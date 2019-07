Το Καστελλόριζο στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Το αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζει να «ταξιδεύει» τους επισκέπτες του σε ξεχωριστούς προορισμούς της χώρας μας με όγδοο προορισμό το Καστελλόριζο.

Το ανατολικότερο νησί της Ελλάδας, το ακριτικό Καστελλόριζο, είναι ο όγδοος προορισμός του προγράμματος Fly me to the Moon-Sounds Greek to Me! που συνεχίζεται στο αεροδρόμιο, με ακόμη περισσότερες εικόνες από την Ελλάδα. Το Καστελλόριζο, ή αλλιώς Μεγίστη, παίρνει τη σκυτάλη για μία ημέρα αφιερωμένη στις παραδόσεις του. Ταξιδιώτες και επισκέπτες που θα βρεθούν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών την Παρασκευή, 12 Ιουλίου, θα βρουν τις ομορφιές του νησιού μέσα από τις εικόνες του και θα απολαύσουν νησιώτικα ακούσματα, χορούς και τοπικά εδέσματα.

Με πλούσιο νησιώτικο ρεπερτόριο, βιολί, κιθάρα και λαούτο, το ρυθμό θα δώσουν παραδοσιακοί οργανοπαίκτες. Μέλη της Πολιτιστικής Μουσικοχορευτικής Ομάδας Καστελλόριζου, φορώντας παραδοσιακές στολές, θα στήσουν ένα αυτοσχέδιο γλέντι παρασύροντας τους επιβάτες σε νησιώτικους σκοπούς, πριν από την πτήση τους.

Με τη βοήθεια της τέχνης και της τεχνολογίας, μέσα από μία ειδική εγκατάσταση με οθόνες, οι επισκέπτες του αεροδρομίου θα γνωρίσουν το ακριτικό Καστελλόριζο και τις ομορφιές του. Εικόνες από τη Γαλάζια Σπηλιά, ένα από τα ωραιότερα ενάλια σπήλαια της Ελλάδας, θα προσκαλέσουν τους ταξιδιώτες να περιηγηθούν και να νιώσουν την απόλυτη χαλάρωση που προσφέρει το νησί με τα κρυστάλλινα βαθιά νερά.

8ος προορισμός: Γνωριμία με το Καστελλόριζο

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Επίπεδο Αναχωρήσεων - Είσοδος 3 - Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

Ώρα: 12:00 - 16:00

Ξεδιπλώνοντας το φυσικό κάλλος, την πολιτισμική ταυτότητα, τη γαστρονομία, τα ήθη και τα έθιμα, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και τη σύγχρονη εικόνα κάθε περιοχής, το “Fly me to the Moon 6 – Sounds Greek to me” στο αεροδρόμιο θα συνεχίσει να προσφέρει γεύση από την Ελλάδα, προσφέροντας στους ταξιδιώτες ανάλογες «ξεναγήσεις», μαζί με τους τοπικούς εκπροσώπους, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους των τιμώμενων περιοχών της χώρας μας.

Το πρόγραμμα:

Ιούλιος 2018 – Στερεά Ελλάδα

Σεπτέμβριος 2018 – Χανιά

Νοέμβριος 2018 – Ήπειρος

Δεκέμβριος 2018 – Βόρεια Ελλάδα – Κοζάνη

Μάρτιος 2019 – Σκύρος

Μάρτιος 2019 – Ν. Αιγαίο

Απρίλιος 2019 – Ν. Κυνουρία

Ιούλιος 2019 - Καστελλόριζο

To «Fly me to the Moon» είναι μια συνεργασία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της πολιτιστικής πλατφόρμας ελculture και πραγματοποιείται για έκτη συνεχή χρονιά. Περισσότερες πληροφορίες στα www.aia.gr και www.elculture.gr.

