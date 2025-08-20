Κλιματική κρίση και τουρισμός: Οι πυρκαγιές αλλάζουν τις διακοπές στην Τουρκία

Μετατόπιση της ζήτησης προς τον βορρά – Πτώση κρατήσεων έως 20% τον Αύγουστο στις νότιες περιοχές

Η κλιματική κρίση αρχίζει να διαμορφώνει νέες τάσεις στον τουρισμό της Τουρκίας, καθώς οι καύσωνες και οι καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν παραδοσιακούς καλοκαιρινούς προορισμούς στα νότια και δυτικά παράλια της χώρας. Οι εικόνες από φωτιές σε γνωστά θέρετρα οδηγούν πολλούς ταξιδιώτες να επανεξετάζουν τα σχέδιά τους, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους σε πιο δροσερές περιοχές.

Στροφή στον βορρά

Τουρίστες από το εσωτερικό επιλέγουν ολοένα και περισσότερο τις βόρειες περιοχές, με έμφαση στον Δυτικό και Κεντρικό Εύξεινο Πόντο. Σύμφωνα με επαγγελματίες της αγοράς, οι κρατήσεις για πολιτιστικές περιηγήσεις στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 15%–20% σε σχέση με πέρυσι, με προορισμούς όπως η Σαμψούντα, η Σινώπη, το Μπαρτίν, το Ορντού και η Γκιρεσούν να κερδίζουν δημοτικότητα.

«Στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου δεν έχουμε ουσιαστικά φαινόμενα δασικών πυρκαγιών, γεγονός που καθησυχάζει τους ταξιδιώτες. Οι τουρίστες πλέον ελέγχουν βροχοπτώσεις, πυκνότητα δασών και τον κίνδυνο φωτιάς πριν διαλέξουν προορισμό», εξηγεί ο Ιλχάμ Σεϊγιάλε, επικεφαλής πολιτιστικού τουρισμού της TÜRSAB. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι ακυρώσεις κρατήσεων στις νότιες περιοχές αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του Αυγούστου να εμφανίζουν μείωση περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι.

Η επιστημονική προειδοποίηση

Έρευνα του Πανεπιστημίου Βοσπόρου έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το πρόβλημα θα ενταθεί. Η μελέτη προβλέπει πως το «κλιματικό άνετο» για τον τουρισμό κατά μήκος της Μεσογείου, του Αιγαίου και της Προποντίδας θα επιδεινωθεί σημαντικά την περίοδο 2026–2050. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και η υγρασία αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τη φυσική άνεση των επισκεπτών, οδηγώντας σε μείωση διανυκτερεύσεων και σε μικρότερη διάρκεια παραμονής.

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Η στροφή προς πιο ήπια κλίματα δεν είναι η μόνη αλλαγή που καταγράφεται. Ο Χαμίτ Κουκ, επικεφαλής σύμβουλος της TÜRSAB, σημειώνει ότι «οι κρατήσεις μειώνονται σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές, αλλά και η υπερβολική ζέστη είναι ένας λόγος που οι ταξιδιώτες αναζητούν νέες επιλογές». Όπως προσθέτει, όλο και περισσότεροι στρέφονται σε εξατομικευμένες δραστηριότητες διακοπών, με την ιδιωτικότητα και την απομόνωση να κερδίζουν έδαφος.

«Καραβάνια, tiny houses, κάμπινγκ και πεζοπορίες αυξάνονται κατά 10%–15% κάθε χρόνο», υπογράμμισε, δείχνοντας πως οι ταξιδιωτικές συνήθειες προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα.

Διπλή εικόνα στον Εύξεινο Πόντο

Αν και ο Δυτικός και Κεντρικός Εύξεινος Πόντος βλέπουν ισχυρή ζήτηση, η Ανατολική πλευρά καταγράφει υποχώρηση. Οι υψηλές τιμές, αποτέλεσμα της έντονης προσέλευσης τουριστών από τη Μέση Ανατολή, αποθαρρύνουν τους εγχώριους επισκέπτες.