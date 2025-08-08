800.000 επισκέπτες αξιολόγησαν τα ξενοδοχεία στο Παρίσι

Το Παρίσι απέκτησε επιτέλους την κατάταξη ξενοδοχείων που του αξίζει – και αυτή τη φορά η αξιολόγηση δεν προέρχεται από «αστέρια» ή τιμές, αλλά από τις πραγματικές εμπειρίες των επισκεπτών.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης, αξιολογούνται όλα τα ξενοδοχεία τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων με περισσότερα από 20 δωμάτια – πάνω από 1.250 μονάδες συνολικά – μέσα από τις εμπειρίες περισσότερων από 800.000 πελατών. Τα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο από το καλοκαίρι του 2024 έως τα τέλη Μαΐου 2025.

«Σε μια πόλη όπου η αριστεία στη φιλοξενία θεωρείται δεδομένη, πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να υπάρξει μια διαφανής, βασισμένη στους επισκέπτες κατάταξη, που αντικατοπτρίζει τις πραγματικές εμπειρίες και όχι μόνο τα αστέρια ή την τιμή», δήλωσε η Iva Georgieva, Διευθύνουσα Σύμβουλος του θεσμού Top 100 Best Hotels rankings.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία απευθύνεται τόσο στους ταξιδιώτες όσο και στους επαγγελματίες του κλάδου, συνοδεύεται από τη δημοσίευση τεσσάρων διαφορετικών λιστών Top 100, διαθέσιμων δωρεάν:

Top 100 Best Hotels in Paris – η συνολική κατάταξη με τα κορυφαία ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών.

Top 100 Best Five-Star Hotels in Paris – τα πολυτελέστερα και πιο πολυβραβευμένα ξενοδοχεία πέντε αστέρων.

Top 100 Best Four-Star Hotels in Paris – τα υψηλότερα σε αξιολόγηση ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων.

Top 100 Best Three-Star Hotels in Paris – οι καλύτερες επιλογές τριών αστέρων για ποιοτική, μεσαίας κατηγορίας διαμονή.

Η νέα αυτή κατάταξη φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αγορά φιλοξενίας του Παρισιού, εδραιωμένη σε τρεις αρχές: διαφάνεια, εύρος δεδομένων και εμπειρία επισκεπτών.

Διαφάνεια και ανεξαρτησία

Το project Top 100 Best Hotels δημιουργήθηκε από ανεξάρτητη ομάδα επαγγελματιών του τουρισμού, της ανάλυσης δεδομένων και των ψηφιακών μέσων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αξιολόγηση των ξενοδοχείων. Η μεθοδολογία συγκεντρώνει κριτικές από όλες τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ η αξιοπιστία της έχει ήδη αναγνωριστεί μέσα από την πρωτοβουλία Top 100 Best Hotels in Bulgaria.

Κανένα ξενοδοχείο δεν πληρώνει για να συμμετάσχει, ενώ τα πλήρη αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο κοινό, ενισχύοντας την αξιοπιστία της λίστας.

Η ανάπτυξη και η συνεχής ενημέρωση των κατατάξεων Top 100 Best Hotels έχει εγκριθεί και συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (OP EIC), που στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και της αριστείας στη βιομηχανία φιλοξενίας.

Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του project, η πρωτοβουλία θα επεκταθεί σύντομα και σε άλλες μεγάλες πόλεις και περιφέρειες. Στόχος είναι να αναδειχθεί η αριστεία στη φιλοξενία και να ενθαρρυνθεί η συνεχής βελτίωση, προς όφελος των ταξιδιωτών, των τουριστικών επιχειρήσεων και συνολικά της τουριστικής βιομηχανίας της Γαλλίας.