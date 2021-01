Jet2.com & Jet2CityBreaks | Ξεκινούν πτήσεις και city breaks για πρώτη φορά προς την Αθήνα το καλοκαίρι του 2022

Η Jet2.com και η Jet2CityBreaks ανακοινώνουν σήμερα την έναρξη -για πρώτη φορά- πτήσεων και city breaks προς την Αθήνα – με έναρξη τον Απρίλιο 2022, από τρεις από τις βάσεις της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πτήσεις και city breaks προς την Αθήνα είναι τώρα προς πώληση στα Jet2.com και Jet2CityBreaks με αφετηρία το Μπέρμιγχαμ (αποκλειστικό δρομολόγιο), Μάντσεστερ και Λονδίνο Στάνστεντ, με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις από κάθε βάση, από τον Απρίλιο 2022 έως το τέλος Οκτωβρίου.

Οι επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Αθήνα το καλοκαίρι 2022 μπορούν να επιλέξουν την πτήση τους (“flight only”) με την κορυφαία αεροπορική εταιρεία για ταξίδι αναψυχής, την Jet2.com, είτε να αγοράσουν το ολοκληρωμένο πακέτο της Jet2CityBreaks , διαθέσιμο στη χαμηλή τιμή των £60 ανά άτομο. Η επιλογή του πακέτου που προσφέρει η Jet2CityBreaks περιλαμβάνει πτήσεις με την Jet2.com, 22 κιλών αποσκευή και χειραποσκευή 10 κιλών χωρίς χρέωση, μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο, καθώς επίσης και επιλογή ξενοδοχείων στις καλύτερες τοποθεσίες.

Η Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας, αποτελεί τη “ζωντανή καρδιά” της Αρχαίας Ελλάδας και η έναρξη πτήσεων και city breaks ανταποκρίνεται στην απαίτηση των επιβατών που επιθυμούν στις διακοπές τους να ανακαλύψουν την ιστορία στην πηγή της, να μείνουν άφωνοι μπροστά σε παγκόσμια μνημεία όπως η Ακρόπολη, ή να απολαύσουν τη φανταστική νυχτερινή διασκέδαση.

Η Jet2CityBreaks προσφέρει μια επιλογή από ξενοδοχεία κατηγορίας 3-5* στην πόλη της Αθήνας σε συνοικίες όπως το Κουκάκι, το Μοναστηράκι και η Πλάκα. Τοποθεσίες με εύκολη πρόσβαση στα καλύτερα αξιοθέατα, είτε είναι η αγορά στο Μοναστηράκι, η βραδινή διασκέδαση στου Ψυρρή, η “παλιά πόλη” στην Πλάκα, η “¨παγκόσμια” Ακρόπολη, ή η περιοχή του Συντάγματος.

Η έναρξη πτήσεων και city breaks προς την Αθήνα αφενός είναι μια άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση εκ μέρους των Βρετανών παραθεριστών, αλλά παράλληλα προσφέρει και στο ελληνικό κοινό εξαιρετική πρόσβαση στο Λονδίνο, στην πόλη του Μάντσεστερ και στη Βορειοδυτική Αγγλία, καθώς επίσης και στο Μπέρμιγχαμ και την περιοχή των Μίντλαντς.

Παράλληλα με τη δυνατότητα κράτησης και ταξιδιού με τη βραβευμένη αεροπορική εταιρεία, οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία του VIP customer service της Jet2.com, το οποίο έχει αποσπάσει βραβεία στο υψηλότερο επίπεδο από φορείς όπως το TripAdvisor’s Best Airline – Europe και το Top 10 Airlines of the World.

Το VIP customer service της εταιρείας περιλαμβάνει φιλικές ώρες πτήσεων καθώς και ένα γενναιόδωρο επίδομα για αποσκευή 22 κιλών και χειραποσκευή 10 κιλών, μέσω της κράτησης flight-only με την Jet2.com , το οποίο και οδήγησε σε πέντε βραβεία για την εταιρεία στο πλαίσιο των 2020 TripAdvisor Travellers’ Choice® Awards για τις αεροπορικές εταιρείες.

Όταν οι πελάτες κάνουν κράτηση μέσω του Jet2CityBreak απολαμβάνουν ακριβώς την ίδια VIP customer service υπηρεσία, μαζί με τις μεταφορές και την προστασία ATOL.

Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, διατήρησε την στρατηγική της για να τοποθετεί “πρώτα τον πελάτη”, κερδίζοντας αναγνώριση από το κοινό, τις ενώσεις καταναλωτών, τα ΜΜΕ, καθώς και ανεξάρτητους ταξιδιωτικούς φορείς για τον τρόπο που αντιμετώπισε τους ταξιδιώτες που επηρεάστηκαν από αλλαγές στις πτήσεις. Μεταξύ άλλων, η Jet2.com κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ ταξιδιωτικών οργανισμών που επέστρεψαν χρεώσεις στο κοινό, σύμφωνα με σχετική έρευνα σε περισσότερους από 77,000 ανθρώπους που πραγματοποιήθηκε από το MoneySavingExpert.com (MSE). Πρόσθετα, η Jet2.com αναγνωρίστηκε ως η μόνη αεροπορική εταιρεία στο ΗΒ που επέστρεψε εγκαίρως χρήματα χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Steve Heapy, CEO των Jet2.com και Jet2holidays, δήλωσε: “Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τους πελάτες μας για πτήσεις και city breaks προς την ιστορική Αθήνα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εγκαινιάζουμε ένα τόσο συναρπαστικό πρόγραμμα από τρεις από τις βάσεις μας στο Ηνωμένο Βασίλειο για το καλοκαίρι του 2022. Γνωρίζουμε πόσο δημοφιλείς θα αποδειχθούν οι βραβευμένες πτήσεις μας και τα city breaks μας προς την Αθήνα, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία”.

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την 'ψήφο εμπιστοσύνης' της Jet2.com στην αγορά της Αθήνας και την απόφαση να συνδεθεί η πόλη μας, από το καλοκαίρι του 2022, με το Λονδίνο / Στάνστεντ, το Μάντσεστερ και το Μπέρμιγχαμ, ενισχύοντας έτσι τις επιλογές των ταξιδιωτών που αποκτούν πρόσβαση στο εξαιρετικό προϊόν αναψυχής της εταιρείας. Δεσμευόμαστε να σταθούμε στο πλευρό του νέου αεροπορικού συνεργάτη μας, και θα εργαστούμε στενά μαζί για την ενίσχυση και την επέκταση των τουριστικών ροών, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην επιτυχημένη παρουσία της εταιρείας προς και από την Αθήνα.”

Η Έμη Αναγνωστοπούλου, Διευθύντρια του ελληνικού γραφείου ΕΟΤ, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την είδηση ότι η Jet2.com εισάγει την Αθήνα ως νέο προορισμό από το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ και το Λονδίνο / Στάνστεντ από το καλοκαίρι 2022. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλη την ομάδα της Jet2.com που πίστεψαν στην Ελλάδα ως προορισμό που συνεχίζει να εμπνέει και για τη συνεχή υποστήριξη της εταιρείας. Είμαστε σίγουροι ότι οι πελάτες της εταιρείας θα απολαύσουν όχι μόνο τα συναρπαστικά αρχαιολογικά σημεία και την γευστικότατη γαστρονομία της Αθήνας, αλλά επίσης θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη σύγχρονη και αστική πλευρά της πόλης. Οι παραθεριστές θα ενθουσιαστούν με την εκδρομή στην Ακρόπολη, με τις αγορές στο Μοναστηράκι, με τις γευστικές δοκιμές τοπικών σπεσιαλιτέ στις ταβέρνες της Πλάκας, αλλά ακόμα και με ένα μπάνιο στις πολυάριθμες παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας ή των γειτονικών νησιών του Σαρωνικού. Η Αθήνα αποτελεί τον τέλειο προορισμό ονείρου για τους εκδρομείς, και θα ικανοποιήσει κάθε ταξιδιωτική προτίμηση και προσδοκία τους.”