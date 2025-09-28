Αττάλεια: Ορατός ο στόχος - ρεκόρ των 18 εκατ. τουριστών το 2025
28 Sep 2025, 11:30 | ΔΙΕΘΝΗ
TornosNews.gr
Η Αττάλεια, η «ναυαρχίδα» του τουρκικού τουρισμού στη Μεσόγειο, φαίνεται να βαδίζει σταθερά προς τον φιλόδοξο στόχο των 18 εκατ. επισκεπτών έως το τέλος του 2025, με τα φετινά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τη δυναμική της περιοχής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, 13,85 εκατ. ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Αττάλεια από την 1η Ιανουαρίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Οι κυριότερες αγορές προέλευσης ήταν η Ρωσία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακολουθούν η Πολωνία, η Ρουμανία, το Καζακστάν, η Ουκρανία, η Ολλανδία, η Τσεχία και η Σλοβακία.
Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ξενοδόχων (POYD), Ερκάν Τσεκ, σημείωσε ότι αν και η σεζόν ξεκίνησε συγκρατημένα, «η κίνηση μετά τον Ιούλιο ανέκαμψε δυναμικά».
Παρά τις οικονομικές προκλήσεις, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η Αττάλεια κατάφερε να διατηρήσει τα περσινά επίπεδα. «Από αυτήν την άποψη, ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Ο τουρισμός παραμένει τομέας όπου η επένδυση πρέπει να συνεχιστεί χωρίς δισταγμό», τόνισε.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις δύο παραδοσιακές «δεξαμενές» επισκεπτών, Ρωσία και Γερμανία, που καταγράφουν ανοδική πορεία. Ταυτόχρονα, η εγχώρια αγορά υπερέβη τις προσδοκίες, ενώ οι προκρατήσεις για τον Νοέμβριο διαγράφονται ενθαρρυντικές.
Ο Τσεκ υπογράμμισε επίσης ότι οι αλλαγές στις συνήθειες των ταξιδιωτών επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο:
«Η διαφοροποίηση των προϊόντων —γκολφ, συνέδρια, αθλητισμός, ποδόσφαιρο, κολύμβηση— μας βοηθά να επεκτείνουμε τη σεζόν. Στόχος μας είναι να κατανείμουμε τον τουρισμό σε 12 μήνες και να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον 10 μήνες εργασίας για τους εργαζόμενους. Η παράταση της σεζόν κάνει τους ξενοδόχους ιδιαίτερα χαρούμενους».
