Το Παρίσι και πάλι κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο
02 Sep 2025, 08:15 | ΔΙΕΘΝΗ
Σοφία Κοντογιάννη
Το Παρίσι φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά στα προ πανδημίας επίπεδα όσον αφορά την υποδοχή τουριστών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης για τον τουρισμό που δημοσιεύθηκε από το Paris Je t’aime, το 2025 η γαλλική πρωτεύουσα τείνει να ανακτήσει τη θέση της ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αισιοδοξία στις γαλλικές αρχές και τους επαγγελματίες του τουρισμού. Στην έκθεση αναδεικνύονται, επίσης, οι υφιστάμενες ανισορροπίες και οι μελλοντικές προκλήσεις.
Μετά από το εξαιρετικών τουριστικών επιδόσεων καλοκαίρι του 2024, η πρώτη αποτίμηση της τρέχουσας θερινής τουριστικής περιόδου είναι συνολικά ικανοποιητική, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσιεύονται στην εν λόγω μελέτη, το Παρίσι και η ευρύτερη περιοχή του Παρισιού αναμένεται να υποδεχτεί 37,4 εκατ. τουρίστες φέτος σημειώνοντας αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με το 2023 και πλησιάζοντας τα επίπεδα ρεκόρ του 2019 (38 εκατ.). Εντούτοις, οι αναλυτές επισημαίνουν κάποια στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου έως και τις 17 Αυγούστου, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων παρουσίασε ελαφρά μείωση της τάξεως του 1% σε σχέση με το 2023, ενώ μικρή κάμψη εμφάνισε και η διεθνής επισκεψιμότητα (-2%) με τις τάσεις να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Ο αριθμός των επισκεπτών από τη Μέση Ανατολή σημείωσε εντυπωσιακή βελτίωση, π.χ. οι επισκέπτες από τη Σαουδική Αραβία αυξήθηκαν κατά 24% και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά 21%, γεγονός που ωφέλησε ιδιαίτερα τα πολυτελή ξενοδοχεία. Παρόμοια θετική εικόνα καταγράφεται και για τους τουρίστες από την Ασία, με τον αριθμό των Ιαπώνων που επισκέφθηκαν το Παρίσι να σημειώνει αύξηση κατά 34%, των Ινδών κατά 14% και των Κινέζων κατά 40%. Ωστόσο, συγκριτικά, οι αφίξεις Κινέζων σε ξενοδοχεία ανήλθαν σε 382.000 για το σύνολο του έτους 2024, δηλαδή δύο φορές λιγότερες από ό,τι το 2019.
Πάντως πτώση παρατηρείται στους προερχόμενους από την Ευρώπη τουρίστες. Ειδικότερα, ο αριθμός των Βρετανών τουριστών κατέγραψε πτώση κατά 30% και των Ιταλών κατά 33%, καθώς όλοι αυτοί επέλεξαν κυρίως παραθαλάσσιους προορισμούς. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η μείωση κατά 27% στις διανυκτερεύσεις Αμερικανών, μια εξέλιξη που δεν είχε προβλεφθεί, καθώς τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου δεν έδειχναν κάτι τέτοιο. Παρά την αρνητική συναλλαγματική ισοτιμία, αυτή η ξαφνική υποχώρηση αποτελεί σημείο προσοχής, αν και εν μέρει αντισταθμίστηκε από την άνοδο άλλων αγορών. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, το πλεονέκτημα είναι ότι το μείγμα επισκεπτών είναι πλέον πιο ισορροπημένο, μειώνοντας τον κίνδυνο εξάρτησης από μία μόνο πελατεία.
Σε επίπεδο υποδομών, τα ξενοδοχεία στο Παρίσι συνεχίζουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική κίνηση. Αναλυτικότερα, τα ξενοδοχεία εντός πόλης κατέγραψαν αύξηση κατά 2,4% στις αφίξεις σε σχέση με το 2023, ενώ οι τιμές παρουσίασαν μικρή υποχώρηση (-1,1%), με αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (+2,1%). Η πολυτελής φιλοξενία επωφελήθηκε ιδιαίτερα από τη ζήτηση εύπορων ξένων επισκεπτών.
Αντιθέτως, ανησυχητική πτώση διαπιστώνεται στον κλάδο της εστίασης. Για τον Ιούλιο, τα στοιχεία δείχνουν μείωση κατά 26,4% του κύκλου εργασιών, με την τάση αυτή να αντανακλάται και στην Île-de-France. Αν και τα πλέον τουριστικά σημεία της πρωτεύουσας επηρεάστηκαν λιγότερο, η γενική υποχώρηση αποδίδεται σε διαρθρωτικούς λόγους όπως την εξάπλωση των τουριστικών καταλυμάτων τύπου Airbnb που διαθέτουν κουζίνα και την αυξημένη προθυμία των επισκεπτών να κάνουν οικονομικότερες επιλογές στο φαγητό. Αυτό δημιουργεί μια σαφή απόκλιση ανάμεσα στον τομέα της φιλοξενίας (ξενοδοχεία) που ανακάμπτει και την εστίαση που υστερεί, με τον κλάδο της εστίασης να ανησυχεί για μια τάση που ενδέχεται να παγιωθεί.
Οι αναλυτές παρατηρούν ότι μακροπρόθεσμα η τουριστική πορεία του Παρισιού δείχνει μεν ανθεκτικότητα, ωστόσο επηρεάζεται σημαντικά από ευμετάβλητους παράγοντες, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι αλλαγές στις προτιμήσεις ταξιδιωτών. Η σταδιακή επάνοδος των Ασιατών, η ισχυρή παρουσία των τουριστών από τη Μέση Ανατολή και οι εναλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά καθιστούν σαφές ότι η διαφοροποίηση της πελατείας είναι ζωτικής σημασίας. Παράλληλα, το ζήτημα της βιωσιμότητας και της ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων παραμένει κεντρικό.
Η μελλοντική πορεία του τομέα του τουρισμού στο Παρίσι θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της πόλης να προσαρμοστεί σε αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, διατηρώντας ταυτόχρονα την ελκυστικότητά της και την ανθεκτικότητα της τουριστικής της οικονομίας.
(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Παρίσι.
διαβάστε ακόμα
- Μαγιόρκα: | Το 40% των εξοχικών κατοικιών δεν έχει άδεια μίσθωσης (!) 01/09 | 19:45
- Έως 30% η μείωση επισκεπτών στις ιταλικές παραλίες αυτό το καλοκαίρι 01/09 | 10:45
- Ισραήλ: Αυξημένες οι αφίξεις στο α΄εξάμηνο | Σχέδια για νέα ξενοδοχεία - και από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο 31/08 | 11:35
- Παγκόσμια δύναμη η Γερμανία στη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων - Επενδύσεις 770 εκατ. ευρώ έως το 2029 01/09 | 07:38
- Τουρισμός στην Τουρκία 2025: Τρίτος συνεχόμενος μήνας πτώσης 28/08 | 07:05
- Το τουριστικό μοντέλο της Μαγιόρκα είναι μη βιώσιμο 21/08 | 11:17
- Κλιματική κρίση και τουρισμός: Οι πυρκαγιές αλλάζουν τις διακοπές στην Τουρκία 20/08 | 06:10
- Μαγιόρκα: Ημέρα χαμόγελου και φιλοξενίας για τους τουρίστες 12/08 | 08:56
- Τουρκικός τουρισμός: Shopping και γαστρονομία αύξησαν τα έσοδα το α΄ εξάμηνο 11/08 | 07:22
- Έρευνα | Απίστευτο: 6 στους 10 κατοίκους θέλουν να εγκαταλείψουν τις Βαλεαρίδες Νήσους! 29/07 | 10:45
δημοφιλέστερα
- 1 ΠΑΣΚΕΔΙ: Τα παράνομα πανηγύρια στερούν 2 δισ. ευρώ από την εστίαση 31.08.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 2 ΥΠΑ: Νέο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας, ραντάρ και προσλήψεις 01.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Ένα βήμα πιο κοντά η πρώτη Μεσογειακή Βιοκλιματική Τράπεζα Σπόρων στα Χανιά 01.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Μαγιόρκα: | Το 40% των εξοχικών κατοικιών δεν έχει άδεια μίσθωσης (!) 01.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ
- 5 Αγώνας τριάθλου ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece τον Οκτώβριο στη Μεσσηνία 01.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Leonardo Hotels: Το NYX Hotel Thessaloniki ξεκινά τη λειτουργία του με πληρότητα άνω του 90% 01.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Celestyal: Εκπτώσεις έως και 50% σε 45 κρουαζιέρες 01.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 8 Τι εγκρίθηκε και τι όχι σε επένδυση με ξενοδοχείο στην Αίγινα 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 ΕΤΑΔ: Νέος Πρόεδρος ο κ. Δημήτρης Πολίτης 01.09.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 10 Daios Cove: Επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ σε νέο λιμένα - Στρατηγική αναβάθμιση για τον τουρισμό πολυτελείας στην Κρήτη 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ