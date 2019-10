Lufthansa: Καμπάνια για τα ταξίδια που αλλάζουν ζωές, με τη Χρ. Μπόμπα και Travel Bloggers

Τα ταξίδια μπορούν να αλλάξουν μια ζωή: Αυτή ακριβώς η δύναμη που κρύβουν τα μέρη που μπορεί να επισκεφτούμε στη ζωή μας βρίσκεται στο επίκεντρο της καμπάνιας #LifeChangingPlaces. Η καμπάνια, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 2017, θέλει να ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να αναζητήσουν μέρη που θα μεταμορφώσουν τη ζωή τους και να δημιουργήσουν περιεχόμενο που προσφέρει έμπνευση, ακριβώς όπως και η φιλοσοφία της Lufthansa “Say yes to the world”, και θα προωθήσει μια σειρά από βίντεο με ιστορίες ανθρώπων που άλλαξαν τη ζωή τους μετά από τα ταξίδια τους σε Νέα Υόρκη, Μεξικό, Λοφότεν, Γαλλία και Κέιπ Τάουν.

Στην Ελλάδα, η καμπάνια προωθεί μέσω social media βίντεο από τρεις μοναδικές ιστορίες, αυτή του Chris Brukard, διάσημου φωτογράφου που επισκέπτεται τα νησιά Λοφότεν στη Νορβηγία, ένα μέρος στο οποίο αναζήτησε νέες περιπέτειες και ανακάλυψε για πρώτη φορά το πάθος του για την φωτογραφία τοπίων στη φύση, αλλάζοντας για πάντα τη ζωή του. Ακολουθεί η Thomasina Miers, ιδρύτρια της αλυσίδας εστιατορίων Wahaca στη Βρετανία και αρθρογράφος στον Guardian, η οποία, μετά από ένα ταξίδι στο Μεξικό, γοητεύτηκε από το φαγητό της χώρας. Γυρίζοντας στη Βρετανία ανακάλυψε με έκπληξη ότι η κουζίνα αυτή απουσιάζε εντελώς από την γαστρονιμική σκηνή της χώρας, συνεπώς αποφάσισε να εκπαιδευτεί ως σεφ και να ξεκινήσει το δικό της μεξικάνικο εστιατόριο. Τελευταία είναι η ιστορία του Somnath Halder, του οποίου η ζωή ως Υπεύθυνου Πληροφορικής άλλαξε τελείως μετά από ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη, όπου παρακολούθησε ένα μουσικό workshop από τον θρύλο της τζαζ Barry Harris. Το ταξίδι αυτό μεταμόρφωσε πραγματικά τη ζωή του, ωθώντας τον να αφήσει τη δουλειά του και να ακολουθήσει το νέο του πάθος και να γίνει δάσκαλος μουσικής στην Ινδία.

Παράλληλα, η Lufthansa τρέχει και συνεργασίες σε γνωστούς influencers, όπως η Χριστίνα Μπόμπα και τους travel bloggers Μαρία Κόφου, από το Travel Stories From My World και Γιώργο Τσαγκαράκη και Βασιλική Παπακωνσταντή, από το Yaba Taravellers, οι οποίοι διηγούνται τις δικές τους μοναδικές ιστορίες για το πως άφησαν πίσω τις εταιρικές τους καριέρες για να επιλέξουν μια τελείως διαφορετική πορεία κι άλλαξαν για πάντα τη ζωή τους.

“Ένας συναρπαστικός προορισμός, μια συγκινητική ιστορία. Με την καμπάνια #LifeChangingPlaces αποδεικνύουμε για ακόμη μια φορά την αξία των ταξιδιών σε όλο τον κόσμο. Αυτό το συναρπαστικό περιεχόμενο βρίσκεται πλέον σε περισσότερα κανάλια από ποτέ και μπορεί να επηρεάσει ακόμη περισσότερο κόσμο να ταξιδέψει,” σχολίασε η Benita Struve, Head of Marketing Communication & Campaigns

καμπάνια μπαίνει πλέον στην τρίτη της φάση σε παγκόσμιο επίπεδο, με την συγκινητική ιστορία μιας αεροσυνοδού της Lufthansa, της οποίας η κοινωνική συνεισφορά, σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Αιθιοπία που στηρίζει μητέρες και τα παιδιά τους που έχουν πέσει θύματα βίας της άλλαξε τη ζωή. Η καμπάνια πρόκειται να τρέξει επίσης ενέργειες και στα αεροδρόμια του Μονάχου και της Φρανκφούρτης, όπου θα τοποθετηθούν διαδραστικές πλατφόρμες για τη συλλογή δωρεών από τους ταξιδιώτες, για τη στήριξη των δράσεων του φιλανθρωπικού οργανισμού της Lufthansa.