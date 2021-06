Κρουαζιέρα: Παγκόσμιο ντεμπούτο για το πολυαναμενόμενο Celebrity Apex στον Πειραιά

Το νέο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Celebrity Apex, που προστέθηκε στον στόλο της Celebrity Cruises ,καλωσόρισε τους πρώτους επιβάτες και αναχώρησε από την Αθήνα για να ξεκινήσει τις καλοκαιρινές κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά την Κύπρο και το Ισραήλ.

Το homeport στην Αθήνα αποτελεί επιστροφή της εταιρείας στις ρίζες της, καθώς είχε ιδρυθεί από την οικογένεια Χανδρή στην Ελλάδα το 1988.

Ενθουσιασμός, ανυπομονησία και εντυπωσιασμός! Αυτές οι τρείς λέξεις θα μπορούσαν να περιγράψουν τα συναισθήματα των πρώτων επιβατών καθώς το Celebrity Apex, το πολυαναμενόμενο νέο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε το Σάββατο από το λιμάνι του Πειραιά για να ξεκινήσει την παρθενική του κρουαζιέρα εγκαινιάζοντας την καλοκαιρινή σαιζόν στο Αιγαίο Πέλαγος.

Η πολυαναμενόμενη κρουαζιέρα σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την Celebrity Cruises, η οποία είχε αρχικά προγραμματίσει να παρουσιάσει το νεότερο κρουαζιερόπλοιο του στόλου της τέλη Μαρτίου 2020. Από τότε επιβάτες και πιστοί πελάτες της εταιρείας ανυπομονούσαν για να ζήσουν την εμπειρία του νεότερου κρουαζιερόπλοιου του στόλου της εταιρείας.

Αυτή η στιγμή επιτέλους έφτασε όταν στις 20.30 του Σαββάτου 19 Ιουνίου το Celebrity Apex αναχώρησε από το Πειραιά σηματοδοτώντας όχι μόνο την επιστροφή της κρουαζιέρας στην Ευρώπη για την Celebrity Cruises αλλά και θέτοντας νέα στάνταρ πολυτέλειας. Κάτω από τον γαλανό αττικό ουρανό το Celebrity Apex,το δεύτερο κρουαζιερόπλοιο της πολυβραβευμένης σειράς Edge, θα πραγματοποιήσει κρουαζιέρα 7 νυχτών στο Αιγαίο.

Η επιστροφή της Celebrity Cruises στο Αιγαίο γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή δεδομένης της ελληνικής κληρονομιάς της εταιρείας. Ιδρύθηκε το 1988 από την οικογένεια Χανδρή και αργότερα έγινε μέλος του Royal Caribbean Group. Η Celebrity Cruises έχει διατηρήσει τις ελληνικές της ρίζες αναλλοίωτες έως σήμερα, καθώς 70% των αξιωματικών ναυτικού σε ολόκληρο τον στόλο έχει ελληνική καταγωγή. Πάνω από 40 από αυτούς μάλιστα είναι καπετάνιοι και πρώτοι μηχανικοί, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου του Celebrity Apex, Δημητρίου Καφετζή

“Ύστερα από όλο αυτό τον καιρό, ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα για όλους όσους είναι σε αυτό το μοναδικό κρουαζιερόπλοιο σε μια από τις γωνιές του κόσμου που κόβουν την ανάσα. Ο απόπλους σήμερα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τους φιλοξενούμενούς μας, το πλήρωμα και την εταιρεία.” δήλωσε η Πρόεδρος και CEO της Celebrity Cruises Lisa Lutoff-Perlo. “Η επιστροφή στο Αιγαίο, όπου όλα ξεκίνησαν για εμάς και ύστερα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για εμένα και το πλήρωμα του Celebrity Apex. Η Ελλάδα είχε πάντα ξεχωριστή θέση στη καρδιά μας και τώρα ακόμα περισσότερο.”

Οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά και την Κύπρο και να επισκεφθούν την μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, τις ομορφιές της Μυκόνου, την μοναδική Σαντορίνη και τέλος τη Λεμεσό στην Κύπρο.

“Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα περηφάνιας για μένα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Όχι μόνο επιστρέφω στην θάλασσα αλλά και στη χώρα μου με ένα καταπληκτικό πλήρωμα Είναι πραγματικά τιμή μου να είμαι καπετάνιος στο νεότερο κρουαζιερόπλοιο του στόλου μας και να καλωσορίζω τους επιβάτες στο πλοίο” δήλωσε ο καπετάνιος Δημήτριος Καφετζής.

Εμβολιασμένο πλήρωμα και τουλάχιστον 95% εμβολιασμένοι επιβάτες

Το Celebrity Apex θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες με εμβολιασμένο πλήρωμα και τουλάχιστον 95% πλήρως εμβολιασμένους επιβάτες. Την στιγμή που η Ελλάδα επιτρέπει στους επιβάτες να εξερευνήσουν μόνοι τους τα νησιά, η Celebrity Cruises έχει σχεδιάσει πολύ ξεχωριστές εκδρομές σε κάθε λιμάνι προσέγγισης.

Το Σάββατο 19 Ιουνίου πριν την πρώτη αναχώρηση πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Πειραιά με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κο Ιωάννη Πλακιωτάκη, τον καπετάνιο και αντιπρόεδρο του στόλου της Celebrity Cruises κο Μανώλη Αλευρόπουλο καθώς και τον κο Ανδρέα Στυλιανόπουλο, πρόεδρο του ταξιδιωτικού οργανισμού Navigator, αποκλειστικού αντιπροσώσπου του ομίλου της royal Caribbean Group και της Celebrity Cruises σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία

Το απαύγασμα της νέας πολυτέλειας στη θάλασσα

Όπως και το πρωτοποριακό αδελφάκι του, Celebrity Edge, που ανακηρύχθηκε ένα από τα «Καλύτερα μέρη του κόσμου» από το περιοδικό TIME στην πρώτη του σεζόν το 2019, το Celebrity Apex διαθέτει καινοτόμο εξωτερικό σχεδιασμό και υπερσύγχρονους χώρους φιλοτεχνημένους από σχεδιαστές παγκοσμίου φήμης, που φέρνουν τους επιβάτες σε επαφή με τον εκπληκτικό κόσμο γύρω τους όπως ποτέ άλλοτε. Η εμπειρία που προσφέρει το πλοίο στο εσωτερικό του ξεχωρίζει απ’ όλα τα άλλα κρουαζιερόπλοια και τροφοδοτεί την αγάπη των επιβατών για τα ταξίδια με:

- Τον πολυτελή χώρο The Retreat® με τα εκπληκτικά καταλύματά του, ένα ιδιωτικό εστιατόριο και ένα αποκλειστικό σαλόνι και χώρο ηλιοθεραπείας που συναγωνίζεται οποιοδήποτε θέρετρο υψηλών προδιαγραφών. Επιπλέον, μια αφοσιωμένη ομάδα μπάτλερ, βοηθών και ρεσεψιονίστ διασφαλίζει 24 ώρες το 24ωρο ότι όλα είναι υπό έλεγχο ενώ εσείς κάνετε τις διακοπές σας.

- Επαναστατικά καταλύματα, από σύγχρονες διώροφες βίλες με μικρές πισίνες έως καμπίνες με απέραντες βεράντες, που καταργούν τα όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, όλα επιμελημένα και σχεδιασμένα από τη βραβευμένη MBE Kelly Hoppen. - Την εμπειρία The Magic Carpet®, με ένα μαγικό χαλί που πετάει ψηλά πάνω από τη θάλασσα και προσφέρει στους επιβάτες απρόσκοπτη θέα, την ώρα που γευματίζουν ή πίνουν κοκτέιλ.

- Ένα απαράμιλλο γαστρονομικό ρεπερτόριο από 29 ξεχωριστά εστιατόρια, μπαρ και σαλόνια, συμπεριλαμβανομένου του ολοκαίνουργιου Craft Social Bar, που συνδέει τους επιβάτες με τους προορισμούς που θα επισκεφθούν όπως ποτέ άλλοτε. Μενού από όλο τον κόσμο, επιμελημένα από σεφ με αστέρια Michelin, φέρνουν γεύσεις από όλο τον πλανήτη απευθείας στο πιάτο σας, προσφέροντας ένα απαράμιλλο γαστρονομικό ταξίδι στη θάλασσα.



Cruise with Confidence

Εξασφαλίζοντας ευελιξία το πρόγραμμα Cruise with Confidence επιτρέπει στους πελάτες που πραγματοποιήσουν κράτηση έως 31 Ιουλίου 2021 να ακυρώσουν μέχρι και 48 ώρες πριν την αναχώρηση επιλέγοντας κρουαζιέρες μέχρι 4 Μαίου 2022 και να λάβουν 100% future cruise credit.

Oι επιβάτες του Celebrity Apex θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να απολαύσουν την ‘Always IncludedSM’ προσέγγιση όπου Wi-Fi, ποτά, και φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στη τιμή της κρουαζιέρας.

Από την εθιμοτυπική επίσκεψη στο κρουαζιερόπλοιο το Σάββατο στον Πειραιά: Ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης με τον τον Ανδρέα Στυλιανόπουλο, πρόεδρο του ταξιδιωτικού οργανισμού Navigator, αποκλειστικού αντιπροσώσπου του ομίλου της Royal Caribbean Group και της Celebrity Cruises σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία,

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας. O Navigator είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος πωλήσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία των εταιριών Royal Caribbean International, Celebrity Cruises και Azamara Cruises.

