Μαγιόρκα: | Το 40% των εξοχικών κατοικιών δεν έχει άδεια μίσθωσης (!)

Ένα ανησυχητικό εύρημα για τον τουρισμό στη Μαγιόρκα έρχεται στο φως, καθώς σχεδόν τέσσερις στις δέκα εξοχικές κατοικίες που διατίθενται προς ενοικίαση δεν διαθέτουν επίσημη άδεια. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Συμβουλίου του Νησιού, η οποία για πρώτη φορά καταγράφει με ακρίβεια την έκταση του φαινομένου.

Σύμφωνα με τη Mallorca Zeitung, οι αρχές αξιολόγησαν περίπου 400.000 διαδικτυακές αγγελίες σε πλατφόρμες όπως η Airbnb και η Booking, από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024. Το αποτέλεσμα ήταν αποκαλυπτικό: περισσότερες από 42.000 κλίνες ενοικιάζονται παράνομα, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 40% της συνολικής προσφοράς.

Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 8.000 νέες παράνομες κατοικίες, οι οποίες ούτε διαθέτουν άδεια ούτε καταγράφονται στο επίσημο μητρώο ενοικιαζόμενων καταλυμάτων.

Πάλμα, το επίκεντρο του προβλήματος

Η πρωτεύουσα του νησιού, Πάλμα, καταγράφεται ως το μεγαλύτερο hotspot παράνομων ενοικιάσεων, με πάνω από 1.000 μη καταχωρημένα ακίνητα. Σοβαρά πλήττονται και οι δήμοι Πολένσα και Αλκούδια, ιδιαίτερα δημοφιλείς σε τουρίστες.

«Μετά από δώδεκα μήνες εντατικής εργασίας, έχουμε πλέον ένα συγκεκριμένο νούμερο που μας επιτρέπει να ποσοτικοποιήσουμε την παραοικονομία στον τουρισμό», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού των Βαλεαρίδων Νήσων, Μαρσιάλ Ροντρίγκεζ. Όπως τόνισε, τα στοιχεία αυτά αποτελούν «στέρεη βάση» για στοχευμένη δράση.

Σχέδιο δράσης κατά των παράνομων καταλυμάτων

Ο Ροντρίγκεζ διαβεβαίωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να περιοριστούν στο ελάχιστο οι παράνομες ενοικιάσεις. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι οι χρονοβόρες νομικές διαδικασίες δυσκολεύουν την ταχεία αντιμετώπιση του προβλήματος.

Για την ενίσχυση των ελέγχων, το Συμβούλιο του Νησιού εγκαινίασε τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών (971-007 940), ενώ προσέλαβε και περισσότερους επιθεωρητές που θα διερευνούν ύποπτες περιπτώσεις.

Το ζήτημα των παράνομων καταλυμάτων έχει λάβει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, εντείνοντας την πίεση στις τοπικές κοινωνίες και στην αγορά κατοικίας, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του τουριστικού μοντέλου της Μαγιόρκα.