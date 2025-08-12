Μαγιόρκα: Ημέρα χαμόγελου και φιλοξενίας για τους τουρίστες

Με μία ιδιαίτερη δράση θα ευχαριστήσει τους επισκέπτες της η Μαγιόρκα. Η Ομοσπονδία Εμπόρων των Βαλεαρίδων (AFEDECO) ενώνει τις δυνάμεις της με την καμπάνια #ThanksForVisitingMallorca της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Μαγιόρκα (FEHM) και λανσάρει τη δική της πρωτοβουλία για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του τοπικού εμπορίου προς τους τουρίστες.

Στις 27 Φεβρουαρίου, καταστήματα-μέλη της AFEDECO –αλλά και όσα δεν είναι μέλη και επιθυμούν να συμμετάσχουν– θα προσφέρουν σε κάθε επισκέπτη που θα πραγματοποιεί αγορά σε τοπικό κατάστημα μια επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα με το μήνυμα της καμπάνιας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η τσάντα αυτή δεν είναι απλώς πρακτικό δώρο, αλλά ένα μικρό σύμβολο φιλοξενίας, που καλεί τον επισκέπτη να τη γεμίσει με τοπικά προϊόντα, αναμνηστικά και όμορφες εμπειρίες από το νησί.

Η πρόεδρος της AFEDECO, Joana Manresa, τόνισε:

«Θέλουμε κάθε τουρίστας που φτάνει στη Μαγιόρκα να νιώθει ευπρόσδεκτος, να γνωρίζει ότι η παρουσία του είναι σημαντική για εμάς και ότι το τοπικό εμπόριο τον εκτιμά. Η τσάντα είναι ένα σύμβολο φιλοξενίας και της εμπειρίας που θέλουμε να προσφέρουμε: βόλτες στους δρόμους μας, ανακάλυψη μικρών καταστημάτων, επαφή με τους ανθρώπους και ένα κομμάτι της γης μας που θα πάρουν μαζί τους».

Η εκδήλωση, με τίτλο «Ημέρα χαμόγελου στον τουρίστα», θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε διάφορα εμβληματικά σημεία του νησιού. Πέρα από την προσφορά των τσαντών, η πρωτοβουλία έχει στόχο να στείλει μήνυμα στην τοπική κοινωνία για τη σημασία ενός ισορροπημένου μοντέλου τουρισμού, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Μαγιόρκα σήμερα.

Η Manresa υπογράμμισε ότι η δράση αυτή είναι κάτι περισσότερο από μια συμμετοχή σε καμπάνια:

«Η Μαγιόρκα είναι ένα νησί ανοιχτό στον κόσμο. Κάθε επισκέπτης που περνά από τα λιμάνια ή τα αεροδρόμιά μας φέρνει ιστορίες, πολιτισμούς και χαμόγελα που εμπλουτίζουν την κοινωνία μας. Σε εποχές που ο διάλογος για τον τουρισμό γίνεται πιο δύσκολος, θέλουμε να θυμίσουμε ότι ο επισκέπτης είναι μέρος της ιστορίας και του μέλλοντός μας».

Η AFEDECO καλεί όλους τους εμπόρους και τους κατοίκους να συμμετάσχουν στη γιορτή και να μοιραστούν φωτογραφίες και μηνύματα καλωσορίσματος στα κοινωνικά δίκτυα με το hashtag #ElDiaDeLaSonrisaAlTurista.

«Μαζί μπορούμε να κάνουμε αυτή την καμπάνια κάτι παραπάνω από ένα σύνθημα: ένα κίνημα που ενισχύει την εικόνα της Μαγιόρκα ως προορισμού φιλόξενου, πολυπολιτισμικού και ζεστού», καταλήγει η δήλωση της κυρίας Μanersa.