Το αεροδρόμιο του Μονάχου και η Lufthansa «απογειώνουν» το Oktoberfest

Η γιορτινή ατμόσφαιρα του Oktoberfest ταξιδεύει φέτος και πέρα από τις μπυραρίες του Μονάχου, αφού το αεροδρόμιο της πόλης και η Lufthansa μετατρέπουν το ταξίδι σε μια αυθεντική βαυαρική εμπειρία.

Με αφορμή την έναρξη της 190ής διοργάνωσης του διάσημου φεστιβάλ, το Munich Airport έχει ντυθεί στα γιορτινά του, προσφέροντας στους επιβάτες παραδοσιακές λιχουδιές όπως μελοψωμένα καρδιάκια και καβουρδισμένα αμύγδαλα, ζωντανές εμφανίσεις από χορευτικά συγκροτήματα με παραδοσιακές στολές, αλλά και pop-up καταστήματα με θεματικά προϊόντα. Το on-site ζυθοποιείο Airbräu γιορτάζει με μουσική και την καθιερωμένη βαυαρική μπύρα «Gaudium», για 20ή συνεχόμενη χρονιά.

Η Lufthansa, από την πλευρά της, αναβιώνει τα θρυλικά Traditional Costume Flights: οι αεροσυνοδοί φορούν Dirndl και Lederhosen, ενώ σερβίρουν αυθεντικά βαυαρικά πιάτα σε πτήσεις προς διεθνείς προορισμούς όπως η Σαγκάη και η Σεούλ. Η παράδοση ξεκίνησε ήδη από το 1957, όταν πληρώματα εμφανίστηκαν με παραδοσιακές στολές σε πτήση προς Νέα Υόρκη, και σήμερα συνεχίζεται σε περισσότερες από 30 διαδρομές.

Με πάνω από 2,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες να περνούν από το αεροδρόμιο του Μονάχου κατά τη διάρκεια του 16ήμερου φεστιβάλ και 16.000 απογειώσεις και προσγειώσεις προγραμματισμένες, οι αρχές έχουν ενισχύσει τις υπηρεσίες ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν την «πρώτη γεύση» του Oktoberfest πριν καν βρεθούν στο κέντρο της πόλης.

Η συνεργασία του Munich Airport με τη Lufthansa αναδεικνύει πώς ο τουρισμός μπορεί να συνδεθεί δημιουργικά με την τοπική παράδοση. Από το check-in έως την πτήση και την άφιξη, οι ταξιδιώτες ζουν μια ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός συνηθισμένου ταξιδιού.