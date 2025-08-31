Ισραήλ: Αυξημένες οι αφίξεις στο α΄εξάμηνο | Σχέδια για νέα ξενοδοχεία - και από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
31 Aug 2025, 11:35 | ΔΙΕΘΝΗ
TornosNews.gr
Ανοδική πορεία φαίνεται να καταγράφει ο τουρισμός στο Ισραήλ, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Γάζα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025 οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 16,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, ενώ σταδιακά επανέρχονται πτήσεις και ενισχύεται η ξενοδοχειακή υποδομή.
«Ο κλάδος του τουρισμού στο Ισραήλ επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή και πρόοδο», δήλωσε ο Γιοράμ Ελγκράμπλι, επίτροπος τουρισμού για τη Βόρεια Αμερική. Υπενθύμισε μάλιστα ότι τον Ιούλιο το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών μείωσε το επίπεδο ταξιδιωτικής προειδοποίησης για το Ισραήλ από το 4 στο 3, κίνηση που θεωρείται ένδειξη αυξανόμενης εμπιστοσύνης προς τον προορισμό.
Στον αεροπορικό τομέα, η United Airlines επανεκκίνησε στις 21 Ιουλίου τα δύο καθημερινά δρομολόγια Νιούαρκ – Τελ Αβίβ, ανακοινώνοντας παράλληλα μείωση τιμών στα εισιτήρια με στόχο να καταστεί πιο προσιτό το ταξίδι από τις ΗΠΑ. Νέα μείωση αναμένεται τον Σεπτέμβριο. Την ίδια μέρα, 1η Σεπτεμβρίου, η Delta προγραμματίζει την επαναφορά της σύνδεσης JFK – Τελ Αβίβ.
Η ξενοδοχειακή αγορά παρουσιάζει επίσης κινητικότητα. Ο όμιλος Fattal, ο μεγαλύτερος στο Ισραήλ, επενδύει 440 εκατ. δολάρια σε οκτώ νέες μονάδες, με πρώτο το Bazar Hotel στη Γιάφα που εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο. Παράλληλα, η Isrotel ετοιμάζει το Kayma με 44 δωμάτια στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία έναρξης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συμμετοχή του ηθοποιού Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος συνεργάζεται με ισραηλινούς επιχειρηματίες για τη δημιουργία πολυτελούς οικολογικού ξενοδοχείου στη μαρίνα της Χερζλίγια, περίπου 15 χιλιόμετρα από το Τελ Αβίβ. Το σχέδιο, που προβλέπει 365 δωμάτια σε κτήριο 14 ορόφων, έλαβε ήδη την επίσημη έγκριση από την αρμόδια επιτροπή πολεοδομίας.
