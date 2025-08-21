Το τουριστικό μοντέλο της Μαγιόρκα είναι μη βιώσιμο
21 Aug 2025
Η Μαγιόρκα αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου τουριστική κρίση, καθώς τα όρια της βιωσιμότητας έχουν ξεπεραστεί. Μια πρόσφατη έκθεση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Fundament έρχεται να ρίξει φως στο πρόβλημα, καταδεικνύοντας ότι η δυσαρέσκεια για τον μαζικό τουρισμό δεν αφορά μόνο τους ντόπιους, αλλά και τους ίδιους τους επισκέπτες και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Μελετώντας πάνω από 150 δημοσιεύματα από την Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Σκανδιναβία, η Fundament καταλήγει σε ένα ανησυχητικό συμπέρασμα: η αντίληψη των τουριστών για το νησί αλλάζει, καθώς η υπερπληθώρα και η περιβαλλοντική υποβάθμιση αλλοιώνουν την εικόνα του άλλοτε «παραδείσου».
Φωνές από την Ευρώπη: «Πνίγεται» η Μαγιόρκα
Γερμανικά μέσα, όπως το εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel, περιγράφουν μια δυστοπική πραγματικότητα: «13,5 εκατομμύρια τουρίστες, πέντε εκατομμύρια από τους οποίους Γερμανοί, σε ένα νησί με λιγότερο από ένα εκατομμύριο κατοίκους». Η συνέπεια; Όπως αναφέρεται, οι τιμές των ενοικίων και των τροφίμων εκτοξεύονται, ενώ το φυσικό περιβάλλον «υποφέρει». Ένας Γερμανός τουρίστας δηλώνει χαρακτηριστικά: «Το να ξέρω ότι είμαι ένας από τους ανθρώπους που 'βουλώνουν' το νησί με θλίβει».
Από την πλευρά της, η γερμανική εφημερίδα Bild αναφέρει ότι αρκετοί τουρίστες έχουν σταματήσει να επιλέγουν τη Μαγιόρκα λόγω του κορεσμού, ενώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Tagesschau θέτει ένα καίριο ερώτημα: «Μπορείς να αγαπήσεις ένα νησί μέχρι του σημείου να το υποβαθμίσεις;».
Στη Βρετανία, το BBC και η Guardian επισημαίνουν την μεταμόρφωση της Μαγιόρκα από «Μεσογειακό παράδεισο» σε «παράδειγμα των αντιφάσεων του μαζικού τουρισμού», με τους ντόπιους να βιώνουν αυξανόμενο κόστος ζωής και «τεταμένη συνύπαρξη». Το γαλλικό Le Monde αναφέρει ότι «η εικόνα της Μαγιόρκα ως φυσικό και πολιτιστικό καταφύγιο κινδυνεύει», ενώ στη Σουηδία, η εθνική τηλεόραση SVT μεταδίδει την ανησυχία των τουριστών για την απώλεια της βιοποικιλότητας.
Η λύση: Διαχείριση, όχι κορεσμός
Ο Frank Hoeft, συνιδρυτής της Fundament, τονίζει ότι το πρόβλημα είναι «δομικό» και δεν μπορεί πλέον να συντηρηθεί. «Οι επισκέπτες του νησιού δεν είναι ανόητοι», επισημαίνει, και προσθέτει ότι η αδυναμία των εταιρειών και των κυβερνήσεων να συμφωνήσουν σε ένα πραγματικά βιώσιμο μοντέλο, έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση.
Ο Hoeft προτείνει την καθιέρωση ενός ανώτατου ορίου επισκεπτών, τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι οι τουρίστες, αλλά η διαχείριση του τουρισμού. «Η μείωση του τουρισμού ακούγεται άσχημα, αλλά πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση», καταλήγει, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που έχει φτάσει στα όριά του.
