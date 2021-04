Variety Cruises: Ξεκινούν το Μάιο κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά

Ο σπεσιαλίστας των κρουαζιέρων με μικρά πλοία Variety Cruises πρόκειται να ξεκινήσει δρομολόγια αυτό το καλοκαίρι προσφέροντας προγράμματα στα ελληνικά νησιά.

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι εκτός από τα ελληνικά νησιά το 2021 θα προσφέρονται κρουαζιέρες και στη Μεσόγεο και στις Σεϋχέλλες.

Η έναρξη των προγραμμάτων θα γίνει στις 14 Μαϊου με επταήμερη κρουαζιέρα από την Αθήνα προς τα ελληνικά νησιά. Η κρουαζιέρα Jewels of the Cyclades περιλαμβάνει προσεγγίσεις στη Σύρο, τη Σαντορίνη, την Πάρο και Αντίπαρο, τη Φολέγανδρο και τη Κύθνο.

Επιπλέον, η εταιρία στις 30 Ιουλίου ξεκινά την κρουαζιέρα Unexplored Greece με προσεγγίσεις σε πιο εναλλακτικούς νησιωτικούς προορισμούς.

Το πρόγραμμα The Best of Greece and Turkey θα είναι διαθέσιμο από τις 6 Αυγούστου με τιμές που ξεκινούν από 1.995 λίρες.

Οι κρουαζιέρες απευθύνονται σε επισκέπτες όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εμβολιαστεί, με την προϋπόθεση ότι έχουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση.