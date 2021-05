Χάρης Θεοχάρης: Τείχος ασφαλείας με πέντε διαφορετικές ζώνες άμυνας

Ο ελληνικός τουρισμός ανοίγει αύριο με σύνθημα "Ανοίγουμε πανιά" και με ένα σχέδιο προστασίας της υγειονομικής ασφάλειας όλων όσοι εμπλέκονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ολοκληρωμένο, τεχνολογικά προηγμένο και δοκιμασμένο, τόνισε πριν από λίγο ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, παρουσιάζοντας το πλάνο του "ασφαλούς ανοίγματος".

Υψώνουμε τείχος ασφαλείας με πέντε διαφορετικές ζώνες άμυνας, είπε ο κ.Θεοχάρης, δίνοντας τις σχετικές πληροφορίες:

1. Πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα:

a. Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση

b. Πιστοποιητικό εμβολιασμού

c. PCR test έως και 72 ώρες πριν

d. Πιστοποιητικό ανάρρωσης

e. Ενεργοποίηση του Green Pass από 01/06

2. Λειτουργία Συστήματος Στοχευμένης Δειγματοληψίας, στηριζόμενο στο EVA, με rapid test

3. Πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία της επικράτειας επί τη βάση των πυλών εισόδου και των κρουσμάτων του 2020.

4. Εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων δραστηριοτήτων στον τουρισμό (μουσεία, διαδρομές με λεωφορεία, γιότινγκ κλπ)

5. Επιτάχυνση των εμβολιασμών στην επικράτεια, ώστε να αναπτυχθεί ένα τείχος προστασίας του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων

Ο κ. Θεοχάρης μετέφερε το έντονο ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό από κρατικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς στις χώρες που επισκέφτηκε πρόσφατα Βρετανία, Γερμανία, Πολωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Σερβία και Ρουμανία.

"Σε κάθε χώρα", είπε, "είχα συνομιλίες με κρατικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς. Πολλές διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. Το τελικό συμπέρασμα είναι ένα: Το θερμό και έντονο ενδιαφέρον για τον Ελληνικό Τουρισμό.

Και θέλω να σας μεταφέρω την αίσθηση της ανυπομονησίας, της προσμονής εκ μέρους των ξένων παραγόντων για το πότε και κυρίως το πώς ανοίγει ο Τουρισμός στην Ελλάδα. Πραγματικά έμεινα εντυπωσιασμένος διαπιστώνοντας πόσο ψηλά βρίσκεται η πατρίδα στις προτιμήσεις τεράστιων αγορών, με εκατομμύρια ανθρώπους που ονειρεύονται, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να ταξιδέψουν στη χώρα μας" τόνισε ο υπουργός Τουρισμού.

Άμεση και χειροπιαστή απόδειξη αυτού του, τόσο έντονου, ενδιαφέροντος, είναι οι συμφωνίες διεύρυνσης της συνεργασίας μας με τους μεγαλύτερους tour operator σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς και η αύξηση των πτήσεων, με περισσότερα και πιο πυκνά καθημερινά δρομολόγια από περισσότερα αεροδρόμια αναχώρησης σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα.

Το σχέδιο "Γαλάζια Ελευθερία" της Ελληνικής Κυβέρνησης, για τους οριζόντιους και καθολικούς εμβολιασμούς στα νησιά, μας φέρνει πιο κοντά στην απελευθέρωση".

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η επιμήκυνση της σεζόν φέτος είναι εφικτός στόχος καθώς η ζήτηση αναμένεται να κορυφωθεί αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, η κρουαζιέρα κάνει μεγάλη επανεκκίνηση από την Ελλάδα και οι πτήσεις από τις ΗΠΑ θα φέρουν ζήτηση τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, ίσως και το Νοέμβριο.

Όσον αφορά την καθυστέρηση στα πρωτόκολλα για τον συνεδριακό τουρισμό, ο υπουργός επισήμανε ότι αυτή οφείλεται στην ανάγκη επανεξέτασης κάποιων σημείων τους από την αρμόδια Επιτροπή και "είμαστε αναγκασμένοι να τα βγάλουμε τελευταία στιγμή".

Φραγκάκης: Καμπάνια έξι μηνών από τον ΕΟΤ

Το κεντρικό μότο της φετινής καμπάνιας του ΕΟΤ είναι το: «Αll you want is Greece- Ότι χρειάζεσαι είναι η Ελλάδα», ανέφερε ο Γ.Γ. του Οργανισμού κ. Φραγκάκης, τονίζοντας ότι φέτος ο ΕΟΤ υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα προβολής τα τελευταία 10 χρόνια, μια καμπάνια έξι μηνών.

H κυβέρνηση, όπως είπε, υλοποιεί το σχέδιο ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού με ασφάλεια στο πλαίσιο του οποίου είναι η προβολή της χώρας στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει να υλοποιείται στη βάση δύο πυλώνων:

-του μακροπρόθεσμου σχεδίου στρατηγικής προώθησης με ένα νέο αφήγημα για τον ελληνικό τουρισμό που το είχαμε ανάγκη πολλά χρόνια και η πανδημία το επιτάχυνε και το οποίο ξεφεύγει από το μοντέλο "ήλιος - θάλασσα" και ενσωματώνει τους παράγοντες άνθρωπος, αξίες και εμπειρίες και

-της εκστρατείας αυτής καθαυτής. Φέτος ο ΕΟΤ υλοποιεί τα μεγαλύτερα προγράμματα προβολής της τελευταίας δεκαετίας με προϋπολογισμό ύψους 22,9 εκατ. ευρώ. Στο κομμάτι της διαφήμισης εντάσσεται η συνεργασία με 18 αεροπορικές εταιρίες και 76 τουρ οπερέιτορ του εξωτερικού, με προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα υλοποιείται προβολή σε digital κανάλια του εξωτερικού ύψους 12,3 εκατ. ευρώ.

Η καμπάνια του ΕΟΤ "All you want is Greece" περιλαμβάνει 5 σύντομα βίντεο, ένα κεντρικό και 4 θεματικά για τον θαλάσσιο τουρισμό, τη γαστρονομία, την ευεξία και τον τουρισμό πολυτελείας, και τις υπαίθριες δραστηριότητες και τον πολιτιστικό τουρισμό.

Ο κ. Φραγκάκης τόνισε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες πρωτοβουλίες για τη χώρα μας, από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό μέχρι τα κινούμενα σχέδια.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το νέο portal του ελληνικού τουρισμού, visitgreece.gr, βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και θα παρουσιαστεί επίσημα τις επόμενες ημέρες.