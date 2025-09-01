Έως 30% η μείωση επισκεπτών στις ιταλικές παραλίες αυτό το καλοκαίρι

Έως και 30% λιγότερους επισκέπτες καταγράφουν φέτος το καλοκαίρι οι ιταλικές παραλίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επαγγελματικών φορέων. Η πτώση αποδίδεται τόσο στο υψηλό κόστος διαμονής όσο και στις αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες μετά την πανδημία, με τους ίδιους τους επιχειρηματίες να εμφανίζονται διχασμένοι για τις πραγματικές αιτίες.

Νέα τουριστικά πρότυπα

Ο Αντονέλο Κιαπίνι, διαχειριστής του beach club Molto στη Λατισπόλι, εξηγεί πως η τάση αυτή δεν είναι καινούρια. «Από την πανδημία και μετά, βλέπουμε αύξηση κυρίως τα Σαββατοκύριακα, ενώ οι καθημερινές μένουν πίσω», ανέφερε στο Euronews. Παλιότερα, τουρίστες ενοικίαζαν σπίτια για έναν ή δύο μήνες· σήμερα οι διακοπές περιορίζονται σε λίγες μέρες.

Το κόστος παραμένει σταθερό στις πλαζ

Παρά τα παράπονα για ακρίβεια, οι επαγγελματίες τονίζουν ότι οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες δεν έχουν εκτοξευθεί. Η Federbalneari επισημαίνει πως οι χρεώσεις έχουν αυξηθεί μόλις 20% από το 2012, πολύ λιγότερο σε σχέση με τον γενικό πληθωρισμό. Στο Molto, για παράδειγμα, μια ομπρέλα με δύο ξαπλώστρες κοστίζει 25 ευρώ την ημέρα, τιμή αμετάβλητη από το 2022.

«Οι ενοικιάσεις σπιτιών έχουν ακριβύνει περισσότερο από τα beach clubs», λέει ο Κιαπίνι, προσθέτοντας πως τα έσοδα του Σαββατοκύριακου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες των καθημερινών.

Πολιτική αντιπαράθεση για τις παραχωρήσεις

Το ζήτημα έχει και πολιτική διάσταση. Οι παραχωρήσεις παραλιών σε ιδιώτες χωρίς χρονικό όριο έχουν επικριθεί για διατήρηση υψηλών τιμών, ενώ οι Βρυξέλλες πιέζουν την Ιταλία να εφαρμόσει την Οδηγία Μπολκεστάιν για μεγαλύτερο άνοιγμα στον ανταγωνισμό.

Οι παραλίες–σύμβολα που αντέχουν

Παρά την πτώση σε αρκετές περιοχές, η Ιταλία εξακολουθεί να προσελκύει μαζικά τουρίστες σε εμβληματικούς προορισμούς:

Spiaggia dei Conigli, Λαμπεντούζα – συχνά στις κορυφαίες λίστες παγκοσμίως.

Cala Mariolu, Σαρδηνία – παράδεισος για snorkeling και καταδύσεις.

Ποζιτάνο, Αμάλφι – ακριβό, αλλά ακαταμάχητο σκηνικό.

Μοντερόσο αλ Μαρέ, Τσινκουε Τέρρε – η μεγαλύτερη αμμώδης ακτή της περιοχής.

Τρόπεα, Καλαβρία – με φόντο θεαματικούς βράχους και τυρκουάζ νερά.





Η φετινή εικόνα αποτυπώνει το δίλημμα του ιταλικού παράκτιου τουρισμού: πώς θα διατηρήσει την παγκόσμια απήχηση του, χωρίς να αφήσει την ακρίβεια και τις νέες ταξιδιωτικές συνήθειες να «ξεπλύνουν» τα έσοδα.