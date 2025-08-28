Τουρισμός στην Τουρκία 2025: Τρίτος συνεχόμενος μήνας πτώσης

Η Τουρκία, παραδοσιακά ένας από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, φαίνεται να αντιμετωπίζει φέτος σημαντικές δυσκολίες στον τουριστικό της κλάδο. Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού δείχνουν πτώση στις αφίξεις ξένων επισκεπτών για τρίτο συνεχόμενο μήνα: τον Ιούλιο οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 5% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας τα 6,97 εκατομμύρια. Η κάμψη αφορά κυρίως τις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές.

Η Ευρώπη και οι υπόλοιπες αγορές γυρίζουν την πλάτη

Η Γερμανία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά για την Τουρκία με 981.000 αφίξεις, ακολουθούμενη από τη Ρωσία (953.733), το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία και την Ολλανδία. Παρά τα μεγάλα νούμερα, η τάση είναι καθοδική. Η πτώση από τις ΗΠΑ φτάνει το 21,9%, ενώ μειώσεις καταγράφονται και από το Ιράν (-19%) και την Ελλάδα (-14,4%). Η Ευρώπη, που αποτελεί την καρδιά των αφίξεων για την Τουρκία, φαίνεται πλέον πιο επιλεκτική στις επιλογές της.

Την ίδια ώρα, οι ίδιοι οι Τούρκοι πολίτες επιλέγουν και φέτος ελληνικούς προορισμούς για τις διακοπές τους

Τιμές και οικονομικό πλαίσιο: Ο μεγάλος αντίπαλος

Ο υψηλός πληθωρισμός (33,5%), τα αυξημένα επιτόκια και η ανατίμηση της λίρας έχουν εκτοξεύσει το κόστος διαμονής και υπηρεσιών. Ξένοι παρατηρητές επισημαίνουν ότι τα all-inclusive πακέτα, κάποτε «μαγνήτης» για τους τουρίστες, έχουν πλέον ακριβύνει υπερβολικά.

Αλλά και οι τιμές στα εστιατόρια έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα, ακόμα και όσοι επέλεξαν την Τουρκία για τις διακοπές τους, να αποθαρρύνονται να ξοδέψουν εκτός ξενοδοχείου. Όπως αναφέρει τουριστικός παράγοντας στο Bloomberg, τα 35 δολάρια για ένα πιάτο κεφτεδάκια ή τα 20 δολάρια για μια πίτσα σε τουριστικές περιοχές, δείχνουν ότι η Τουρκία χάνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της σε επίπεδο τιμών.

Αριθμοί που προβληματίζουν

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο 2025, οι αφίξεις ανήλθαν σε 28,4 εκατ., μειωμένες κατά 2,1% σε σχέση με πέρυσι. Για την επίτευξη του στόχου των 65 εκατ. επισκεπτών και 64 δισ. δολαρίων σε έσοδα, οι επόμενοι μήνες θα πρέπει να αντιστρέψουν αυτήν την τάση. Το 2024 η Τουρκία είχε φτάσει τα 52,6 εκατ. ξένους επισκέπτες (62,3 εκατ. με τους Τούρκους του εξωτερικού), καθιστώντας την τέταρτη πιο επισκέψιμη χώρα στον κόσμο, με τουριστικά έσοδα 61,1 δισ. δολάρια.

Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ΑΕΠ και το 5% της απασχόλησης. Η φετινή κάμψη επηρεάζει όχι μόνο τα ξενοδοχεία και τα ταξιδιωτικά γραφεία, αλλά και την προσπάθεια της Τουρκίας να μειώσει το χρόνιο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Ο κλάδος παρακολουθείται στενά από οικονομολόγους και επενδυτές, που βλέπουν στις μειωμένες αφίξεις ένα «θερμόμετρο» των ευρύτερων προβλημάτων της χώρας.

Τάσεις και προοπτικές για τους επαγγελματίες

Παρά τη μείωση των αφίξεων το καλοκαίρι, υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης για τη φθινοπωρινή περίοδο. Οι Τούρκοι επιχειρηματίες του τουρισμού επενδύουν στη διαφοροποίηση των πακέτων και την προσαρμογή των τιμών, προσπαθώντας να επαναφέρουν τη χώρα σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Για τους Έλληνες επαγγελματίες, η εικόνα αυτή προσφέρει πολύτιμα διδάγματα: η διατήρηση των τιμών σε προσιτά επίπεδα, η ποιοτική διαχείριση υπηρεσιών και η ευελιξία στα προϊόντα μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ειδικά σε περιόδους όπου ο ανταγωνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο σκληραίνει.