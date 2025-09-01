Παγκόσμια δύναμη η Γερμανία στη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων - Επενδύσεις 770 εκατ. ευρώ έως το 2029

Η Γερμανία είναι παγκοσμίως ο κορυφαίος διοργανωτής διεθνών εμπορικών εκθέσεων, καθώς διοργανώνει τα 2/3 των σημαντικότερων διεθνών εκθέσεων, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εκθέσεων της Γερμανικής Οικονομίας (ΑUMA).

Από τα συνολικά 42 εκατ. τ.μ. εκθεσιακού χώρου παγκοσμίως, τα 3 εκατ. βρίσκονται στη Γερμανία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της AUMA, η συνολική προστιθέμενη αξία του εκθεσιακού κλάδου στη γερμανική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των παράπλευρων πολλαπλασιαστικών ωφελειών, ανέρχεται ετησίως σε 28 δισ. ευρώ, συντηρώντας περί τις 230 χιλ. θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, ο κλάδος αποφέρει ετησίως φορολογικά έσοδα της τάξης των 4 δισ. ευρώ στις γερμανικές φορολογικές αρχές (ομοσπονδιακές και τοπικές).

Ο κλάδος προσπαθεί να εκσυγχρονιστεί και, σύμφωνα με το AUMA Organizer Outlook 2025, το 56% των ερωτώμενων ήδη αξιοποιούν εφαρμογές ΤΝ. Η AUMA εκτιμά ότι μέχρι το 2029 οι εταιρείες του κλάδου θα επενδύσουν άνω των 770 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό τους. Πάντως, το ζήτημα του μετασχηματισμού και της προσαρμογής στα νέα δεδομένα είναι κομβικό για παραδοσιακούς διοργανωτές.

Χαρακτηριστική περίπτωση στο Βερολίνο είναι αυτή της IFA, που από μια διεθνή έκθεση εστιασμένη στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και τις οικιακές συσκευές πασχίζει τα τελευταία χρόνια να μετασχηματιστεί σε σύγχρονη τεχνολογική έκθεση και σημείο αναφοράς για την ΤΝ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το 2024 οι εμπορικές εκθέσεις στη Γερμανία επανήλθαν ουσιαστικά στα προ πανδημικής κρίσης επίπεδα. Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της AUMA, το περασμένο έτος πραγματοποιήθηκαν 322 εκθέσεις (εκ των οποίων 176 διεθνείς και εθνικές) με τη συμμετοχή 200.000 εταιρειών (+9% συγκριτικά με το 2023) και 11,7 εκατ. επισκεπτών (+3%).

Εξ αυτών 2,5 εκατ. (δηλαδή το 34% έναντι 33% το 2023 των επισκεπτών εθνικών/διεθνών εκθέσεων στη Γερμανία) ήταν διεθνείς επισκέπτες, ενώ περισσότεροι από τους μισούς εκθέτες (107.000) ήταν, επίσης, διεθνείς (ξένες εταιρείες). Το 87% των Γερμανών εκθετών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μεταξύ των διεθνών εκθετών, κυριάρχησε το 2024 η Κίνα (20.630 εταιρείες) και ακολούθησαν η Ιταλία (10.690), η Ολλανδία (5.020), η Τουρκία (4.920) και η Γαλλία (4.820). Για το 2025 είχαν προγραμματιστεί περισσότερες από 310 εκθέσεις, με περίπου 12 νέες διοργανώσεις, εστιασμένες σε τομείς όπως η ενέργεια, η πρόνοια και οι κατασκευές.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο.














