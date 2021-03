Royal Caribbean: Κρουαζιέρες Λεμεσός - Ελλάδα από τις 10 Ιουλίου

Φέτος το καλοκαίρι, οι επισκέπτες της Royal Caribbean International μπορούν να απολαύσουν τον ήλιο της Μεσογείου και να εξερευνήσουν τις σαγηνευτικές ακτές της Ελλάδας και της Κύπρου στις ολοκαίνουριες κρουαζιέρες των 7 διανυκτερεύσεων που αναχωρούν από τη Λεμεσό στην Κύπρο. Από τις 10 Ιουλίου, το Jewel of the Seas θα έχει την Κύπρο πατρίδα για πρώτη φορά και θα σαλπάρει προς τις γραφικές ακτές και τα αρχαία ερείπια στην Κύπρο, την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά μέχρι τον Οκτώβριο. Οι ταξιδιώτες μπορούν να εξερευνήσουν ένα συνδυασμό πόλεων πλούσιων στον πολιτισμό και ειδυλλιακών νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Λεμεσού, της Αθήνας και τα νησιά της Ρόδου, της Κρήτης, της Μυκόνου και της Σαντορίνης.

Τα νέα καλοκαιρινά δρομολόγια του 2021 από την Κύπρο θα ανοίξουν για κρατήσεις στις 7 Απριλίου. Οι κρουαζιέρες θα πραγματοποιούνται με εμβολιασμένο πλήρωμα, και – αυτή τη στιγμή – θα είναι διαθέσιμες σε ενήλικες επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του COVID-19 και εκείνων κάτω των 18 ετών με αρνητικά αποτελέσματα test. Αυτά τα τρέχοντα μέτρα υγείας και ασφάλειας, όπως και άλλα, μπορεί να αναθεωρηθούν καθώς αξιολογούνται σε συνεχή βάση.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την ασφαλή και σταδιακή επιστροφή μας στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε πόσο ανυπόμονοι είναι οι καλεσμένοι μας να απολαύσουν μια απόδραση αυτό το καλοκαίρι, και αυτές οι κρουαζιέρες, που περιλαμβάνουν ένα μείγμα φανταστικών προορισμών και must-visit νησιά, αποτελούν την τέλεια απόδραση», δήλωσε ο Michael Bayley, πρόεδρος και CEO, Royal Caribbean International.«Η Κύπρος είναι ένα όμορφο νησί, και είμαστε ευγνώμονες στην κυπριακή κυβέρνηση για την υποστήριξη και τον ενθουσιασμό τους για την πραγματοποίηση αυτών των απίστευτων δρομολογίων».

Οι ταξιδιώτες στο Jewel of the Seas μπορούν να απολαύσουν την τέλεια ισορροπία του πολιτισμού και της χαλάρωσης, εξερευνώντας προορισμούς γεμάτους ιστορία, χαλαρώνοντας σε μικρούς ήσυχες όρμους και απολαμβάνοντας νόστιμη τοπική κουζίνα. Οι επισκέπτες μπορούν να βυθιστούν στην ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία σε διατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους, όπως το Κούριο στη Λεμεσό και το ναό του Παρθενώνα στην Αθήνα, στη συνέχεια να απολαύσουν τα μοναδικά νερά και τις παραλίες της Μυκόνου και τις παραλιακές ταβέρνες της Σαντορίνης.

Ο κ. Σάββας Πέρδιος, υφυπουργός Τουρισμού για την Κύπρο, δήλωσε "Χαιρόμαστε που η Royal Caribbean International θα έχει τη Λεμεσό για πρώτη φορά έδρα της (homeport). Αυτή ήταν μια φιλοδοξία μας για πολλά χρόνια, και είμαστε ενθουσιασμένοι που, τελικά, αυτό το όνειρο έχει αποδώσει καρπούς. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η παρουσία της Royal Caribbean στη Λεμεσό θα είναι ωφέλιμη για την Κύπρο και, παρομοίως, είμαστε πολύ σίγουροι ότι η Κύπρος θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες της Royal Caribbean και των καλεσμένων της ως λιμάνι αφετηρίας (homeport) και ως χώρα».

Στο Jewel, οι ταξιδιώτες μπορούν να δροσιστούν στις πισίνες και υδρομασάζ, να αναζωογονηθούν στο Vitality Spa και Fitness Center και να δειπνήσουν επιλέγοντας ανάμεσα σε πολλά δωρεάν και σπεσιαλιτέ μπαρ και εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων Chops Grille και Izumi. Εκτεινόμενο σε 13 καταστρώματα, το πλοίο περιλαμβάνει έναν τοίχο αναρρίχησης, καζίνο, αθλητικό γήπεδο, εννέα οπών μινι γήπεδο γκολφ, εξωτερική οθόνη ταινιών και πολλά άλλα.

Ο Υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, κ. Χάρης Θεοχάρης, προσθέτει "Καλωσορίζουμε θερμά την ανακοίνωση αυτού του νέου δρομολογίου που θα δώσει την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους επισκέπτες να δημιουργήσουν μοναδικές εμπειρίες στους ελληνικούς προορισμούς αυτό το καλοκαίρι. Η ιστορία, ο πολιτισμός και η περίφημη γαστρονομία μας, μαζί με τη φιλοξενία μας, θα κάνουν τις αναμνήσεις να διαρκέσουν μια ζωή.»

Οι επισκέπτες μπορούν να είναι βέβαιοι για την υγεία τους καθώς και για το γεγονός η υγεία των μελών του πληρώματος και των κοινοτήτων που επισκέπτονται είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες της Royal Caribbean. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα υγείας και ασφάλειας που πρέπει να εφαρμοστούν θα ανακοινωθούν αργότερα. Τα ολοκληρωμένα, πολυεπίπεδα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια που θα ακολουθήσουν θα συνεχίσουν να καθοδηγούνται από την επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων από το Health Sail Panel, τον Επικεφαλή Δημόσιας Υγείας της Royal Caribbean Group, καθώς και από τις τοπικές κυβερνήσεις και τις υγειονομικές αρχές.

Επιπλέον, οι ταξιδιώτες πρέπει να πληρούν τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις της χώρας τους και της Κύπρου. Οι πιο ενημερωμένες πολιτικές μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα τουρισμού της Κύπρου.

Τα νέα 7 νυκτα ιστιοπλοΐα της Royal Caribbean από την Κύπρο συνεχίζουν την ασφαλή επανεκκίνηση της κρουαζιέρας σε όλο τον κόσμο για άλλη μια φορά. Προστίθενται στις επί μήνες επιτυχημένες κρουαζιέρες στη Σιγκαπούρη, με περισσότερους από 50.000 επισκέπτες μέχρι σήμερα που έχουν ταξιδέψει με το Quantum of the Seas, καθώς και τα πρόσφατα ανακοινωμένα σχέδια για τις πολυαναμενόμενες κρουαζιέρες με το Odyssey of the Seas από τη Χάιφα του Ισραήλ και κρουαζιέρες από τις Μπαχάμες με το Adventure of the Seas και Βερμούδες με το Vision of the Seas. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες καλοκαιρινές κρουαζιέρες της Jewel, πατήστε εδώ.



Σχετικά με Royal Caribbean International

Η Royal Caribbean International προσφέρει καινοτομία στη θάλασσα για περισσότερα από 50 χρόνια.Κάθε διαδοχική κατηγορία πλοίων είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα ενσωματώνοντας την τελευταία τεχνολογία και τις εμπειρίες επισκεπτών για τον σημερινό περιπετειώδη ταξιδιώτη.Η εταιρεία κρουαζιέρας συνεχίζει να φέρνει επανάσταση στις διακοπές με δρομολόγια σε περισσότερους από 270 προορισμούς σε 72 χώρες σε έξι ηπείρους, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού νησιωτικού προορισμού της Royal Caribbean στις Μπαχάμες, Perfect Day at Coco Cay, η πρώτη στη συλλογή Perfect Day Island.Η Royal Caribbean έχει επίσης ψηφιστεί «Best Cruise Line Overall» για 18 συνεχόμενα χρόνια στα Travel Weekly Readers’ Choice Awards.

Η Royal Caribbean International εφαρμόζει τις συστάσεις του Healthy Sail Panel με επιστήμονες εμπειρογνώμονες της δημόσιας για να παρέχει ασφαλέστερες και υγιέστερες διακοπές κρουαζιέρας.Τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας, οι περιφερειακοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η άδεια για επίσκεψη σε λιμένες πρόσκλησης, υπόκεινται σε αλλαγές με βάση τη συνεχή αξιολόγηση, τα πρότυπα δημόσιας υγείας και τις κυβερνητικές απαιτήσεις.



Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας. O Navigator είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος πωλήσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία των εταιριών Royal Caribbean International, Celebrity Cruises και Azamara Cruises

