Ελληνική Αεροπορική Ένωση: Το μέλλον των αερομεταφορών σε διαδικτυακή συζήτηση με διακεκριμένους ομιλητές

Οι αεροπορικές μεταφορές εξακολουθούν να κινούνται σε αχαρτογράφητα νερά λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι εμβολιασμοί και οι κατάλληλες θεραπείες μας επιτρέπουν σταδιακά να δούμε φως στην άκρη της σήραγγας, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να διεκδικήσουμε τη νίκη επί της πανδημίας. Ο επανασχεδιασμός του επιχειρηματικού μοντέλου των εταιρειών του αεροπορικού κλάδου θα αποδειχθεί απαραίτητος για να επιστρέψει αυτός στην κερδοφορία. Οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν στην εποχή μετά τον COVID-19 για να αντιμετωπίσουν τις αναπόφευκτες συγκρούσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και να διερευνήσουν συνέργειες για την αντιμετώπιση τόσο των παλαιών όσο και των νέων προκλήσεων. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει ο κλάδος να απογειωθεί ξανά με βιώσιμο τρόπο.

Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω και με βάση την αποστολή της, η Ελληνική Αεροπορική Ένωση διοργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο με πολύ διακεκριμένους ομιλητές για το μέλλον του τομέα των αερομεταφορών στην εποχή μετά τον COVID-19 εποχή την προσεχή Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου στις 19:00. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) κ. Salvatore Sciacchitano θα ανοίξει το διαδικτυακό σεμινάριο με επίσημη ομιλία και στη συνέχεια θα του απονεμηθεί το Βραβείο Κεραμιανάκη. Το διαδικτυακό σεμινάριο θα μεταδοθεί ελεύθερα και ζωντανά για το κοινό από το κανάλι της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCD_h1HEYyR2-Jc2AH0INVcQ

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

19:00 - 19:05 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Δρ Κώστας Ιατρού, Επίτιμο Μέλος, Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Γενικός Διευθυντής, Hermes - Air Transport Organization

19:05 - 19:20 Επίσημη Ομιλία

Salvatore Sciacchitano, Πρόεδρος Συμβουλίου ICAO

19:20 - 19:30 Τελετή Βραβείου Κεραμιανάκη

19:30 - 21:00 Executive Panel - Taking-Off Again: The Air Transport Sector in the Post COVID-19 Era

Συντονιστής:

Jeff Poole, Πρόεδρος, Hermes - Air Transport Organisation

Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC)

Panellists:

Henrik Hololei, Γενικός Διευθυντής Κινητικότητας και Μεταφορών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Luis Felipe de Oliveira, Γενικός Διευθυντής, Διεθνές Συμβούλιο Αερολιμένων (ACI)

Abdul Wahab Teffaha, Γενικός Γραμματέας, Οργανισμός Αραβικών Αερομεταφορέων (AACO)

Eamonn Brennan, Γενικός Διευθυντής, EUROCONTROL

Δρ Γιάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Καθηγητής Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Πρόεδρος, Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση αποτελεί ίσως το σημαντικότερο επιστημονικό σωματείο στην Ελλάδα στο χώρο των αερομεταφορών. Σκοποί της Ένωσης είναι:

• να συμβάλει στην πρόοδο και προαγωγή της επιστήμης των αεροπορικών μεταφορών,

• να προβάλει το έργο της αεροπορίας και τη συμβολή της στην οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική ανάπτυξη της χώρας,

• να συνεργάζεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπούς φορείς ασχολούμενους με το τομέα της αεροπορίας και

• να προωθήσει τη δημιουργία ιστορικού αρχείου και βιβλιοθήκης για την ελληνική αλλά και την διεθνή αεροπορία.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ελληνική Αεροπορική Ένωση και την εν λόγω εσπερίδα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο: www.aviationsociety.gr