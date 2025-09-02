Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το «πρόσωπο» της νέας τουριστικής καμπάνιας της Σαουδικής Αραβίας

Με τον παγκόσμιο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο (CR7) στο επίκεντρο, η Σαουδική Αρχή Τουρισμού παρουσίασε τη νέα διεθνή καμπάνια της με τίτλο «I Came for Football, I Stayed For More». Η καμπάνια τρέχει ήδη σε βασικές αγορές της Ευρώπης, αλλά και στην Ινδία και την Κίνα, με στόχο να αναδείξει τη Σαουδική Αραβία ως κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό, πολύ πέρα από τα στερεότυπα.

Ο Ρονάλντο, ο πιο διάσημος ξένος κάτοικος του Ριάντ, πρωταγωνιστεί σε ένα φιλμ που παρουσιάζει τη χώρα μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική, τον κινηματογράφο, τη μόδα και τις μεγάλες διοργανώσεις που φιλοξενούνται σε Ριάντ, Τζέντα και Αλ Ούλα. Η καμπάνια συνδυάζει τηλεόραση, social media, ψηφιακές πλατφόρμες και συνεργασίες με online τουριστικά πρακτορεία, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη «γεύση» από το εκτενές ημερολόγιο εκδηλώσεων της χώρας.

Στο πλαίσιο του Vision 2030, η Σαουδική Αραβία επενδύει περίπου 800 δισ. δολάρια στον τουρισμό, με στόχο να φτάσει τους 150 εκατ. επισκέπτες μέχρι το 2030. Η στρατηγική αυτή συνδέεται στενά με τον αθλητισμό: η χώρα έχει ήδη εξασφαλίσει τη διοργάνωση του Μουντιάλ 2034, του Κυπέλλου Ασίας 2027, των Esports Olympic Games 2027 και των Ασιατικών Χειμερινών Αγώνων 2029, ενώ το ετήσιο καλεντάρι περιλαμβάνει Formula 1, LIV Golf, τένις, τοπικό πρωτάθλημα RSL, αλλά και τον νεοσύστατο Esports World Cup.

Πέρα όμως από τον αθλητισμό, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως η Riyadh Fashion Week, το Red Sea International Film Festival, εικαστικές μπιενάλε και οι θεματικές «Seasons» σε Ριάντ και Τζέντα, που συνδυάζουν μουσική, θέατρο, κωμωδία και διεθνείς εμφανίσεις καλλιτεχνών.

Ο υπουργός Τουρισμού, Αχμέντ Αλ Κατίμπ, τόνισε ότι η χώρα «παίρνει τη θέση της ως παγκόσμιος προορισμός που συνδυάζει αυθεντικότητα, φιλοξενία και κορυφαίες εμπειρίες». Από την πλευρά του, ο CEO της STA, Φαχτ Χαμινταντίν, υπογράμμισε ότι «από το 2018 η Σαουδική Αραβία έχει φιλοξενήσει πάνω από 100 διεθνή events, αριθμός που θα αυξάνεται συνεχώς».

Ο ίδιος ο Ρονάλντο, σε προσωπική του δήλωση, ανέφερε: «Το να είμαι μέρος αυτής της μετάβασης της Σαουδικής Αραβίας σε παγκόσμιο αθλητικό κόμβο είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι πώς η χώρα τιμά τις ρίζες της, ενώ ταυτόχρονα χτίζει το μέλλον».