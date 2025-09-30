Άμστερνταμ: Αγωγή κατά του Δήμου από κατοίκους για τον υπερτουρισμό

Μια ομάδα κατοίκων της ολλανδικής πρωτεύουσας κατέθεσε αγωγή εναντίον του Δήμου, κατηγορώντας τον ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Το κίνημα πολιτών «Το Amsterdam έχει Επιλογή» συγκέντρωσε 50.000 ευρώ από τοπικούς υποστηρικτές και έλαβε στήριξη από 12 ακόμη οργανώσεις κατοίκων, με στόχο να καταδείξει –όπως λένε– την αναποτελεσματική διαχείριση του τουρισμού από τη δημοτική αρχή.

Το 2021, ο Δήμος είχε θεσπίσει ανώτατο όριο 20 εκατομμυρίων τουριστικών διανυκτερεύσεων ετησίως. Ωστόσο, το 2023 ο αριθμός εκτινάχθηκε στα 22,9 εκατομμύρια, ενώ για το 2025 οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 23 έως 26 εκατομμύρια. «Οι διανυκτερεύσεις ξεπερνούν το συμφωνημένο όριο εδώ και τρία χρόνια χωρίς ουσιαστικά μέτρα από τον Δήμο», τόνισε ο κάτοικος και μέλος της προσφυγής, Γιάσπερ φαν Ντάικ. Ωστόσο όπως τονίζεται φέτος, ότι παρά τα μέτρα περιορισμού, οι διανυκτερεύσεις επισκεπτών στο Άμστερνταμ αυξήθηκαν κατά 3% το 2024, ξεπερνώντας τα όρια που έχει θέσει η δημοτική αρχή.

Η δημοτική αρχή έχει ήδη αυξήσει τον φόρο διαμονής, έχει περιορίσει τον αριθμό κρουαζιέρων που προσεγγίζουν την πόλη και έχει παγώσει την ανέγερση νέων ξενοδοχείων. Παράλληλα, επιχειρεί να «αναδιαμορφώσει» το τουριστικό προφίλ της πόλης, απομακρύνοντας την εικόνα που συνδέεται με μπάτσελορ πάρτι, καταχρήσεις κλπ. Ωστόσο, οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως η κατάσταση στην καθημερινότητά τους παραμένει επιβαρυμένη.

Το ζήτημα της τουριστικής φορολογίας βρίσκεται στο επίκεντρο. Το Άμστερνταμ ήδη εφαρμόζει υψηλό τουριστικό φόρο στην Ευρώπη (12,5%), αλλά οι ενάγοντες ζητούν νέα αύξηση. Όπως υποστηρίζουν, τα επιπλέον έσοδα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά ακινήτων, συμβάλλοντας στη μείωση της στεγαστικής κρίσης, ή για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός.