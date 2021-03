Η Royal Caribbean σηματοδοτεί την επιστροφή της κρουαζιέρας στην Καραϊβική το 2021

Αυτό το καλοκαίρι, οι ταξιδιώτες μπορούν επιτέλους να περάσουν από τις εικονικές (virtual) ταξιδιωτικές εμπειρίες σε πραγματικές πολυαναμενόμενες διακοπές και κρουαζιέρες στις Μπαχάμες και το Μεξικό με τη Royal Caribbean International. Η εταιρεία ανακοίνωσε καλοκαιρινές 7νυκτες κρουαζιέρες με το Adventure of the Seas, οι οποίες θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο από το νέο λιμάνι Nassau, τις Μπαχάμες. Οι ταξιδιώτες έχουν τώρα την ευκαιρία να κάνουν island hopping και να απολαύσουν δύο ολόκληρες ημερες στο ιδιωτικό νησί της Royal Caribbean στις Μπαχάμες, Perfect Day στοCocoCay, και να εξερευνήσουν Grand Bahama Island, Μπαχάμες, και το Cozumel στο Μεξικό.

Οι ταξιδιώτες που ανυπομονούν για τις θερινές διακοπές τους μπορούν να κάνουν κράτηση από την Τετάρτη 24 Μαρτίου και να κλείσουν κρουαζιέρες που ξεκινούν από 12 Ιουνίου. Οι νέες κρουαζιέρες που αναχωρούν έως τον Αύγουστο, θα έχουν εμβολιασμένο πλήρωμα και θα είναι διαθέσιμες σε ενήλικες επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά της COVID-19 και σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, με αρνητικά αποτελέσματα των εξετάσεων.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε σταδιακά και με ασφάλεια προσφέροντας αξέχαστες διακοπές στην Καραιβική. Είναι σαφές ότι τα εμβόλια αλλάζουν τα πάντα για όλους μας και, καθώς ο αριθμός των εμβολιασμών και ο αντίκτυπός τους αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, πιστεύουμε ότι ξεκινώντας κρουαζιέρες για εμβολιασμένους ενήλικες επισκέπτες και το πλήρωμα είναι η σωστή επιλογή. Καθώς προχωρούμε, αναμένουμε ότι η απαίτηση αυτή και άλλα μέτρα θα εξελιχθούν αναπόφευκτα με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο Michael Bayley, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Royal Caribbean International. «Η ευκαιρία για homeport στις Μπαχάμες αποτελεί απόδειξη της στενής συνεργασίας της κυβέρνησης και του λαού του νησιωτικού έθνους εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που έχουν σε εμάς και για τη δέσμευσή μας για μια υγιή και ευτυχή επιστροφή στις κρουαζιέρες.»

ΗIGHLIGHTS ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Οι παραλίες στο ιδιωτικό νησί Perfect Day at CocoCay, Grand Bahama Island και στο Cozumel.

· Οι περιορισμένου αριθμού κρουαζιέρες της Royal Caribbean με το Adventure προσφέρουν στους επισκέπτες τη μοναδική ευκαιρία να περάσουν δύο συνεχόμενες ημέρες στο Perfect Day at CocoCay, όπου όλο το προσωπικό θα έχει εμβολιαστεί πλήρως. Με τον διπλάσιο χρόνο στη διάθεσή τους για να απολαύσουν τον μοναδικό συνδυασμό από δραστηριότητες αλλά και να χαλαρώσουν, οι ταξιδιώτες μπορούν να διασκεδάσουν στην ψηλότερη νεροτσουλήθρα στη Βόρεια Αμερική στο Thrill Waterpark που περιλαμβάνονται συνολικά 13 νεροτσουλήθρες, να ανέβουν Up & Away, στο αερόστατο ηλίου που ανεβάινει σε ύψος έως και 450 πόδια στον αέρα·Να χαλαρώσουν στις πρώτες πλωτές καμπάνες στις Μπαχάμες στο Coco Beach Club. Όπως ο ήλιος δύει, μπορούν να απολαύσουν κοκτέιλ στις παραλίες στο Chill Island ή στη μεγαλύτερη πισίνα στη Καραιβική με θαλασσινό νερό την Oasis Lagoon.

· Στην ημερήσια διάταξη στο Grand Bahama Island και το Cozumel περιλαμβάνονται τα τυρκουάζ νερά και πολλές διαφορετικές επιλογές για την ασφαλή εξερεύνηση της κουλτούρας, της ιστορίας, της κουζίνας και της φυσικής ομορφιάς κάθε προορισμού σε επιλεγμένες εκδρομές της Royal Caribbean.

«Καθώς προσβλέπουμε μια ελπιδοφόρα επιστροφή σε μια δυναμική τουριστική βιομηχανία, η είδηση ότι η βιομηχανία κρουαζιέρας πρόκειται να αρχίσει στις Μπαχάμες είναι συναρπαστική. Εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες, ίσως εκατομμύρια, θα βιώσουν το Nassau ή το Grand Bahama με τρόπους που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να το πράξουν», δήλωσε ο κ. Hubert A. Minnis, Πρωθυπουργός των Bahamas.«Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η Royal Caribbean, με την οποία είχαμε μακρά και αμοιβαία επωφελή σχέση εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, επέλεξε τις Μπαχάμες ως λιμάνι homeport κατά την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας. Πρόκειται πραγματικά για μια νέα ημέρα τουρισμού. Θα πρέπει να εμπνεύσει πολλές μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις, ταξιδιωτικούς πράκτορες, οδηγούς ταξί, εστιατόρια και λιανοπωλητές να προετοιμαστούν για πιο λαμπρές ημέρες, τις καλύτερες που είχαμε ποτέ.»

Εμπειρίες στο Adventure of the Seas

Στο Adventure of the Seas οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν πολλές διαφορετικές εμπειρίες όπως το Perfect Storm, τις δυο νεροτσουλήθρες με μεγάλες ταχύτητες Cyclone και Typhoon, τον προσομοιωτή FlowRider surf ενώ τα παιδιά να διασκεδάσουν στο aqua park Splashaway Bay.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε τη μεγάλη ποικιλία από χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης, όπως το Izumi, που είναι γνωστό για τον κατάλογο των νωπών σούσι και σασίμιι· το δημοφιλές steakhouse, Chops Grille·και το lounge Boleros με επιρροές από τη Λατινική Αμερική. Στο κρουαζιερόπλοιο υπάρχουν επιλογές ψυχαγωγίας και εστίασης για όλες τις ηλικίες και για κάθε μέλος της οικογένειας.

«Η Royal Caribbean υπήρξε από καιρό πολύτιμος εταίρος των Μπαχαμών και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί τους για να κάνουμε τον Nassau το νεότερο homeport λιμάνι τους», δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού & Αεροπορίας, ο Dionisio D’Aguilar. «Η κρουαζιέρα αποτελεί ζωτικό τμήμα της οικονομίας των Μπαχαμών και η επιστροφή της Royal Caribbean και των ταξιδιωτών στις ακτές μας θα συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση και την επανεκκίνηση του τουρισμού. Προετοιμαζόμαστε επιμελώς τους τελευταίους μήνες για να εξασφαλίσουμε μια εξίσου ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι επιβάτες της κρουαζιέρες θα λάβουν τη θερμή, φιλική φιλοξενία για την οποία είναι διάσημες οι Μπαχάμες.»

Οι ταξιδιώτες μπορούν να είναι σίγουροι ότι η υγεία τους αλλά και η υγεία των μελών του πληρώματος και των τοπικών κοινοτήτων που επισκέπτονται αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες της Royal Caribbean .Λεπτομέρειες σχετικά με πρόσθετα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια που θα εφαρμοστούν από τη Royal Caribbean θα ανακοινωθούν αργότερα.Τα ολοκληρωμένα, πολυεπίπεδα μέτρα για την υγεία και την ασφάλειατης κρουαζιέρας τελούν υπό την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων από την Ειδική Ομάδα που είχε συσταθεί το ( Healthy Sail Panel), τον επικεφαλής του τμήματος δημόσιας υγείας της Royal Caribbean Group και τον επικεφαλής ιατρό και την τοπική κυβέρνηση και τις υγειονομικές αρχές.

Επιπλέον, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να πληρούν τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις που έχουν θέσει οι Μπαχάμες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αρνητικό αποτέλεσμα PCR test πριν από την άφιξή τους, test κατά την άφιξή τους στη χώρα και συμπλήρωση των κατάλληλων εντύπων εισόδου. Οι πλέον επικαιροποιημένες πολιτικές διατίθενται στον δικτυακό τόπο των Μπαχαμών

Οι νέες 7νυκτες κρουαζιέρες της Royal Caribbean προστίθενται και συνεχίζουν την ασφαλή επιστροφή στις κρουαζιέρες, μετά από μήνες επιτυχών κρουαζιερών με το Quantum of the Seas στη Σιγκαπούρη και την πρόσφατη ανακοίνωση κρουαζιερών με το πολυαναμενόμενο Odyssey of the Seas από τη Χάιφα του Ισραήλ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιορισμένη σειρά θερινών κρουαζιέρων του Adventure of the Seas, κάντε κλικ εδώ.

Σχετικά με τη Royal Caribbean International

Η Royal Caribbean International καινοτομεί για περισσότερα από 50 χρόνια. Κάθε νέα κατηγορία κρουαζιερόπλοιων είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που ενσωματώνει τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας και προσφέρει τις πιο up to date guest experiences για τον περιπετειώδη ταξιδιώτη. Η εταιρεία έχει δρομολόγια σε περισσότερους από 270 προορισμούς σε 72 χώρες σε έξι ηπείρους, περιλαμβάνοντας το ιδιωτικό νησί της Royal Caribbean στις Μπαχάμες το CocoCay, το πρώτο ιδιωτικό νησί στο Perfect Day Island Collection. Η Royal Caribbean έχει επίσης ψηφιστεί ως καλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας “Best Cruise Line Overall” για 16 συνεχόμενα χρόνια στο Travel Weekly Readers’ Choice Awards.

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας και ταυτόχρονα κορυφαίο tour operator εισερχόμενου τουρισμού με υψηλή τεχνογνωσία στην απόλυτη εξυπηρέτηση του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Από την ίδρυσή του το 1962, από τον Αναστάσιο Στυλιανόπουλο, έως σήμερα, το Navigator εμπιστεύονται όλοι σχεδόν οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας βιομηχανίας της κρουαζιέρας. Έτσι σήμερα, με επικεφαλής τον Ανδρέα Στυλιανόπουλο, ο Navigator είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος marketing και πωλήσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία των εταιριών Royal Caribbean International, Celebrity Cruises και Azamara Club Cruises και στρατηγικός συνεργάτης των Oceania Cruises, Silversea Cruises, Paul Gauguin Cruises, Lueftner Cruises, A-Rosa Cruises, Compagnie Du Ponant, Cruceros Australis,Oceanwide Expeditions,Sea Cloud Cruises, SeaDream Yacht Club,Variety Cruises, Viking Cruises, Volga Dream Cruises.