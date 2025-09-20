Βενετία: Και το 2026 το τέλος εισόδου για τους ημερήσιους επισκέπτες

Η Βενετία θα επεκτείνει και θα εφαρμόσει σε μεγαλύτερη κλίμακα το λεγόμενο «τέλος εισόδου» για τους ημερήσιους επισκέπτες, την περίοδο από 3 Απριλίου έως 26 Ιουλίου 2026. Το μέτρο θα ισχύσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με στόχο την αντιμετώπιση της υπερτουρισμού που πιέζει το ιστορικό κέντρο της λιμνοθάλασσας.

Από πιλοτικό μέτρο σε σταθερή πρακτική

Το τέλος εισήχθη το 2024 και σταδιακά εφαρμόζεται σε περισσότερες ημέρες αιχμής. Το 2025 κυμάνθηκε από 5 έως 10 ευρώ, ανάλογα με τον χρόνο κράτησης, με ακριβότερη χρέωση για τις καθυστερημένες εγγραφές. Αν και για το 2026 δεν έχουν ανακοινωθεί ακριβή ποσά, οι δημοτικές αρχές αφήνουν να εννοηθεί ότι θα υπάρξει αύξηση.

Η χρέωση αφορά αποκλειστικά ημερήσιους επισκέπτες που δεν διανυκτερεύουν στο ιστορικό κέντρο. Κάτοικοι, όσοι μένουν σε ξενοδοχεία ή άλλες κατηγορίες επισκεπτών εξαιρούνται, αν και οι διανυκτερεύοντες πληρώνουν τον καθιερωμένο φόρο διαμονής. Το σύστημα απαιτεί προεγγραφή, ενώ οι καθυστερημένες κρατήσεις κοστίζουν περισσότερο.

Έσοδα αλλά και παρακάμψεις

Το 2025 καταγράφηκαν πάνω από 720.000 ημερήσιοι επισκέπτες με έσοδα περίπου 5,4 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από το 2024 (2,4 εκατ. ευρώ από 485.000 επισκέπτες). Ωστόσο, τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πολλοί τουρίστες καταφέρνουν να αποφύγουν την πληρωμή, εγείροντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Υποστήριξη και επικρίσεις

Οι υποστηρικτές θεωρούν το μέτρο «καινοτόμο εργαλείο» που βοηθά στη διαχείριση της τουριστικής ροής και προσφέρει πολύτιμα δεδομένα επισκεψιμότητας. Παράλληλα, ενθαρρύνει μεγαλύτερες παραμονές που αποφέρουν μεγαλύτερα έσοδα στις επιχειρήσεις.

Οι επικριτές, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι το τέλος δεν μειώνει ουσιαστικά τα πλήθη και ενισχύει την εικόνα της Βενετίας ως «θεματικού πάρκου». Επιπλέον, τονίζουν ότι το πρόβλημα της ποιότητας ζωής συνδέεται περισσότερο με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τη μείωση του μόνιμου πληθυσμού, που έχει πέσει κάτω από τις 50.000 ψυχές — λιγότερους δηλαδή από τις διαθέσιμες κλίνες ξενοδοχείων.

Προοπτική για το 2026

Η νέα φάση θα ισχύσει και πάλι κυρίως σε Σαββατοκύριακα και αργίες της άνοιξης και του καλοκαιριού, μεταξύ 08:30 και 16:00, όταν η κίνηση ημερήσιων εκδρομέων είναι μεγαλύτερη. Οι αρχές εκτιμούν ότι πιο υψηλές χρεώσεις θα λειτουργήσουν ως αποτρεπτικός παράγοντας για τον «τουρισμό-αστραπή», που φέρνει πληθώρα επισκεπτών με περιορισμένη συνεισφορά στην τοπική οικονομία.

Η Βενετία, αντιμέτωπη με την υπερτουρισμό, τις πλημμύρες και τη συνεχιζόμενη πληθυσμιακή συρρίκνωση, συνεχίζει να δοκιμάζει πολιτικές που ισορροπούν ανάμεσα στις ανάγκες της παγκόσμιας ζήτησης και της τοπικής βιωσιμότητας. Το κατά πόσο το διευρυμένο τέλος εισόδου θα αλλάξει ουσιαστικά τη συμπεριφορά των επισκεπτών ή θα παραμείνει απλώς μια πηγή εσόδων, μένει να φανεί.