Λισαβόνα: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε εκτροχιασμό τελεφερίκ

Ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε θανάσιμη παγίδα. Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι έχασαν το βράδυ τη ζωή τους μετά τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ «Elevador da Gloria» στο κέντρο της πορτογαλικής πρωτεύουσας. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, 13 ελαφρά.

Αναμένεται ότι αρκετοί ξένοι τουρίστες είναι μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών. «Η Πορτογαλία πενθεί», δήλωσε ο εμφανώς καταβεβλημένος ο δήμαρχος Κάρλος Μοέντας στο τηλεοπτικό ειδησεογραφικό κανάλι SIC Notícias. Λίγο μετά τις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας, το τελεφερίκ, που μοιάζει στην ουσία με τραμ, εκτροχιάστηκε. Όπως όλα δείχνουν, άρχισε να γλιστρά ανεξέλεγκτα στο κατηφορικό οδόστρωμα και στη συνέχεια έπεσε σε τοίχο κτιρίου.

Σε ζωντανές συνδέσεις τηλεοπτικά κανάλια μετέδιδαν εικόνες με σύννεφα καπνού και τα συντρίμμια του τελεφερίκ. Παντού ηχούσαν σειρήνες, ενώ την ίδια ώρα ομάδες διάσωσης μετέφεραν θύματα και τραυματίες. «Έμοιαζε με γύρισμα ταινίας δράσης», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. Ένας άλλος είπε ότι έτρεξε με άλλους περαστικούς να σωθούν, όταν άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο της σύγκρουσης.

Ποτέ δεν έχει συμβεί παρόμοιο δυστύχημα

Ποια ήταν όμως η αιτία του δυστυχήματος; Οι ειδικοί υποψιάζονται ότι ίσως κόπηκε ένα καλώδιο, ενώ δεν αποκλείουν να υπήρχξε και πρόβλημα του συστήματος πέδησης. Από την πλευρά της, πάντως, η διαχειρίστρια εταιρία αστικών συγκοινωνιών της Λισαβώνας Carris, απορρίπτει τους ισχυρισμούς για κακή συντήρηση του τελεφερίκ, τονίζοντας ότι «τα μηνιαία και εβδομαδιαία προγράμματα συντήρησης, καθώς και οι καθημερινές επιθεωρήσεις, εκτελούνται σχολαστικά». Ας σημειωθεί ότι ένα τέτοιο δυστύχημα σε ένα από τα τρία τελεφερίκ, που λειτουργούν από τον 19ο αιώνα στην πορτογαλική πρωτεύουσα, δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν.

Το «Elevador da Gloria» ξεκίνησε τα δρομολόγια το 1885 και είναι ένα από τα τρία ιστορικά αστικά τελεφερίκ της Λισαβόνας. Συνδέει την κεντρική πλατεία Praça dos Restauradores με τη συνοικία Bairro Alto 45 μέτρα ψηλότερα. Το τελεφερίκ είναι κυρίως τουριστικό αξιοθέατο, χρησιμοποιείται όμως και από πολλούς ντόπιους.

Πηγή: DW

Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργκακόπουλος