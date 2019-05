British Airways: Επίσκεψη της Βασίλισσας της Αγγλίας για τα 100 χρόνια

Η Αυτού Μεγαλειότης, Βασίλισσα της Αγγλίας, επισκέφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, τα κεντρικά γραφεία της British Airways, στο Waterside του Heathrow, για τους εορτασμούς των 100 χρόνων της εταιρείας.

Κατά την παραμονή της στο Waterside, η Βασίλισσα γνώρισε υπαλλήλους της εταιρείας, που φορούσαν ιστορικές στολές από όλη την πορεία της αεροπορικής και επισκέφθηκε το Speedbird Centre, το μουσείο της British Airways. Εκεί, παρουσίασαν στη Βασίλισσα αντικείμενα τέχνης και αναμνηστικά, που σχετίζονταν με τα πολυάριθμα, ιστορικά ταξίδια, που είχε κάνει η ίδια κατά τη διάρκεια της βασιλείας της.

Στα αναμνηστικά αντικείμενα, περιλαμβάνονταν φωτογραφίες από το 1951, όταν η τότε Αυτού Υψηλότης, Πριγκίπισσα Ελισάβετ και ο Δούκας του Εδιμβούργου, πραγματοποίησαν την πρώτη τους διατλαντική πτήση, με ένα Boeing Stratocruiser, από το Λονδίνο στο Μόντρεαλ, με την προκάτοχο εταιρεία της British, τη BOAC. Επίσης, υπήρχε μια φωτογραφία, από την πρώτη περιοδεία της Βασίλισσας στην Κοινοπολιτεία, το 1953, μετά την στέψη της.

Τα μοντέλα των αεροσκαφών, με τα οποία είχε ταξιδέψει η βασιλική οικογένεια, παρατάχθηκαν κατά μήκος της διαδρομής προς το Speedbird Centre, συμπεριλαμβανομένων των De Havilland Comet 4s, Boeing 70s, Vickers VC-10 και Lockheed Tristars. Επιπλέον, υπήρχαν αντικείμενα από πτήσεις της βασιλικής οικογένειας, όπως το βασιλικό βιβλίο, το οποίο έχει υπογραφεί από μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της Βασίλισσας, της Βασιλομήτωρ, του Πρίγκηπα Φιλίππου και του Πρίγκηπα της Ουαλίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Βασίλισσα γνώρισε επίσης, τα μέλη της ομάδας Community Investment της εταιρείας, ενώ συνάντησε άτομα από όλη την εταιρεία που πρωτοστατούν στη συγκέντρωση χρημάτων για το φιλανθρωπικό ίδρυμα της British, το Flying Start, σε συνεργασία με τον οργανισμό Comic Relief. Μέχρι σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί, από πελάτες και συνεργάτες, περισσότερα από 20 εκατομμύρια στερλίνες, για τα παιδιά που βιώνουν εξαιρετικά δύσκολη ζωή.

Αντιπρόσωποι υπαλλήλων της εταιρείας, που εκπροσωπούν δίκτυα προσβασιμότητας γύρω από τη British Airways, γνώρισαν επίσης τη Βασίλισσα. Παράλληλα, η Βασίλισσα χαιρέτησε τους νικητές του προγράμματος αναγνώρισης Above and Beyond της αεροπορικής εταιρείας, το οποίο επιβραβεύβει τους ανθρώπους, που έχουν υπερβάλλει εαυτόν, για τους πελάτες.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, ο Alex Cruz, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British Airways, έκανε μια σύντομη ομιλία και κάλεσε τη Βασίλισσα, να αποκαλύψει την πλάκα με το λογότυπο, για τα 100 χρόνια της αεροπορικής εταιρείας, με τη φράση: «Η Αυτού Μεγαλειότης η Βασίλισσα, επισκέφθηκε το Waterside, για να τιμήσει τα εκατό χρόνια της British Airways - 23 Μαΐου 2019».

Στη συνέχεια, η Βασίλισσα, δέχτηκε ως δώρο, μια μικρογραφία ενός Stratocruiser της BOAC, το οποίο αποτελούσε μια τέλεια απεικόνιση του αεροσκάφους, με το οποίο η Βασίλισσα και ο Δούκας του Εδιμβούργου πέταξαν το 1951 και το οποίο είδε από κοντά, κατά την βόλτα της στο Speedbird Centre.

Ο Alex Cruz, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British Airways, δήλωσε: «Αισθανόμαστε μεγάλη τιμή, που η Αυτού Μεγαλειότητά της επέλεξε να μας επισκεφτεί σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη περίσταση, για να μας βοηθήσει να σηματοδοτήσουμε τα 100 χρόνια μας – μια στιγμή, ορόσημο για ολόκληρη την αεροπορία».

«Ήταν ιδιαίτερη χαρά, να παρουσιάσω στην Αυτού Μεγαλειότης της τα αντικείμενα τέχνης και τα αναμνηστικά, που έχουμε διατηρήσει και επιμεληθεί, στην πάροδο των χρόνων και να της συστήσουμε, τις αφοσιωμένες μας ομάδες, από όλη την British Airways, που υπερέβησαν εαυτόν για τους πελάτες, εκείνους που κάνουν τη εταιρεία μας, έναν ανοιχτό χώρο για να εργαστεί κανείς και εκείνους που συμβάλλουν στην συγκέντρωση εκατομμυρίων, για τους νέους που έχουν ανάγκη».

«Αυτό είναι το απόλυτο αποκορύφωμα των εορτασμών για τα εκατό χρόνια μας και κάτι που θα θυμόμαστε όλοι, για πολλά χρόνια».