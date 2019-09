Το αφεντικό της TC Airlines πανηγύρισε τη σωτηρία της Condor, προκαλώντας αντιδράσεις

Συγνώμη από τους εργαζομένους του Thomas Cook ζήτησε ο διευθυντής της Thomas Cook Airlines, έπειτα από δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο η διοίκηση του τμήματος αερομεταφορέων του ομίλου φαίνεται να γιορτάζει τη διάσωση της Condor, λίγες ημέρες αφότου χιλιάδες εργαζόμενοι του τουρ οπερέιτορ έχασαν τις δουλειές τους.

Το βίντεο, που έκανε το γύρο των social media, τραβήχτηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης οτι πρόκειται να χορηγήσει 380 εκατ. ευρώ προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία της Condor.

Οι εξαγριωμένοι εργαζόμενοι που βρέθηκαν εκτός εργασίας κατήγγειλαν τις αντιδράσεις του διευθυντή Christoph Debus, χαρακτηρίζοντας το βίντεο ντροπιαστικό, απερίσκεπτο και προσβλητικό.

Το βίντεο, διάρκειας 36 δευτερολέπτων, δείχνει το προσωπικό της Condor να χειροκροτεί και να γιορτάζει την ώρα που περνά ανάμεσά τους ο κ. Debus χαμογελώντας, έπειτα από την ανακοίνωση ότι ο αερομεταφορέας διασφάλισε 380 εκατ. ευρώ από τη γερμανική κυβέρνηση.

Ο κ. Debus παραδέχτηκε οτι το βίντεο δημοσιεύθηκε σε λάθος χρόνο και δήλωσε οτι δεν σκόπευε να προσβάλλει τους 9.000 εργαζομένους του ομίλου στη Βρετανία οι οποίοι έχασαν τις δουλειές τους.

Όπως εξηγεί, η αντίδρασή του οφείλεται στην αγνή ανακούφιση που ένιωσε για τη συνέχιση της λειτουργίας της Condor.

Δείτε το βίντεο...

