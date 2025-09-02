Το Παρίσι και πάλι κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο

Το Παρίσι φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά στα προ πανδημίας επίπεδα όσον αφο­ρά την υποδοχή τουριστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης για τον τουρισμό που δημο­σιεύθηκε από το Paris Je t’aime, το 2025 η γαλλική πρωτεύουσα τείνει να ανακτήσει τη θέση της ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αισιοδοξία στις γαλλικές αρχές και τους επαγγελματίες του τουρι­σμού. Στην έκθεση αναδεικνύονται, επίσης, οι υφιστάμενες ανισορροπίες και οι μελλοντι­κές προκλήσεις.

Μετά από το εξαιρετικών τουριστικών επιδόσεων καλοκαίρι του 2024, η πρώτη αποτίμηση της τρέχουσας θερινής τουριστικής περιόδου είναι συνολικά ικανοποιητική, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσιεύονται στην εν λόγω μελέτη, το Παρίσι και η ευρύ­τερη περιοχή του Παρισιού αναμένεται να υποδεχτεί 37,4 εκατ. τουρίστες φέτος σημειώνοντας αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με το 2023 και πλη­σιάζοντας τα επίπεδα ρεκόρ του 2019 (38 εκατ.). Εντούτοις, οι αναλυτές επισημαίνουν κάποια στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου έως και τις 17 Αυγούστου, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων παρουσίασε ελα­φρά μείωση της τάξεως του 1% σε σχέση με το 2023, ενώ μικρή κάμψη εμφάνισε και η διεθνής επισκεψιμότητα (-2%) με τις τάσεις να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Ο αριθμός των επισκεπτών από τη Μέση Ανατολή σημείωσε εντυπω­σιακή βελτίωση, π.χ. οι επισκέπτες από τη Σαουδική Αραβία αυξήθηκαν κατά 24% και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά 21%, γεγονός που ωφέλησε ιδιαίτερα τα πολυτε­λή ξενοδοχεία. Παρόμοια θετική εικόνα καταγράφεται και για τους τουρίστες από την Ασία, με τον αριθμό των Ιαπώνων που επισκέφθηκαν το Παρίσι να σημειώνει αύξηση κατά 34%, των Ινδών κατά 14% και των Κινέζων κατά 40%. Ωστόσο, συγκριτικά, οι αφίξεις Κινέζων σε ξενοδοχεία ανήλθαν σε 382.000 για το σύνολο του έτους 2024, δηλαδή δύο φορές λιγότερες από ό,τι το 2019.

Πάντως πτώση παρατηρείται στους προερχόμενους από την Ευρώπη τουρίστες. Ειδικότερα, ο αριθμός των Βρετανών τουριστών κατέγραψε πτώση κατά 30% και των Ιτα­λών κατά 33%, καθώς όλοι αυτοί επέλεξαν κυρίως παραθαλάσσιους προορισμούς. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η μείωση κατά 27% στις διανυκτερεύσεις Αμερικανών, μια εξέλιξη που δεν είχε προβλεφθεί, καθώς τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου δεν έδειχναν κάτι τέτοιο. Παρά την αρνητική συναλλαγματική ισοτιμία, αυτή η ξαφνική υποχώρηση αποτελεί σημείο προσοχής, αν και εν μέρει αντισταθμίστηκε από την άνοδο άλλων αγορών. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, το πλεονέκτημα είναι ότι το μείγμα επισκεπτών είναι πλέον πιο ισορροπημένο, μειώνοντας τον κίνδυνο εξάρτησης από μία μόνο πελατεία.

Σε επίπεδο υποδομών, τα ξενοδοχεία στο Παρίσι συνεχίζουν να παρουσιάζουν ικα­νοποιητική κίνηση. Αναλυτικότερα, τα ξενοδοχεία εντός πόλης κατέγραψαν αύξηση κατά 2,4% στις αφίξεις σε σχέση με το 2023, ενώ οι τιμές παρουσίασαν μικρή υποχώρηση (-1,1%), με αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (+2,1%). Η πολυτε­λής φιλοξενία επωφελήθηκε ιδιαίτερα από τη ζήτηση εύπορων ξένων επισκεπτών.

Αντιθέτως, ανησυχητική πτώση διαπιστώνεται στον κλάδο της εστίασης. Για τον Ιού­λιο, τα στοιχεία δείχνουν μείωση κατά 26,4% του κύκλου εργασιών, με την τάση αυτή να αντα­νακλάται και στην Île-de-France. Αν και τα πλέον τουριστικά σημεία της πρωτεύουσας επηρεάστηκαν λιγότερο, η γενική υποχώρηση αποδίδεται σε διαρθρωτικούς λόγους όπως την εξάπλωση των τουριστικών καταλυμάτων τύπου Airbnb που διαθέτουν κουζίνα και την αυξημένη προθυμία των επισκεπτών να κάνουν οικονομικότερες επιλογές στο φαγητό. Αυτό δημιουργεί μια σαφή απόκλιση ανάμεσα στον τομέα της φιλοξενίας (ξενοδοχεία) που ανακάμπτει και την εστίαση που υστερεί, με τον κλάδο της εστίασης να ανησυχεί για μια τάση που ενδέχεται να παγιωθεί.

Οι αναλυτές παρατηρούν ότι μακροπρόθεσμα η τουριστική πορεία του Παρισιού δεί­χνει μεν ανθεκτικότητα, ωστόσο επηρεάζεται σημαντικά από ευμετάβλητους παράγοντες, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι αλλαγές στις προτιμή­σεις ταξιδιωτών. Η σταδιακή επάνοδος των Ασιατών, η ισχυρή παρουσία των τουριστών από τη Μέση Ανατολή και οι εναλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά καθιστούν σαφές ότι η δια­φοροποίηση της πελατείας είναι ζωτικής σημασίας. Παράλληλα, το ζήτημα της βιωσιμότη­τας και της ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κα­τοίκων παραμένει κεντρικό.

Η μελλοντική πορεία του τομέα του τουρισμού στο Παρίσι θα εξαρτηθεί από την ικα­νότητα της πόλης να προσαρμοστεί σε αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, διατηρώντας ταυτόχρονα την ελκυστικότητά της και την ανθεκτικότητα της τουριστικής της οικονομίας.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Παρίσι.














