Οι Πρέσπες στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Το αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζει να «ταξιδεύει» τους επισκέπτες του σε ξεχωριστούς προορισμούς της χώρας μας. Όγδοος προορισμός: Οι Πρέσπες.

Η ακριτική περιοχή των Πρεσπών είναι ο ένατος προορισμός του προγράμματος Fly me to the Moon - Sounds Greek to me! που συνεχίζεται την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, με ακόμη περισσότερες εικόνες από την Ελλάδα. Ένας υγρότοπος διεθνούς ενδιαφέροντος, με σπάνιο «θησαυρό» χλωρίδας και πανίδας, «επισκέπτεται» το αεροδρόμιο της Αθήνας και συστήνει σε ταξιδιώτες και επισκέπτες παραμυθένια μέρη, παραδοσιακούς οικισμούς, βυζαντινά μνημεία και τοπικά προϊόντα.

Ο Αθλητικός και Μορφωτικός Σύλλογος Βίγλα Πισοδερίου θα παρουσιάσει τη χορευτική παράδοση των Πρεσπών. Φορώντας παραδοσιακές στολές, τα μέλη του συλλόγου θα στήσουν ένα αυτοσχέδιο γλέντι, παρασύροντας τους ταξιδιώτες να χορέψουν σε τοπικούς σκοπούς, ενώ και ο βαλκανικός ρυθμός θα ζωντανέψει μέσα από τα χάλκινα πνευστά του συγκροτήματος Presband.

Επιβάτες και επισκέπτες θα γνωρίσουν την «πλάβα», χαρακτηριστική ξύλινη βάρκα της Πρέσπας, τέλεια προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες και στις ανάγκες των ψαράδων. Η ιδιαίτερη σκούρα όψη της -που οφείλεται στο ότι είναι επιστρωμένη με πίσσα- αποτελεί σήμα κατατεθέν της λίμνης. Επίσης, το κοινό θα γευτεί δύο από τα σημαντικότερα προϊόντα της γης και των λιμνών της περιοχής, το φασόλι και το τσιρόνι, μαγειρεμένα με παραδοσιακές, αλλά και με νέες συνταγές.

Sounds Greek to me στο αεροδρόμιο της Αθήνας!

Ένατος προορισμός: Γνωριμία με τις Πρέσπες

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Επίπεδο Αναχωρήσεων - Είσοδος 3 - Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Ώρα: 12:00 - 16:00

Ξεδιπλώνοντας το φυσικό κάλλος, την πολιτισμική ταυτότητα, τη γαστρονομία, τα ήθη και τα έθιμα, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και τη σύγχρονη εικόνα κάθε περιοχής, το “Fly me to the Moon 6 – Sounds Greek to me” στο αεροδρόμιο θα συνεχίσει να προσφέρει γεύση από την Ελλάδα, προσφέροντας στους ταξιδιώτες ανάλογες «ξεναγήσεις», μαζί με τους τοπικούς εκπροσώπους, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους των τιμώμενων περιοχών της χώρας μας.

Το πρόγραμμα:

Ιούλιος 2018 – Στερεά Ελλάδα

Σεπτέμβριος 2018 – Χανιά

Νοέμβριος 2018 – Ήπειρος

Δεκέμβριος 2018 – Βόρεια Ελλάδα – Κοζάνη

Μάρτιος 2019 – Σκύρος

Μάρτιος 2019 – Ν. Αιγαίο

Απρίλιος 2019 – Ν. Κυνουρία

Ιούλιος 2019 – Καστελλόριζο

Σεπτέμβριος 2019 - Πρέσπες

To «Fly me to the Moon» είναι μια συνεργασία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της πολιτιστικής πλατφόρμας ελculture, που πραγματοποιείται για έκτη συνεχή χρονιά. Περισσότερες πληροφορίες στα www.aia.gr και www.elculture.gr.