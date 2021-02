To Celebrity Eclipse επιστρέφει στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για τη σεζόν 2022-23

Η Celebrity Cruises ανακοίνωσε σήμερα την επιστροφή του πολυβραβευμένου κρουαζιερόπλοιου Celebrity Eclipse στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για τη σαιζόν 2022-23 με μια σειρά δρομολογίων διάρκειας 5 έως 18 νυχτών με τα οποία οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις φυσικές ομορφιές, την ακτογραμμή της Αυστραλίας καθώς και εξωτικούς προορισμούς στον Ειρηνικό Ωκεανό !

Από τον Σεπτέμβριο 2022 μέχρι τον Απρίλιο 2023 με αναχωρήσεις από Σύδνευ και Ώκλαντ θα υπάρχουν διαθέσιμα 19 διαφορετικά δρομολόγια που θα περιλαμβάνουν επίσης νέες θεματικές εμπειρίες: ‘Sun and Beach Escapes’, ‘Food and Wine Classics’, και ‘Five Star Getaways’. Οι τρείς αυτές θεματικές θα προσφέρουν μεγαλύτερη εμβάθυνση στη μοναδική τοπική κουλτούρα και θα το επιτυγχάνουν με προγράμματα τόσο εν πλώ όσο και με ειδικά διαμορφωμένες εμπειρίες στα λιμάνια προσέγγισης όπως δυνατότητα διανυκτέρευσης στο Cairns με δυνατότητα να κοιμηθεί κανείς κάτω από τον έναστρο ουρανό σε πλωτή εξέδρα στο Μεγάλο Κοριαλογεννή Ύφαλο απολαμβάνοντας ένα μαγευτικό ουρανό, να απολαύσει τα καλύτερα τοπικά κρασιά επιλεγμένα από τοπικούς οινοπαραγωγούς κατά τη διάρκεια της πρώτης θεματικής κρουαζιέρας που θα πραγματοποιηθεί ποτέ ( Australian food and wine itinerary) σε Μελβούρνη, Αδελαίδα και Hobart.

Αυτές οι εμπειρίες θα εμπλουτίσουν την ταξιδιωτική εμπειρία που προσφέρει η Celebrity με το καινοτόμο design, τη πολυτελή διαμονή, τις κορυφαίες γαστρονομικές επιλογές, εντυπωσιακές επιλογές ψυχαγωγίας και κορυφαία service standards

Και επειδή η Celebrity πιστεύει ότι οι διακοπές πρέπει να είναι ξένοιαστες από την αρχή, Wi-Fi, ποτά και τα φιλοδωρήματα είναι ‘Always Included’SM. Επιπροσθέτως το πρόγραμμα της Celebrity ‘Cruise with Confidence’ προσφέρει ευέλικτες επιλογές ακύρωσης μέχρι και 48 ώρες πριν την αναχώρηση και εγγύηση χαμηλότερης τιμής.

Highlights της σαιζόν 2022-2023 σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό:

Διανυκτερεύσεις σε δημοφιλείς προορισμούς όπως Hobart, Cairns και Αδελαίδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να απολαύσουν και τη νυχτερινή τοπική ζωή και να περάσουν ακόμα περισσότερες ώρες στους προορισμούς αυτούς

Μεγαλύτερης διάρκειας παραμονές στα λιμάνια προσέγγισης με αναχωρήσεις στις 20.00 από δημοφιλείς προορισμούς όπως Melbourne, Brisbane, Christchurch, Papeete και Maui

Προστίθεται ως λιμάνι προσέγγισης το ειδυλλιακό Port Arthur στη Tasmania, μια από τις πιο γνωστές αποικίες της Αυστραλίας

Επιστρέφει το δημοφιλές δρομολόγιο από Auckland στα νησιά Fiji, με αναχώρηση για πρώτη φορά τον Ιανουάριο

Τρία δρομολόγια στον Νότιο Ειρηνικό που θα ταξιδέψουν τους επισκέπτες σε μερικά από τα πιο όμορφα νησιά του κόσμου - Fiji, Nέα Καληδονία, Βανουάτου και άλλα

Υπερειρηνικές κρουαζιέρες στην αρχή και στο τέλος της σαιζόν μεταφέροντας επιβάτες με πολυτέλεια και άνεση από Χονολουλού, Χαβάη στο Σύδενυ και αντίστροφα διασχίζοντας της Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας (International Date Line), μια νοητή γραμμή στην επιφάνεια της Γης που περνά από τον Ειρηνικό Ωκεανό και χωρίζει το αύριο από το χθες!

Σχετικά με την Celebrity Cruises:

Η Celebrity Cruises με τα 14 πολυβραβευμένα κρουαζιερόπλοια του στόλου της έχει επανακαθορίσει την έννοια του πολυτελούς ταξιδιού: σύγχρονος σχεδιασμός και χώροι διαμονής, fine dining, σπα και επιλογές ψυχαγωγίας τελευταίας τεχνολογίας. Η Celebrity έχει πρωτοπορήσει πολλές φορές: πρώτη χρησιμοποιήσε ηλιακά πάνελ σε κρουαζιερόπλοιο, πρώτη πήρε μέτρα για να σταματήσει τη χρήση πλαστικών μπουκαλιών νερού, η πρώτη γυναίκα καπετάνιος σε κρουαζιερόπλοιο, η πρώτη γέφυρα κρουαζιερόπλοιου αποκλειστικά από γυναίκες και η πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας που πραγματοποίησε γάμους ίδιου φύλου εν πλώ. Τα 14 κρουαζιερόπλοια της εταιρίας παρέχουν διακοπές μοντέρνας πολυτέλειας επισκεπτόμενα και τις 7 ηπείρους, 300 περίπου διαφορετικούς προορισμούς σε περισσότερες από 70 χώρες. Η Celebrity Cruises προσφέρει επίσης εντυπωσιακές ταξιδιωτικές εμπειρίες Cruisetour experiences στην Αλάσκα και τον Καναδά.

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας και ταυτόχρονα κορυφαίο tour operator εισερχόμενου τουρισμού με υψηλή τεχνογνωσία στην απόλυτη εξυπηρέτηση του σύγχρονου ταξιδιώτη.Από την ίδρυσή του το 1962, από τον Αναστάσιο Στυλιανόπουλο, έως σήμερα, το Navigator εμπιστεύονται όλοι σχεδόν οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας βιομηχανίας της κρουαζιέρας. Έτσι σήμερα, με επικεφαλής τον Ανδρέα Στυλιανόπουλο, ο Navigator είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος marketing και πωλήσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία των εταιριών Royal Caribbean International, Celebrity Cruises και Azamara Club Cruises και στρατηγικός συνεργάτης των Crystal Cruises, Oceania Cruises, Silversea Cruises, Paul Gauguin Cruises, Lueftner Cruises, A-Rosa Cruises, Ponant, Cruceros Australis,Oceanwide Expeditions,Sea Cloud Cruises, SeaDream Yacht Club,Variety Cruises, Viking Cruises, Volga Dream Cruises.