπερβαίνουν το 13% του συνόλου των τουριστικών εισπράξεων στην Ιταλία. Η πόλη συνεχίζει να αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για τουρίστες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος, χάρη στη διεθνή φήμη της στον τομέα της μόδας, των εκθέσεων και των πολιτιστικών γεγονότων.
Εξίσου σημαντική είναι η τουριστική απόδοση και άλλων πόλεων της Βόρειας Ιταλίας, οι οποίες συγκαταλέγονται στις πρώτες δέκα πανιταλικά ως προς τις ξένες τουριστικές εισπράξεις:
- Βενετία: 1,75 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της θέση ως παγκόσμιου πολιτιστικού προορισμού.
- Βερόνα: 787 εκατ. ευρώ, με έντονη παρουσία τουριστών από τη Γερμανία και την Κεντρική Ευρώπη.
- Μπρέσια: 477 εκατ. ευρώ, με ισχυρή ώθηση λόγω της εγγύτητας με τη λίμνη Garda.
- Κόμο: 393 εκατ. ευρώ, δημοφιλής κυρίως σε Αμερικανούς και Άραβες επισκέπτες υψηλών εισοδημάτων.
Μπολζάνο: 515 εκατ. ευρώ, επωφελούμενο από τον θερινό και χειμερινό τουρισμό βουνού και τη σύνδεση με τη γερμανόφωνη τουριστική αγορά.
Τα παραπάνω μεγέθη καταδεικνύουν ότι η Βόρεια Ιταλία συνολικά αποτελεί πυρήνα υψηλής τουριστικής δαπάνης, με διαφοροποιημένα προϊόντα, από τον πολυτελή αστικό τουρισμό στο Μιλάνο, μέχρι τον φυσιολατρικό και γαστρονομικό τουρισμό στις λίμνες και τις Άλπεις.
Σε ό,τι αφορά το προφίλ των επισκεπτών, η Βόρεια Ιταλία προσελκύει κατά κύριο λόγο ταξιδιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ευρώπη γενικότερα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επισκέπτες από τη Μέση Ανατολή, ειδικά στο Μιλάνο και στην περιοχή του Κόμο, όπου καταγράφονται οι υψηλότερες μέσες δαπάνες ανά άτομο, έως και 913 ευρώ από Σαουδάραβες τουρίστες και 822 ευρώ από επισκέπτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Η κατανομή των δαπανών στην περιοχή διαμορφώνεται ως εξής:
Μιλάνο: Επικεντρώνεται σε shopping υψηλής κατηγορίας, φιλοξενία πολυτελείας και γαστρονομία. Το ποσοστό δαπανών σε ένδυση, αξεσουάρ και πολυτελή προϊόντα υπερβαίνει το 30% για πολλές εθνικότητες.
Άλλες πόλεις της Βόρειας Ιταλίας: Παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση σε εστιατόρια και τοπικά προϊόντα, ιδίως από τουρίστες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για αυθεντικές γαστρονομικές και πολιτιστικές εμπειρίες.
Αν και πόλεις όπως η Ρώμη και η Νάπολη συγκεντρώνουν επίσης υψηλές τουριστικές ροές, η ιδιαιτερότητα της Βόρειας Ιταλίας έγκειται στην υψηλή μέση δαπάνη ανά επισκέπτη και στην οικονομική ποικιλομορφία των προϊόντων και υπηρεσιών, που επιτρέπουν διαφοροποίηση και επέκταση τουριστικών εισπράξεων σε όλες τις εποχές του χρόνου.
Σημειώνεται επίσης ότι σε πόλεις όπως η Βενετία και η Βερόνα, η συνεισφορά του ξένου τουρισμού στο σύνολο των συναλλαγών της τοπικής οικονομίας είναι σημαντικά υψηλή (19,2% και 10,7% αντίστοιχα), υποδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή στήριξη υποδομών και βιώσιμων στρατηγικών διαχείρισης.
Συμπερασματικά, το Μιλάνο και η ευρύτερη Βόρεια Ιταλία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρηση της οικονομικής δυναμικής του τουρισμού στη χώρα, προσφέροντας ένα διαφοροποιημένο και υψηλής αξίας προϊόν. Οι υψηλές εισπράξεις, η έντονη παρουσία premium τουριστών και η σταθερή ανάπτυξη δευτερευόντων προορισμών καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε ποιοτικές υποδομές και στοχευμένες τουριστικές πολιτικές.
(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μιλάνο.
