4 αεροπορικές εταιρίες σε καθεστώς πτώχευσης λόγω κορωνοϊού

Ανεβαίνει ο απολογισμός των αρνητικών συνεπειών της κρίσης κορωνοϊού στις αερομεταφορέας, καθώς ήδη 4 αεροπορικές εταιρίες έχουν κηρυχθεί σε καθεστώς πτώχευσης λόγω της παρατεταμένης περιόδου κατά την οποία αναγκάζονται να μην διεξάγουν πτήσεις.

Οι Air Mauritius και Virgin Australia πρόσφατα έφτασαν σε αδιέξοδο ρευστότητας, ενώ άλλες βρίσκονται στα πρόθυρα αυτής της κατάστασης. Πολλοί αερομεταφορείς επιβιώνουν αποκλειστικά χάρη σε κρατική βοήθεια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα FAZ, η δημοφιλής φράση του δισεκατομμυριούχου Richard Branson «Θα πρέπει να περιμένουμε να πτωχεύσει» (We should wait for her to die), η οποία αφορούσε τον ανταγωνιστή British Airways πριν 11 χρόνια, σήμερα μπορεί να αφορά τη δική του εταιρία, την Virgin Atlantic, η οποία ζητεί απεγνωσμένα κρατική στήριξη για να διατηρηθεί στη ζωή.

Έχουν ξεσπάσει αντιδράσεις για τον ίδιο τον Branson καθώς ο επιχειρηματίας έχει αποσυρθεί σε φορολογικό παράδεισο. Μισό εκατ. υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί ζητώντας από τον Branson να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό του πλούτο πριν λάβει χρήματα των φορολογούμενων. Ο ίδιος επισημαίνει ότι δεν επιδιώκει τίποτε άλλο από ένα απλό δάνειο.

Το αυστραλιανό σκέλος της Virgin, στο οποίο ο Branson διατηρεί μόνο το 10%, έχει ήδη υποβάλει αίτηση πτώχευσης. Η Virgin Australia είναι ο μοναδικός σοβαρός ανταγωνιστής της Qantas στην περιοχή. Μια προσπάθεια διάσωσής της την περασμένη εβδομάδα απέτυχε καθώς η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεν επιθυμεί να μπει εγγυητής για δάνειο ύψους 830 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει το Travel Weekly.

Η Virgin Australia είναι στην ιδιοκτησία διεθνών αερομεταφορέων που αντιμετωπίζουν και εκείνοι δυσκολίες. Επιπλέον, ο Virgin Group του Branson, ανήκει κατά 21% στην Etihad Airways, κατά 20% στη Singapore Airlines ενώ από μερίδιο 20% έχουν και οι κινεζικές εταιρίες Nanshan και HNA αντίστοιχα.

Από τις αρχές Απριλίου, λόγω απαγόρευσης των πτήσεων, τα έσοδα της Air Mauritius έχουν μηδενιστεί. Ο αερομεταφορέας έκανε αίτηση για πτώχευση στις 22 Απριλίου και στόχος είναι να αναδιοργανωθεί.

Η SAA δεν μπορεί να έχει αυτή την επιλογή καθώς η διάσωσή της απέτυχε και η εταιρία με 4.700 εργαζομένους διαλύθηκε. Η αερομεταφορέας είχε απώλειες την τελευταία δεκαετία και ο κορωνοϊός φαίνεται ότι αποτέλεσε τη χαριστική βολή.

Ο αερομεταφορέας χαμηλού κόστους Norwegian Air Shuttle βρίσκεται ένα βήμα πριν το γκρεμό. Έχοντας αναδειχθεί για το επιχειρηματικό της μοντέλο και τα φθηνά εισιτήρια για μακρινές πτήσεις, οι 4 θυγατρικές του είναι υπό πτώχευση.

Η οικονομική κατάσταση της Norwegian ήταν τεταμένη πριν την κρίση του κορωνοϊού εξαιτίας της μεγάλης επίδρασης που είχε η καθήλωση στο έδαφος των αεροσκαφών Boeing 737 Max.