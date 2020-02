Lufthansa: Νέο απευθείας δρομολόγιο προς Θεσσαλονίκη από το Μόναχο

Η Lufthansa φέρει απευθείας πτήσεις για Θεσσαλονίκη, από το Μόναχο, για την χειμερινή περίοδο 2020. Η λειτουργία της νέας γραμμής θα ξεκινήσει στις 27 Οκτωβρίου του 2020, με τρεις πτήσεις την εβδομάδα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, με αεροσκάφη A320. Το νέο αυτό δρομολόγια είναι διαθέσιμο προς κράτηση από την περασμένη εβδομάδα, στο lufthansa.com ή μέσα από τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία.

Η απευθείας σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Μόναχο, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη σύνδεση αυτού του δημοφιλούς προορισμού με τη Γερμανία, αφού προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα καθημερινή σύνδεση της πόλης με τη Φρανκφούρτη, αλλά και με το διευρυμένο δίκτυο της κορυφαίας αεροπορικής εταιρείας σε όλον τον κόσμο, προσφέροντας εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτό και ακόμη περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές στους επιβάτες. Με την προσθήκη αυτή, η λίστα των προορισμών που προσφέρει η Lufthansa στην Ελλάδα επεκτείνεται ακόμη περισσότερο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Αθήνα, τη Σαντορίνη, το Ηράκλειο και την Κέρκυρα, εξυπηρετώντας πολλούς δημοφιλείς καλοκαιρινούς και city break προορισμούς.

Ο κ. Κωνσταντίνος Τζεβελέκος, General Manager Sales του Ομίλου Lufthansa σε Ελλάδα και Κύπρο σχολίασε: “Η Ελλάδα αποτελούσε πάντα έναν προορισμό με υψηλή ζήτηση και είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε πλέον να συνδέουμε την πόλη της Θεσσαλονίκης με δυο διαφορετικά κομβικά αεροδρόμια στη Γερμανία, αυτά του Μονάχου και της Φρανκφούρτης. Το νέο μας δρομολόγιο, που θα εξυπηρετεί τη γοητευτική αυτή πόλη τρεις φορές την εβδομάδα, θα μας επιτρέψει να παρέχουμε ένα απρόσκοπτο ταξίδι προς και από την Ελλάδα και να προσφέρουμε στους επιβάτες μας ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση και άψογη σύνδεση με το παγκόσμιο δίκτυό μας. Τιμώντας την μακρόχρονη ιστορία που έχουμε στην Ελλάδα, συνεχίζουμε τη δέσμευσή μας να αναδεικνύουμε και να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και να προσφέρουμε νέες ταξιδιωτικές επιλογές στους πελάτες μας.”

“Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή για τα πολυάριθμα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων διατηρητέων βυζαντινών ψηφιδωτών και τειχών. Η πόλη της Θεσσαλονίκης, αποτελεί ένα υπαίθριο μουσείο βυζαντινής ιστορίας και προσφέρει μια πραγματικά μοναδική πολιτιστική εμπειρία για όλους. Είμαστε σίγουροι ότι και αυτός ο νέος προορισμός από το Μόναχο θα γίνει ιδιαίτερα αγαπητός από τους επιβάτες μας.»

Σχετικά με τον Όμιλο Lufthansa

Ο Όμιλος Lufthansa είναι ο μεγαλύτερος αεροπορικός όμιλος σε όλο τον κόσμο από πλευράς κύκλου εργασιών και αποτελεί τον κορυφαίο όμιλο στην αεροπορική βιομηχανία στην Ευρώπη. Οι εταιρείες του Ομίλου πρεσβεύουν την ασφάλεια, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την καινοτομία και ο ’Ομιλος προσπαθεί πάντα να είναι «Η Πρώτη Επιλογή στην Αεροπορία» για τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους μετόχους και τους συνεργάτες του.

Ο Όμιλος Lufthansa είναι μοιρασμένος στους τομείς των Αεροπορικών Εταιρειών Δικτύου, της Eurowings και των Αεροπορικών Υπηρεσιών. Όλοι οι τομείς παρέχουν κορυφαίες υπηρεσίες στις αντίστοιχες βιομηχανίες. Με τις premium αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου, Lufthansa, SWISS και Austrian Airlines, οι αεροπορικές δικτύου εξυπηρετούν τις αντίστοιχες εγχώριες αγορές μέσα από τα κομβικά αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, της Ζυρίχης και της Βιέννης. Από το 2020 και πέρα η Brussels Airlines θα αποτελεί μέρος αυτού του τομέα υπηρεσιών. Οι πτήσεις μακρινών αποστάσεων της Eurowings έχουν επίσης μεταφερθεί εμπορικά στον τομέα των Αεροπορικών Δικτύου του Ομίλου. Στο μέλλον, η Eurowings θα επικεντρωθεί κυρίως σε κοντινών αποστάσεων, point-to-point πτήσεις και η εταιρεία αποτελεί μια από τις κορυφαίες αεροπορικές σε αυτό το τομέα. Ο τομέας Αεροπορικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει το κομμάτι των logistics, των τεχνικών υπηρεσιών και του catering. Ως μέρος της απόφασης του Ομίλου να επικεντρωθεί στην παροχή αεροπορικού έργου, η πώληση του Ευρωπαϊκού σκέλους του Ομίλου LSG ολοκληρώθηκε στο τέλος του οικονομικούς έτους 2019. Το παγκόσμιο σκέλος της εταιρείας αναμένεται να πωληθεί μέσα στο 2020. Οι Αεροπορικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης και άλλες εταιρείες και μικρότερους ομίλους, όπως Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training και τις εταιρείες τεχνολογίας του Ομίλου.

Οι αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου Lufthansa εξυπηρετούν 270 προορισμούς σε 105 χώρες, προσφέροντας 10.775 πτήσεις την εβδομάδα για το χειμώνα 19/20. Ο τρέχον στόλος αποτελείται από 763 αεροσκάφη. Το 2018, ο Όμιλος μετέφερε πάνω από 142 εκατομμύρια επιβάτες και παρουσίασε πωλήσεις που έφτασαν τα 35,8 δις. Ευρώ. Ο Όμιλος Lufthansa απασχολεί περίπου 138.000 άτομα και αποτελείται από 550 θυγατρικές και σχετιζόμενες εταιρείες.

Η διοίκηση του Ομίλου Lufthansa απαρτίζεται από το παρακάτω 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο: Carsten Spohr, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (Chairman of the Executive Board & CEO) της Deutsche Lufthansa AG, Thorsten Dirks (Chief Officer IT, Digital & Innovation), Christina Foerster (Customer & Corporate Responsibility), Harry Hohmeister (Head of Commercial Passenger Airlines), Dr. Detlef Kayser (Chief Officer Airline Resources & Operations Standards), Dr. Michael Niggemann (Chief Officer Corporate Human Resources and Legal Affairs), Ulrik Svensson (Chief Financial Officer).