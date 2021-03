Και στην AirBaltic η δοκιμαστική λειτουργία του ψηφιακού διαβατηρίου υγείας της ΙΑΤΑ

H AirBaltic γίνεται η ενδέκατη αεροπορική εταιρία η οποία θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία ταξιδιωτικού πάσου της Παγκόσμιας Ένωσης Αερομεταφορών, εξερευνώντας τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός ψηφιακού διαβατηρίου υγείας για την επανεκκίνηση των διεθνών ταξιδιών.

Η εταιρία θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικό τριών εβδομάδων για την αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά, την οποία οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να καταγράφουν τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία έχουν υποβληθεί και τις πληροφορίες εμβολιασμού τους.

Η ΙΑΤΑ ευελπιστεί ότι με μια τέτοια τυποποιημένη μέθοδο παρουσίασης πιστοποιημένης πληροφόρησης υγείας στις αρχές συνόρων, θα δοθεί κίνητρο στις κυβερνήσεις να ανοίξουν και πάλι τα σύνορα.

Η πλήρης λίστα αερομεταφορέων που έχουν δοκιμάσει ή συνεχίζουν να δοκιμάζουν την εφαρμογή της ΙΑΤΑ είναι: Air New Zealand, Copa Airlines, Emirates, Etihad, IAG (inc. British Airways, Iberia, Vueling and Aer Lingus), Malaysia Airlines, Qatar Airways, RwandAir, Singapore Airlines, Qantas, airBaltic.