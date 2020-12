Ποιες πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού επιτρέπονται - Όροι και προϋποθέσεις

Έως τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 παρατείνεται η αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ) που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όσον αφορά στις πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια - domestic flights, commercial and general/business aviation), θα επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία. Η ΝΟΤΑΜ αυτή παρατάθηκε και ισχύει μέχρι τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

Από τη notam εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις:

*Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic national healthcare system flights).

*Κρατικές πτήσεις (state flights).

*Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights).

*Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights).

*Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights).

*Οι στρατιωτικές πτήσεις (military flights).

*Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo flights).

*Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών (fire fighting flights).

*Οι πτήσεις της Frontex (frontex flights).

*Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών (technical landing where passengers do not disembark).

*Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights).

Από τη Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 στις 06:00 το πρωί επεκτείνεται η υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr/ και από όλους τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού που αναχωρούν από τα Ελληνικά αεροδρόμια, παράλληλα παραμένει η υποχρέωση συμπλήρωσης φόρμας PLF για όσους ταξιδεύουν από το εξωτερικό προς την χώρα μας.

Από τη Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 στις 06:00 το πρωί όλοι οι επιβάτες των πτήσεων που έρχονται από το εξωτερικό (διεθνή δρομολόγια) πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί με τη μέθοδο PCR, (λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος), μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη τους στην Ελλάδα.

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έως τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 τα μεσάνυχτα παρατείνονται:

*Οι δύο αεροπορικές οδηγίες που αφορούν την αναστολή πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και μεταξύ Ελλάδας και της περιοχής της Καταλονίας στην Ισπανία.

*Η αεροπορική οδηγία που προβλέπει ότι όλες οι πτήσεις από και προς Ελλάδα από Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία θα διεξάγονται μόνο στο Δ.Α.Α «Ελευθέριος Βενιζέλος».

*Η αεροπορική οδηγία για τους μόνιμους κατοίκους Ισραήλ με ανώτατο όριο εισόδου 10.000 ταξιδιωτών ανά εβδομάδα σε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας.

*Η αεροπορική οδηγία για Ρωσία (μόνιμοι κάτοικοι), η οποία προβλέπει αφίξεις μόνο στα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου και ανώτατο όριο εισόδου στην Ελλάδα 500 επιβατών την εβδομάδα.

*Η αεροπορική οδηγία που προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών (Non EU Citizens). Από την συγκεκριμένη nοtam εξαιρούνται οι πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 9 χωρών: Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ουρουγουάη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

*Η notam που προβλέπει ότι όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν της άφιξη τους.

*Notam για Passenger Locator Form (PLF): Υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr/ από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς Ελλάδα. Επίσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας PLF και για τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και αναχωρούν από τα Ελληνικά αεροδρόμια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τel : 210-8817730

Web: www.eeke.gr

e-mail: info@eeke.gr