Ρεκόρ για τον τουρισμό της Μαδρίτης – Οι Αμερικανοί στην πρώτη θέση

Η Μαδρίτη κατέγραψε ιστορικά υψηλές αφίξεις τον Ιούλιο 2025, με 948.396 επισκέπτες – αύξηση 1,8% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (INE). Οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 1.828.899 (+0,5%), με τους ξένους ταξιδιώτες να οδηγούν την άνοδο.

Οι διεθνείς αφίξεις σημείωσαν άλμα 10,1%, φτάνοντας τις 581.584 – αριθμός-ρεκόρ για μήνα Ιούλιο. Οι διανυκτερεύσεις των ξένων ενισχύθηκαν κατά 8,2% (1.262.701), με το 61,3% των επισκεπτών και το 69% των συνολικών διανυκτερεύσεων να προέρχονται από αγορές του εξωτερικού.

Οι ΗΠΑ στην κορυφή

Πρώτη αγορά για τη Μαδρίτη παρέμειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με 106.357 επισκέπτες (+11,9%) και 238.373 διανυκτερεύσεις (+10,8%). Το Μεξικό ακολούθησε με 43.528 αφίξεις (+10,6%) και 101.967 διανυκτερεύσεις. Σημαντική παρουσία είχαν επίσης η Ιταλία (30.899 επισκέπτες) και το Ηνωμένο Βασίλειο (28.096), με θετικούς ρυθμούς αύξησης.

Από τις υπερατλαντικές αγορές ξεχώρισαν η Αργεντινή και η Βραζιλία με εντυπωσιακά ποσοστά ανόδου (+28,4% και +27,6% αντίστοιχα). Οι χώρες της Αμερικής συνολικά αντιπροσώπευσαν σχεδόν τους μισούς (49,3%) ξένους επισκέπτες της πόλης και πάνω από το μισό (53,7%) των διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία τους.

Οικονομική ώθηση και ξενοδοχειακή ανάπτυξη

Η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 2,04 νύχτες (2,3 για τους ξένους τουρίστες). Η πληρότητα στα ξενοδοχεία ανήλθε στο 70,7%, ενώ η απασχόληση στον ξενοδοχειακό κλάδο αυξήθηκε 7,6%, με 14.364 εργαζομένους.

«Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η Μαδρίτη έχει πλέον καθιερωθεί ως καλοκαιρινός προορισμός, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, την Αργεντινή και τη Βραζιλία να ενισχύουν την εικόνα της ως ποιοτική επιλογή», τόνισε η αρμόδια αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αλμουδένα Μαΐγιο.

Αεροδρόμιο και διεθνή συνέδρια

Το αεροδρόμιο Μπαράχας υποδέχτηκε 6,17 εκατ. επιβάτες τον Ιούλιο, ρεκόρ όλων των εποχών. Παράλληλα, η Μαδρίτη ενισχύει το αποτύπωμά της στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού, φιλοξενώντας από 29 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου περισσότερους από 26.000 συνέδρους στο Παγκόσμιο Καρδιολογικό Συνέδριο και στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Με τις αμερικανικές αγορές να πρωταγωνιστούν, τις αφίξεις να σπάνε ρεκόρ και την απασχόληση να ενισχύεται, η Μαδρίτη εδραιώνεται ως μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές μητροπόλεις του καλοκαιριού.