Κωνσταντινούπολη | Αφαίρεση αδειών από οδηγούς ταξί για υπερχρεώσεις τουριστών

Το Κέντρο Συντονισμού Μεταφορών Κωνσταντινούπολης (UKOME) αποφάσισε την αφαίρεση αδειών από οδηγούς ταξί που κατηγορούνται για υπερχρεώσεις τουριστών, μετά από σειρά περιστατικών απάτης με υπέρογκες χρεώσεις μέσω πιστωτικών καρτών.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση στο Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών (AKOM) στο Εγιούπσουλταν, υπό την προεδρία της Πελίν Αλπκοκίν, αναπληρώτριας γενικής γραμματέως του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αστυνομικές αναφορές και οπτικό υλικό επιβεβαίωσαν παραβάσεις όπως παράνομο κέρδος, εκβιασμός, απάτη, παρεμπόδιση καταγραφής και παράνομη δραστηριότητα. Σε χαρακτηριστική περίπτωση, οδηγός χρέωσε τουρίστα με 36.000 λίρες (περίπου 1.080 δολάρια / 1.000 ευρώ), ενώ σε άλλο περιστατικό αποσύρθηκαν από λογαριασμό τουρίστα 400.000 λίρες (περίπου 12.000 δολάρια / 11.200 ευρώ).

Υποχρεωτική επανεκπαίδευση οδηγών

Παράλληλα, το UKOME θέσπισε νέο κανονισμό που προβλέπει υποχρεωτική επανεκπαίδευση για όσους οδηγούς ή φορείς μεταφοράς δουν την άδεια χρήσης δημόσιου μεταφορικού οχήματος να αναστέλλεται για 30 συνεχόμενες ημέρες ή συνολικά 60 ημέρες μέσα σε ένα έτος.

Η εκπαίδευση θα παρέχεται από την Ακαδημία Μεταφορών του δήμου και θα περιλαμβάνει μαθήματα κανονισμών, γεωγραφίας της πόλης, τεχνικών ασφαλούς οδήγησης και βασικών ξένων γλωσσών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν πενθήμερο πρόγραμμα, κόστους 15.000 λιρών, και να περάσουν τελικές εξετάσεις για να επιστρέψουν στην εργασία.

Πρόστιμα και αυστηρότερος έλεγχος

Επιπλέον, εγκρίθηκαν ποινές για σειρά άλλων παραβάσεων, όπως μη χρήση ταξίμετρου, παράνομη στάθμευση, κάπνισμα εντός οχήματος, οδήγηση χωρίς άδεια και κατανάλωση αλκοόλ εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκδόθηκαν 1.019 παραβάσεις κατά εταιρειών ταξί και 707 κατά μεμονωμένων οδηγών.

Προστασία τουριστών και διεθνής εικόνα

Οι νέες ρυθμίσεις αντανακλούν την ανησυχία των αρχών για την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διεθνή φήμη της Κωνσταντινούπολης, η οποία συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Οι δημοτικές αρχές τονίζουν ότι στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ταξί και η προστασία τόσο των επισκεπτών όσο και των κατοίκων από φαινόμενα εκμετάλλευσης.