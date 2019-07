Ποια κρουαζιερόπλοια θα κατακλύσουν με 18.372 τουρίστες τη Σαντορίνη στις 6 Αυγούστου

Η αποφυγή του υπερτουρισμού είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη.

Στη Βουλή μίλησε ξεκάθαρα για το παράδειγμα της Σαντορίνης αναφέροντας: "Φέτος στις 6 Αυγούστου θα φθάσουν στη Σαντορίνη κρουαζιερόπλοια χωρητικότητας 18.372 επιβατών. Το νησί δεν αντέχει τόσους ανθρώπους. Θα φταίνε οι κάτοικοι που θα διαμαρτυρηθούν; Θα φταίνε οι τουρίστες που δε θα ξανάρθουν; Δε μπορεί να ονομάζουμε τουριστικό προϊόν την ταλαιπωρία των επισκεπτών και των κατοίκων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας άναρχης και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικής ανάπτυξης."

Για το ίδιο θέμα άλλωστε του κορεσμού του τουριστικού προορισμού της Σαντορίνης έχει μιλήσει πολλές φορές και ο δήμαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος ζητώντας την λήψη σχετικών μέτρων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου την περίοδο αιχμής η Σαντορίνη φιλοξενεί 100.000 άτομα ημερησίως. Από το 2012 έως το 2017 η Σαντορίνη είχε μία αύξηση της τάξης του 60,4% στη κατανάλωση νερού Επίσης, τα σκουπίδια το 2010 ήταν 15.000 τόνοι και τώρα έχουν φθάσει τους 40.000 τόνους. Και όλα αυτά ενώ ο Δήμος διαθέτει προσωπικό μόλις 85 ατόμων.

Aς δούμε όμως τα 7 κρουαζιερόπλοια που έχουν προγραμματίσει στις 6 Αυγούστου με ώρες αφίξεων από τις 7 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι να κατακλύσουν τη Σαντορίνη με 18.372 επιβάτες για τα οποία μίλησε ο υπουργός Τουρισμού. Πρόκειται για το Viking Star της εταιρείας Viking Cruises με χωρητικότητα 930 επιβάτες, το Costa Luminosa της Costa Cruises με χωρητικότητα 3.570 επιβάτες, το Vision of the Seas της Royal Caribbean με 2.435 επιβάτες, το MSC Sinfonia της ΜSC Cruises με χωρητικότητα 2.679 επιβάτες, το Horizon της Pullmantur Cruises με χωρητικότητα 1.828 επιβάτες, το Costa Deliziosa της Costa Cruises με χωρητικότητα 3.570 επιβάτες και το Jewel Of the Seas της Royal Caribbean με χωρητικότητα 3.360 επιβάτες.

Επίσης, μία οριακή ημέρα αφίξεων για τη Σαντορίνη με 7 κρουαζιερόπλοια χωρητικότητας 12.685 επιβατών θα είναι και η 30η Ιουλίου.