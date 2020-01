H νονός του νέου κρουαζιερόπλοιου της Celebrity Cruises, Celebrity Apex

Η Celebrity Cruises ανακοίνωσε σήμερα ότι η Reshma Saujani, ιδρύτρια και CEO της παγκόσμιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Girls Who Code και συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller “Brave, Not Perfect,” θα είναι η νονός του Celebrity Apex, του δεύτερου κρουαζιερόπλοιου κατηγορίας Edge. Θα δώσει το όνομα στην επίσημη τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Σαουθάμπτον στις 30 Μαρτίου 2020.

Παραδοσιακά ο νονός είναι η πνευματική ενσάρκωση του κρουαζιερόπλοιου και εμπνέει, προστατεύει και επηρεάζει τις ζωές όσων ταξιδεύουν. Η Celebrity επιλέγει νονούς – σημαίνουσες προσωπικότητες που έχουν ταράξει τα νερά στο αντικείμενο τους επηρεάζοντας κόσμο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η νονά του Celebrity Edge τον Νοέμβριο του 2018 ήταν η βραβευμένη με βραβείο Νόμπελ Malala Yousafzai, η οποία αγωνίζεται για πρόσβαση στην εκπαίδευση κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Από το 2012 που ξεκίνησε την λειτουργία της, η Girls Who Code έχει συνεργαστεί με 185.000 κορίτσια σχεδόν σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Ινδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτός ο παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός έχει στόχο να γεφυρώσει το χάσμα των φύλων στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών μέχρι το 2027, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει κορίτσια στον προγραμματισμό - κώδικα.

Εκτός όμως από ιδρύτρια και CEO του Girls Who Code η Reshma Saujani είναι μια ακτιβίστρια, η οποία αποτέλεσε την πρώτη ΙνδοΑμερικανή γυναίκα που συμμετείχε στις εκλογές του Κονγκρέσου το 2010. Το έργο της Saujani για γυναίκες και κορίτσια σε ολόκληρο τον κόσμο έχει κερδίσει ευρεία αναγνώριση: Fortune World’s Greatest Leaders; Fortune 40 Under 40; WSJ Magazine Innovator of the Year; Forbes Most Powerful Women Changing the World; και Fast Company 100 Most Creative People, μεταξύ άλλων.

“Η Reshma γεφυρώνει το χάσμα σε έναν παραδοσιακά αντρικό χώρο, αυτόν της τεχνολογίας” δήλωσε η Πρόεδρος και CEO της Celebrity Cruises Lisa Lutoff-Perlo. “Aλλάζει την εικόνα ενός προγραμματιστή Η/Υ από αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα, εμπνέοντας μια ολόκληρη γενιά από κορίτσια και γυναίκες να ασχοληθούν με αυτό το τομέα.” Για ένα game-changing κρουαζιερόπλοιο όπως το Celebrity Apex θέλαμε μια νονά με αντίστοιχο προφίλ. Την βρήκαμε στο πρόσωπο της Reshma Saujani,

Η συνεργασία όμως δεν θα περιοριστεί στην τελετή εγκαινίων! Θα εγκαινιάσουμε συνεργασία με τη Reshma και την οργάνωση Girls Who Code για να προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης κώδικα και άλλες S.T.E.M. εμπειρίες εν πλώ στα Camp at Sea στα Celebrity Apex και Celebrity Edge®

Το Celebrity Apex θα πραγματοποιήσει τις πρώτες κρουαζιέρες τον Απρίλιο του 2020 πραγματοποιώντας μια σειρά 5 κρουαζιερών στην Βόρεια Ευρώπη (Νορβηγικά Φιόρδ, Πρωτεύουσες του Βορρά) και στη συνέχεια θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες στη Μεσόγειο 7- 12 νύχτες. Τον Νοέμβριο το Celebrity Apex θα πραγματοποιήσει υπερατλαντική κρουαζιέρα προσεγγίζοντας το Fort Lauderdale για χειμερινή σαιζόν πραγματοποιώντας κρουαζιέρες στην Καραιβική.

Η Celebrity Cruises είναι συνώνυμη της μοντέρνας πολυτέλειας: σύγχρονος σχεδιασμός και ζεστοί χώροι, εμπειρίες γεύματος όπου η διαρρύθμιση των χώρων είναι τόσο σημαντική όσο το μενού, εκπληκτική εξυπηρέτηση που μόνο η Celebrity Cruises μπορεί να δώσει. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν στους ταξιδιώτες μια πρωτόγνωρη και ασύγκριτη εμπειρία. Τα 13 κρουαζιερόπλοια της εταιρίας παρέχουν διακοπές μοντέρνας πολυτέλειας επισκεπτόμενα και τις 7 ηπείρους. Η Celebrity Cruises προσφέρει επίσης εντυπωσιακές ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Αλάσκα και τον Καναδά. Είναι μια από τις 6 εταιρίες κρουαζιέρας που λειτουργούν υπό την παγκόσμια εταιρία κρουαζιέρας Royal Caribbean Cruises.

