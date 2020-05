Qatar Airways: Σχέδιο επαναφοράς των πτήσεων στην Αθήνα μέχρι το τέλος Ιουνίου

Επαναφέρει πτήσεις που είχε αναστείλει εξαιτίας των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων η Qatar Airways, με στόχο να προσφέρει μέχρι το τέλος του Ιουνίου ταξίδια σε 80 προορισμούς σε όλο τον κόσμο, και 23 στην Ευρώπη, ανάμεσα στους οποίους είναι και η Αθήνα.

Η σταδιακή επαναφορά των πτήσεων θα γίνει με έμφαση αρχικά στην ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ του κόμβου του αερομεταφορέας στη Ντόζα και άλλων διεθνών κόμβων των αεροπορικών εταιριών-συνεργατών της σε όλο τον κόσμο, με προορισμούς όπως το Λονδίνο, το Σικάγο, το Ντάλας και το Χονγκ Κονγκ ενώ θα ανοίξουν και πολλοί προορισμοί αναψυχής και επαγγελματικών ταξιδίων όπως η Μαδρίτη και το Μουμπάι.

Προς το παρόν ο αερομεταφορέας πραγματοποιεί πτήσεις σε περισσότερους από 30 προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Μέχρι τα τέλη Μαϊου, το πλάνο αύξηση των συνδέσεων περιλαμβάνει 50 προορισμούς συνολικά σε πόλεις όπως η Μανίλα, το Αμάν και το Ναϊρόμπι.

Οι προορισμοί στους οποίους προγραμματίζει η εταιρία να επαναφέρει πτήσεις μέχρι τα τέλη Ιουνίου είναι…

Αφρική | Addis Ababa (ADD), Cape Town (CPT), Johannesburg (JNB), Lagos (LOS), Nairobi (NBO), Tunis (TUN)

Αμερική | Chicago (ORD), Dallas (DFW), Sao Paulo (GRU), Montreal (YUL)

Ασία-Ειρηνικός | Guangzhou (CAN), Hong Kong (HKG), Seoul (ICN), Tokyo (NRT), Beijing (PEK), Shanghai (PVG), Bangkok (BKK), Jakarta (CGK), Kuala Lumpur (KUL), Manila (MNL), Singapore (SIN), Ahmedabad (AMD), Amritsar (ATQ), Bangalore (BLR), Mumbai (BOM), Calicut (CCJ), Kolkata (CCU), Colombo (CMB), Kochi (COK), Dhaka (DAC), New Delhi (DEL), Goa (GOI), Hyderabad (HYD), Kathmandu (KTM), Chennai (MAA), Male (MLE), Trivandrum (TRV), Islamabad (ISB), Karachi (KHI), Lahore (LHE), Melbourne (MEL), Perth (PER), Sydney (SYD)

Ευρώπη | Athens (ATH), Budapest (BUD), Moscow (DME), Istanbul (IST), Amsterdam (AMS), Stockholm (ARN), Barcelona (BCN), Brussels (BRU), Paris (CDG), Copenhagen (CPH), Dublin (DUB), Edinburgh (EDI), Rome (FCO), Frankfurt (FRA), London (LHR), Madrid (MAD), Manchester (MAN), Munich (MUC), Milan (MXP), Oslo (OSL), Berlin (TXL), Vienna (VIE), Zurich (ZRH)

Μ. Ανατολή | Amman (AMM), Beirut (BEY), Baghdad (BGW), Basra (BSR), Erbil (EBL), Teheran (IKA), Sulaymaniyah (ISU), Kuwait (KWI), Muscat (MCT), Mashad (MHD), Najaf (NJF), Sohar (OHS), Salalah (SLL), Shiraz (SYZ).