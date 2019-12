Cruise Critic: Αυτές ήταν οι καλύτερες εταιρίες κρουαζιέρας το 2019- Η Ρόδος top προορισμός

Τις καλύτερες εταιρίες κρουζιέρας ανέδειξε η μεγάλη διεθνής ιστοσελίδα κριτικών κρουαζιέρας Cruise Critic στην απονομή των 12ων ετήσιων Cruise Critic Editors' Picks Awards, αναγνωρίζοντας τις καλύτερες εταιρίες της χρονιάς σε δεκάδες κατηγορίες κρουαζιέρας όπως επιλέχθηκαν από τη διεθνή ομάδα συντακτών της σελίδας.

Στην κατηγορία, μάλιστα, καλύτερων προορισμών κρουαζιέρας στην Α. Μεσόγειο, εμφανίζεται η Ρόδος στην 5η θέση, μετά την Βενετία (πρώτη), το Κοτορ, το Ντουμπρόβνικ και στο Σπλιτ.

Τα εφετινά βραβεία δείχνουν ότι πραγματικά υπάρχει μία κρουαζιέρα για κάθε ταξιδιώτη. Από καινοτόμα νέα πλοία με χαρακτηριστικά που φέρνουν την επανάσταση στις κρουαζιέρες μέχρι ξεχωριστές προσφορές γαστρονομίας, για τις οικογένειες και τους υπόλοιπους ταξιδιώτες, υπάρχουν φανταστικές επιλογές για τους ταξιδιώτες όλων των ειδών, επισημαίνει η επικεφαλής σύνταξης της Cruise Critic, Colleen McDaniel.

Δείτε τα βραβεία...

Κατηγορία κρουαζιέρας ωκεανού

Best New Ship: Norwegian Encore

Best Ship Refurbishment: Oasis of the Seas (Royal Caribbean International)

Best for Adventure: UnCruise Adventures

Best Cabins: Celebrity Cruises

Best Dining: Holland America Line

Best Entertainment: Royal Caribbean International

Best for Families: Disney Cruise Line

Best Itineraries: Holland America Line

Best Nightlife: MSC Cruises

Best Service: Carnival Cruise Line

Best Shore Excursions: Princess Cruises

Best for Solo Travelers: Norwegian Cruise Line

Best Suites: Royal Caribbean International

Best Value for Money: Carnival Cruise Line

Best North American Homeport: Seattle, WA

Κατηγορία κρουαζιέρας ποταμού

Best River Cruise Line: AmaWaterways

Best New River Cruise Ship: AmaMagna (AmaWaterways)

Best Ship Refurbishment: S.S. Bon Voyage (Uniworld Boutique River Cruise Collection)

Best for Active Cruisers: AmaWaterways

Best Cabins: Uniworld Boutique River Cruise Collection

Best Dining: Crystal River Cruises

Best Enrichment: Scenic

Best for Families: Adventures by Disney

Best for First-Timers: Viking River Cruises

Best Itineraries: Viking River Cruises

Best for Luxury: Crystal River Cruises

Best Service: Tauck River Cruising

Best Shore Excursions: Avalon Waterways

Best for Solo Travelers: Vantage Deluxe World Travel

Best Value for Money: Emerald Waterways

Κατηγορία Πολυτελείας

Best Luxury Cruise Line: Crystal Cruises

Best New Luxury Ship: Scenic Eclipse

Best Ship Refurbishment: Insignia (Oceania Cruises)

Best for Adventure: Ponant

Best Cabins: Seabourn Cruise Line

Best Dining: Oceania Cruises

Best Enrichment: Viking Ocean Cruises

Best Itineraries: Azamara

Best for Romance: SeaDream Yacht Club

Best Service: Silversea Cruises

Best Shore Excursions: Windstar Cruises

Best for Solo Travelers: Seabourn Cruise Line

Best Spa: Viking Ocean Cruises

Best Value for Money: Viking Ocean Cruises