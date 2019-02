Ryanair: Η Ελλάδα στους top προορισμούς για ελεύθερους την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου (video)

Ελλάδα, Ιταλία και Ιρλανδία είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των ελεύθερων για ταξίδια την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, σύμφωνα με στοιχεία κρατήσεων που ανακοίνωσε η Ryanair.

Τα στοιχεία δείχνουν τα ακόλουθα...

· Το Λονδίνο είναι ο πιο δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός για το Σαββατοκύριακο του Αγίου Βαλεντίνου (για 2η συνεχή χρονιά)

· Η Ρώμη και το Μιλάνο ήταν οι αμέσως πιο δημοφιλείς προορισμοί

· Οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία και το Βέλγιο ήταν οι πιο δημοφιλείς χώρες για ζευγάρια

· Η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία ήταν οι κορυφαίοι προορισμοί για τους ελεύθερους

· Σχεδόν το 30% των ταξιδιωτών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Αγίου Βαλεντίνου θα πετάει δίχως ταίρι

Η Ryanair θα μεταφέρει πάνω από 1,3 εκατομμύρια πελάτες το Σαββατοκύριακο του Αγίου Βαλεντίνου (μεταξύ 14 και 17 Φεβρουαρίου) και θα πραγματοποιήσει πάνω από 1.800 πτήσεις την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Για να το γιορτάσει, προσφέρει πτήσεις από 9.99€ για ταξίδια μέσα στον Φεβρουάριο. Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη για κράτηση μέχρι τα μεσάνυχτα (14 Φεβρουαρίου).

Ο Robin Kiely της Ryanair δήλωσε: “Είτε πρόκειται για ένα μακρινό ταξίδι με το αγαπημένο σας πρόσωπο ή απλά ένα ταξιδάκι αναψυχής, love is in the air, για πάνω από 1.3εκ επιβάτες μας που πετούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Για όσους έχουν ανάγκη από ρομαντική έμπνευση τελευταίας στιγμής, προσφέρουμε εισιτήρια από μόνο 9.99€ και οι ερωτοχτυπημένοι μας πελάτες θα πρέπει να συνδεθούν άμεσα στο www,ryanair.com για να μην χάσουν την ευκαιρία.”

Η Ryanair σήμερα ανακοίνωσε την καμπάνια ‘Low Fares, Made Single’ σε όλη την Ευρώπη, αφιερωμένη στους αδέσμευτους που ψάχνουν την αγάπη. Ο άτυχος ήρωας μας βρίσκεται μπροστά στην χειρότερη μέρα του χρόνου, την 14η Φεβρουαρίου, και το ρομάντζο είναι παντού στον αέρα και σε κάθε γωνία. Ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι μπορεί να προσπεράσει την ανοησία των ημερών με ένα από τα ταξίδια της Ryanair για εργένηδες.

Σε σενάριο της ομάδας της Ryanair, το βίντεο της καμπάνιας είναι παραγωγής της Cashmere Media στο Δουβλίνο, η οποία ανέλαβε τις τελευταίες δύο καλοκαιρινές καμπάνιες και το χριστουγεννιάτικο βίντεο του 2018 της Ryanair, το οποίο και είχε πάνω από 9 εκ. προβολές.