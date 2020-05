Η Eurowings καλεί τους επιβάτες να διαμορφώσουν το μέλλον των πτήσεων

Η Eurowings προσκαλεί τους επιβάτες να διαμορφώσουν ενεργά το μέλλον των αεροπορικών ταξιδιών. Η αεροπορική εταιρεία, μέλος του Ομίλου Lufthansa, λανσάρει έναν διαγωνισμό καινοτομίας εν μέσω πανδημίας, με τον οποίο οι επιθυμίες και οι προτάσεις των επιβατών θα ενσωματωθούν στις διαδικασίες εξυπηρέτησης εν πτήσει και στο εδάφους. Με το μότο "Ideas get wings – cha(lle)nge the future of travel", η Eurowings καλεί όλους τους επιβάτες και τους συνεργάτες της να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να μεταμορφώσουν το μέλλον των αεροπορικών ταξιδιών.

Είτε πρόκειται για νέα προϊόντα και υπηρεσίες εν πτήσει, είτε αλλαγμένες διαδικασίες εξυπηρέτησης εδάφους κατά το check-in στα αεροδρόμια ή για καινοτόμες online υπηρεσίες στην εφαρμογή της εταιρείας, όλες οι νέες ιδέες και επιθυμίες είναι ευπρόσδεκτες και θα αξιολογηθούν τόσο από την Eurowings όσο και από την θυγατρική της Eurowings Digital για το κατά πόσο είναι εφικτές. Με αυτό το challenge η αεροπορική εταιρεία ρωτάει τους επιβάτες μέσω των καναλιών social media, μεταξύ άλλων και μέσω LinkedIn, για το ποιες υπηρεσίες θα ήθελαν να παρέχει η Eurowings τόσο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την κρίση του κορωνοϊού.

“Όσο δύσκολή και αν είναι η τρέχουσα περίοδος, θέλαμε να αξιοποιήσουμε το διάστημα της ταξιδιωτικής απαγόρευσης ώστε να κάνουμε την Eurowings ακόμη πιο φιλική στον επιβάτη για την μετά-κορωνοϊού εποχή και να ενισχύσουμε περαιτέρω την θέση της. Αυτό το challenge καινοτομίας είναι μόνο ένα από τα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση” σχολίασε ο Jens Bischof, CEO της Eurowings.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν τις ιδέες τους στην ιστοσελίδα της Eurowings σε αυτόν τον σύνδεσμο μέχρι και τις 13 Μαΐου. Οι καλύτερες ιδέες του διαγωνισμού θα εφαρμοστούν από την εταιρεία το συντομότερο δυνατόν στη πράξη. Η αεροπορική εταιρεία θα επιλέξει τον νικητή του διαγωνισμού στον Σεπτέμβριο του 2020 και θα κληρώσει δώρα για τους συμμετέχοντες.

Τα κριτήρια για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό καινοτομίας είναι απλά: όλες οι ιδέες που θα προταθούν πρέπει να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους επιβάτες. Θα έπρεπε, για παράδειγμα, να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι επιβάτες θα αισθανθούν και πάλι άνετα σε όλες τις πτήσεις, ακόμη και μετά την πανδημία και να κλείσουν τις επόμενες διακοπές τους με ανυπομονησία. Επίσης, οι ιδέες θα πρέπει να εφαρμόζονται γρήγορα, ει δυνατόν μέσα σε διάστημα τριών μηνών.

Η Eurowings θέλει να μεταμορφώσει το μέλλον των ταξιδιών μαζί με τους πελάτες της και να φέρει κοντά και πάλι ανθρώπους και κουλτούρες, μετά τον κορωνοϊό. Μετά από πολλές εβδομάδες απομόνωσης, οι επιβάτες θέλουν να ξαναδούν τις οικογένειες, τους φίλους και τους συνεργάτες τους και η δυνατότητα για διακοπές θα πρέπει να γίνει ξανά ορατή.