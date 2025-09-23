UBS | Σε ποιες πόλεις είναι ορατός ο κίνδυνος φούσκας ακινήτων

Το Μαϊάμι εμφανίζεται ως η πόλη με τον υψηλότερο κίνδυνο φούσκας στην παγκόσμια αγορά κατοικίας, σύμφωνα με τη φετινή έκδοση του UBS Global Real Estate Bubble Index. Ακολουθούν το Τόκιο και η Ζυρίχη, ενώ υψηλοί κίνδυνοι εντοπίζονται επίσης στο Λος Άντζελες, τη Γενεύη, το Άμστερνταμ και το Ντουμπάι.

Η ετήσια μελέτη της UBS αναλύει τις τιμές κατοικιών σε 21 μεγαλουπόλεις παγκοσμίως. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τιμές κατοικιών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε πραγματικούς όρους τον τελευταίο χρόνο, καθώς η μειωμένη αγοραστική δύναμη περιορίζει τη ζήτηση.

Οι «πρωταθλητές» και οι χαμηλοί κίνδυνοι

Μέτριος κίνδυνος: Σίδνεϊ, Βανκούβερ, Τορόντο, Μαδρίτη, Φρανκφούρτη και Μόναχο.

Σίδνεϊ, Βανκούβερ, Τορόντο, Μαδρίτη, Φρανκφούρτη και Μόναχο. Χαμηλός κίνδυνος: Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, Χονγκ Κονγκ, Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη και Σάο Πάολο – με το τελευταίο να καταγράφει τον χαμηλότερο κίνδυνο από όλες τις πόλεις της λίστας.

Σημαντικές διακυμάνσεις

«Η ευρεία έξαρση έχει υποχωρήσει, με τον μέσο κίνδυνο φούσκας να μειώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά», σημειώνει ο Matthias Holzhey, επικεφαλής της μελέτης. Πόλεις που το 2021 βρίσκονταν σε υψηλό κίνδυνο – όπως η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Τορόντο και το Βανκούβερ – είδαν πραγματικές τιμές να μειώνονται κατά περίπου 20%.

Ωστόσο, εξαιρέσεις όπως το Μαϊάμι και το Ντουμπάι παρουσίασαν θεαματικές αυξήσεις τιμών τα τελευταία πέντε χρόνια (περίπου +50%), ενώ το Τόκιο και η Ζυρίχη ακολούθησαν με +35% και +25% αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη άνοδο το 2024 σημείωσε η Μαδρίτη, με +14%.

Οι πιο προσιτές πόλεις

Το Χονγκ Κονγκ παραμένει η λιγότερο προσιτή πόλη, απαιτώντας 14 χρόνια μέσου εισοδήματος για την αγορά διαμερίσματος 60 τ.μ. Αντίστοιχα υψηλοί δείκτες τιμής προς εισόδημα καταγράφονται σε Τόκιο, Παρίσι και Λονδίνο. Συνολικά, η δυνατότητα απόκτησης κατοικίας έχει συρρικνωθεί κατά 30% από το 2021.

«Αυστηρότεροι κανόνες, από νέους φόρους έως ελέγχους ενοικίων, έχουν μειώσει την ελκυστικότητα αγορών όπως το Βανκούβερ, το Σίδνεϊ, το Παρίσι και το Λονδίνο», εξηγεί ο Maciej Skoczek, συντάκτης της μελέτης.

Προοπτικές

Παρά τις πιέσεις, η UBS εκτιμά ότι η περιορισμένη προσφορά και η πιθανή μείωση επιτοκίων έως το 2026 θα μπορούσαν να στηρίξουν περαιτέρω την αγορά. Η αυξημένη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία με θετικές πραγματικές αποδόσεις – όπως τα ακίνητα – ενδέχεται να ενισχυθεί από τη συνεχιζόμενη άνοδο του δημόσιου χρέους.