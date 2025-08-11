Τουρκικός τουρισμός: Shopping και γαστρονομία αύξησαν τα έσοδα το α΄ εξάμηνο

Η Τουρκία κατέγραψε μικρή αύξηση αφίξεων ξένων επισκεπτών το πρώτο εξάμηνο του 2025, με 25,53 εκατ. τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 2% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Τα συνολικά τουριστικά έσοδα ενισχύθηκαν, ωστόσο οι μεταβολές στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις ανέδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τομέων, με τον τουρισμό για αγορές και γαστρονομία να κερδίζουν έδαφος, ενώ ο ιατρικός τουρισμός υποχωρεί.

Σύμφωνα με την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία, ο τουρισμός που σχετίζεται με το shopping δείχνει σημάδια ανάκαμψης, την ώρα που η άλλοτε ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ιατρικού τουρισμού παρουσιάζει κάμψη τόσο σε αφίξεις όσο και σε έσοδα. Αναλυτές αποδίδουν τη διαφοροποίηση αυτή στις διακυμάνσεις της ισοτιμίας, στις τάσεις του πληθωρισμού και στις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Ισχυρή άνοδος στις αγορές

Οι ξένοι επισκέπτες δαπάνησαν περισσότερα για λιανικές αγορές, κυρίως για είδη ένδυσης, υπόδησης και σουβενίρ. Οι δαπάνες που σχετίζονται με το shopping αυξήθηκαν κατά 183 εκατ. δολάρια, φτάνοντας τα 3,74 δισ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι αφίξεις με κύριο σκοπό τις αγορές αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 1,86 εκατ. άτομα, που αντιστοιχούν στο 5,6% του συνόλου, από 5,4% πέρυσι.

Γαστρονομία: Επιστροφή του ενδιαφέροντος

Ενισχυμένη ήταν και η εικόνα για την εστίαση. Η βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των ξένων επισκεπτών, χάρη στις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, και η επιβράδυνση του πληθωρισμού στο εσωτερικό, κατέστησαν πιο ελκυστικά τα εστιατόρια και τα καφέ. Οι δαπάνες για φαγητό και ποτό αυξήθηκαν κατά 15%, φτάνοντας τα 5,43 δισ. δολάρια – μια άνοδος 689 εκατ. δολαρίων σε σχέση με πέρυσι. Το μερίδιο της γαστρονομίας στα συνολικά τουριστικά έσοδα έφτασε το 21,35%, από 20% το 2024.

Ιατρικός τουρισμός: Σημαντική κάμψη

Αντίθετα, ο ιατρικός τουρισμός – ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια είχε αναπτυχθεί ραγδαία χάρη σε υπηρεσίες όπως μεταμοσχεύσεις μαλλιών, αισθητικές επεμβάσεις και βαριατρικές χειρουργικές – υπέστη σοβαρό πλήγμα. Σκάνδαλα που σχετίζονται με θανάτους ασθενών και ζητήματα ασφάλειας οδήγησαν σε μείωση των αφίξεων κατά 68.000, στους 733.000 επισκέπτες από 801.000 το 2024. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 229 εκατ. δολάρια, διαμορφούμενα σε 1,39 δισ. δολάρια.

Συνολικά έσοδα και προοπτικές

Συνολικά, για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025, τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%, φτάνοντας τα 25,4 δισ. δολάρια, με την ενίσχυση του retail και της εστίασης να καλύπτει τις απώλειες από τον ιατρικό τουρισμό. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι ξένοι επισκέπτες στρέφονται πλέον περισσότερο σε εμπειρίες που συνδυάζουν αγορές και γαστρονομία, ενώ η εμπιστοσύνη στον τουρισμό υγείας έχει κλονιστεί.

Η τουρκική τουριστική βιομηχανία καλείται να προσαρμοστεί στις νέες προτιμήσεις των ταξιδιωτών, ενισχύοντας το θετικό momentum στους δυναμικούς τομείς και παράλληλα επενδύοντας στην αποκατάσταση της φήμης και της ασφάλειας στον ιατρικό τουρισμό.